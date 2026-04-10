ليفربول يودّع «روبرتسون».. صلاح يودّعه برسالة مؤثرة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن رحيل ظهيره الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون بنهاية الموسم الجاري، ليغادر ملعب أنفيلد بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات داخل صفوف الفريق.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن قائد منتخب اسكتلندا سيغادر الفريق عند انتهاء عقده في الصيف المقبل، لينهي بذلك فصلا طويلا من مسيرته مع النادي.

وشكل روبرتسون، الذي انضم إلى ليفربول قادما من هال سيتي عام 2017، إحدى أبرز قصص النجاح في تاريخ النادي الحديث، بعدما تحول من صفقة غير بارزة إلى أحد أفضل الأظهرة في كرة القدم الإنجليزية.

وخاض اللاعب 373 مباراة بقميص ليفربول، وقدم إسهامات بارزة في الإنجازات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وخلال فترته مع النادي، توج روبرتسون بعدة ألقاب كبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، إضافة إلى كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ودرع المجتمع الإنجليزي.

ويأتي إعلان رحيل روبرتسون بعد أيام من إعلان ليفربول أيضا رحيل نجمه المصري محمد صلاح، في خطوة تعكس تغييرات كبيرة داخل صفوف الفريق مع اقتراب نهاية الموسم.

وكان ليفربول قد أعلن في وقت سابق مغادرة اللاعب المصري محمد صلاح، رغم أن عقده يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، مع تأكيد اتفاق الطرفين على الرحيل وفق ما ورد في التقارير.

ووجه محمد صلاح، الدولي المصري والمهاجم البارز في ليفربول، رسالة مؤثرة إلى زميله أندرو روبرتسون عبر منصة “إكس”، أشاد فيها بالعلاقة التي جمعتهما خلال السنوات الماضية.

وقال صلاح إن الصور التي جمعتهما تعكس قوة العلاقة بينهما، معبرا عن تقديره الكبير لزميله، ومؤكدا أن رحيله يمثل لحظة صعبة، ومضيفا أنه يتوقع اللقاء مجددا في المستقبل.

وخلال السنوات التي جمعتهما في ليفربول منذ عام 2017، شكّل صلاح وروبرتسون جزءا مهما من الجيل الذي حقق إنجازات كبيرة للنادي على المستويين المحلي والقاري.

روبيرتسون يعلن مغادرته ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي ✅