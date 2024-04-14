ليفركوزن يتوج بلقب الدوري الألماني.. ويوقف هيمنة بايرن ميونخ

حسم باير ليفركوزن، الذي لم يهزم حتى الآن، لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الأحد، بفوزه 5-صفر على فيردر بريمن، لينهي هيمنة بايرن ميونيخ التي استمرت 11عاما على اللقب.

وتقدم فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي حقق رقما قياسيا في الدوري بوصوله إلى 29 مباراة دون هزيمة هذا الموسم ليضمن لقبه الأول، منذ 1993، بفارق 16 نقطة على بايرن قبل خمس مباريات على النهاية.

وفاز باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل 120 عاما، بعد أن فرض البديل، فلوريان فيرتس، نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية “هاتريك”، بعدما افتتح النيجيري، فيكتور بونيفايس، التسجيل من ركلة جزاء، وأضاف السويسري، غرانيت تشاكا، الهدف الثاني.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن وصيفه بايرن وشتوتغارت الثالث (63 نقطة لكل منهما)، واضعا حدا لهيمنة عملاق بافاريا على اللقب بين عامي 2013 و2023.