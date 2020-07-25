«ليفي» يحمل رسالة شفوية من الرئيس الفرنسي

وصل صباح اليوم إلى مطار مصراتة الدولي الصحفي الفرنسي برنارد ليفي، في زيارة يجتمع فيها مع بعض المسؤلين بالعاصمة طرابلس بحسب ما أفاد مصدر مسؤول لـ”عين ليبيا”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ليفي سيقوم بزيارة بعض المدن الأخرى.

وأوضح المصدر أن ليفي يحمل في جعبته رسالة شفوية من الرئيس الفرنسي ماكرون يعتذر فيها عن دعمه لحفتر.

هذا ولاقت هذه الزيارة استهجان من بعض منظمات المجتمع المدني الذي جاءت في هذا الوقت بالذات.

وفي سياقٍ ذي صلة، نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن مصدر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نفيه علم المجلس بزيارة برنارد ليفي ورفض وجوده في ليبيا.

وأضاف المصدر: “سنعمل على ملاحقة المتورطين في زيارة برنار ليفي ولم نعطِ إذنًا بهبوط طائرته”.

هذا وأعلنت السلطات العسكرية والأمنية في طرابلس وترهونة رفضها دخول برنارد ليفي لمناطقهم.

وأعلنت القوة المشتركة إرسال رتل مسلح لمنافذ وحدود ترهونة لمنع برنارد ليفي من دخول المدينة.

وقالت القوة إنها ستطرد ليفي ومن يرافقه بالقوة إذا اقترب من الحدود الإداريـة لترهونة.