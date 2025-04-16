ليلة أبطال أوروبا تبدأ بفضيحة صوتية.. عزف النشيد بالخطأ

شهدت مباراة أستون فيلا الإنجليزي وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الثلاثاء، لقطة طريفة ومحرجة في آنٍ واحد، وذلك قبيل انطلاق إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حين تم عزف نشيد الدوري الأوروبي عن طريق الخطأ بدلاً من النشيد الرسمي لدوري الأبطال.

ووثقت الكاميرات “لحظة الارتباك التي سادت الملعب، حيث ظهر مدافع أستون فيلا، إزري كونسا، وهو يضع يده على وجهه ويهز رأسه، بعد أن التفت إلى زميله متعجبًا من الموقف غير المألوف”.

وبعد “نحو دقيقة من عزف النشيد الخاطئ، تم تصحيح الخطأ وعزف النشيد الصحيح لدوري الأبطال في ملعب “فيلا بارك”، لتستأنف الأجواء الرسمية للمباراة التي شهدت حضور ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام، المعروف بتشجيعه لنادي أستون فيلا”.

ويُعد هذا الموسم “هو الأول لأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا بصيغته الحديثة، بعدما شارك سابقًا تحت مسمى “كأس أوروبا” موسم 1982-1983، بصفته حامل اللقب”.