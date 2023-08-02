ليلة الثلاثاء.. تونس.. إقالة مفاجئة لرئيسة الحكومة وتكليف «الحشاني» خلفا لها

أعلنت الرئاسة التونسية -في وقت متأخر مساء الثلاثاء- إقالة الرئيس قيس سعيّد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعين أحمد الحشاني خلفا لها.

وقالت الرئاسة -في حسابها الرسمي عبر موقع فيسبوك- إنّ الحشاني أدى اليمين رئيسا للحكومة أمام الرئيس قيس سعيد خلال موكب رسمي.

ولم توضح الرئاسة التونسية سبب إقالة بودن، التي كانت أول امرأة تقود حكومة في تونس، بينما تحدّثت عدد من وسائل الإعلام المحلية عن استياء سعيد من نقص في عدد من المواد، ولا سيما نقص الخبز في المخابز المدعومة من الدولة.

وقال الرئيس التونسي في مقطع مصور خلال موكب تنصيب الحشاني إنّ هناك تحديات كبيرة لا بد من كسبها من أجل الحفاظ على الدولة والسلم الأهلي داخل المجتمع.

يشار إلى أنّ هذا التطور في وقت تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية ومالية نتج عنها اضطراب متواصل في التزود ببعض السلع الأساسية.