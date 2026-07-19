ليلة الحسم.. ميسي يلهم الأرجنتين ومبابي يتحدث عن «حلم ضاع»

خطف قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الأنظار قبل إسدال الستار على كأس العالم 2026، بعدما وجّه كلٌ منهما رسالةً حملت أبعادًا مختلفة، بين الإشادة برحلة فريقٍ ينافس على اللقب، والحسرة على حلمٍ تبخر مع نهاية المشوار.

وقبل ساعاتٍ من مواجهة منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم، نشر قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي صورةً تجمع لاعبي “التانغو” والجهاز الفني وأفراد الطاقم، وكتب: “أجمل ما في كل هذه السنوات لم يكن الألقاب فحسب، بل الرحلة بأكملها. مشاركة كل يوم مع هذا الفريق، والتنافس معًا، والنهوض مجددًا في الأوقات الصعبة، والاستمتاع بكل خطوة.”

وأضاف: “شكرًا لكل زملائي في الفريق، وللجهاز التدريبي، ولكل من يعمل يوميًا للحفاظ على هذا المنتخب الوطني كعائلةٍ واحدة.”

واختتم رسالته قائلًا: “مهما حدث، فقد سطر هذا الفريق قصةً لن ننساها أبدًا ولن يمحوها أحد. هيا يا أرجنتين.”

وتأتي رسالة ميسي قبل مواجهةٍ مرتقبةٍ تجمع الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم، مع منتخب إسبانيا، بطل أوروبا، في نهائي مونديال 2026، بينما يسعى منتخب “التانغو” إلى إضافة لقبٍ عالميٍ جديدٍ بعد تتويجه بكأس العالم 2022 ولقبي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024.

وفي المقابل، أبدى قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي حزنه بعد خسارة منتخب بلاده أمام إنجلترا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، مؤكدًا أن الإنجازات الفردية لا تعوض حلم المنافسة على لقب كأس العالم.

ورغم خروج فرنسا، حقق مبابي رقمًا قياسيًا بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا في تاريخ كأس العالم، متقدمًا بفارق هدفٍ واحدٍ على ميسي قبل المباراة النهائية.

وقال مبابي إن المنتخب لم يقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول، وإن بعض ما جرى داخل الملعب كان غير مفهوم بالنسبة إليه، مشيرًا إلى أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، لكن العودة لم تكن كافية لتغيير النتيجة.

كما ودّع المدرب ديدييه ديشامب، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا يتمنون إنهاء مسيرته الممتدة لـ14 عامًا بانتصار، وأنهم يشعرون بخيبة أمل لأنهم لم يمنحوه الوداع الذي يستحقه.

وعن إمكانية فقدانه صدارة هدافي كأس العالم إذا سجل ميسي في النهائي، قال مبابي: “إذا كان علي الاختيار بين الاحتفاظ بلقب الهداف التاريخي لكأس العالم أو خوض نهائي البطولة والمنافسة على اللقب، سأختار النهائي دون تردد، لأن التتويج بكأس العالم هو الحلم الأكبر لأي لاعب.”

هذا وتُختتم بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالمباراة النهائية التي تجمع منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، مع منتخب إسبانيا، بطل أوروبا، بينما أنهى منتخب فرنسا مشاركته في المركز الرابع بعد خسارته أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.