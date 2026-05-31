ليلة باريسية في بودابست.. لقب أوروبي جديد لـ«سان جيرمان»

احتفظ نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوز دراماتيكي على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت على ملعب “بوشكاش أرينا” في العاصمة المجرية بودابست، وفق ما أوردته مصادر رياضية.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في مواجهة اتسمت بالإثارة والتقلبات حتى اللحظات الأخيرة.

وبادر أرسنال بالتسجيل مبكرًا عبر الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة في النهائي الأوروبي.

واستمر تقدم الفريق اللندني حتى الدقيقة 65، حين تمكن باريس سان جيرمان من إدراك التعادل عبر نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي من ركلة جزاء أعادت المواجهة إلى نقطة البداية.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، امتدت المباراة إلى شوطين إضافيين دون أن ينجح أي من الفريقين في حسم النتيجة، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الباريسي بنتيجة 4-3.

وبهذا التتويج، جدّد باريس سان جيرمان فوزه باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا حضوره القوي على الساحة الأوروبية بعد أن كان قد أحرز البطولة لأول مرة في تاريخه خلال الموسم الماضي عقب تفوقه على إنتر ميلان الإيطالي.

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة والفرص في لقاء اتسم بالندية العالية حتى صافرة النهاية، قبل أن تحسم ركلات الحظ الترجيحية هوية البطل.

وكان أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 416 شخصاً خلال أعمال شغب اندلعت في عدد من المدن، عقب فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الداخلية أن 283 شخصاً جرى توقيفهم في منطقة باريس الكبرى وحدها، في حين شهدت بعض المناطق الأخرى حالات توتر واشتباكات متفرقة خلال الاحتفالات.

كما أشار الوزير إلى إصابة 7 من عناصر الشرطة خلال هذه الاضطرابات، في ظل محاولات قوات الأمن احتواء أعمال العنف التي رافقت الاحتفالات في الشوارع.

ويأتي هذا التتويج في ظل استمرار صعود باريس سان جيرمان كقوة أوروبية كبرى في كرة القدم الحديثة، بعد سنوات من الاستثمار والتطوير الفني، بينما يواصل أرسنال سعيه للعودة إلى منصات التتويج الأوروبية بعد غياب طويل عن النهائيات القارية.

هذا وبحسب تقديرات نقلتها صحيفة «ذي أثلتيك»، بلغت العوائد المالية الإجمالية لباريس سان جيرمان نحو 146 مليون يورو، تشمل 6.5 مليون يورو مكافأة التتويج في المباراة النهائية، إضافة إلى نحو 139 مليون يورو جرى جمعها من مختلف مراحل البطولة.