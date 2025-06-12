ليلة دامية.. قصف مصنع عسكري روسي وهجمات مسيرة على مدن أوكرانية

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه قصف الليلة الماضية مصنع “ريزونيت” للإلكترونيات في الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أن المصنع يُستخدم في إنتاج مكونات تدخل في صناعة الأسلحة والمعدات عالية التقنية، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وفي السياق نفسه، أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن القوات الروسية شنّت هجومًا واسعًا باستخدام طائرات مسيّرة على عدة مناطق في أوكرانيا، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 64 آخرين.

وتعرّضت مدينة خاركيف، شمال شرقي البلاد، لأضرار جسيمة، حيث ضربت 17 طائرة مسيّرة منطقتين سكنيتين، وفق ما أعلنه عمدة المدينة، إيهور تيريخوف، لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وأشار تيريخوف إلى أن فرق الطوارئ والبلدية والمتطوعين عملوا طوال الليل لإخماد الحرائق، وإنقاذ السكان من المباني المتضررة، واستعادة خدمات الغاز والكهرباء والمياه.

وكتب على تطبيق تليغرام: “هذه مواقع مخصصة للحياة المدنية، ولا ينبغي استهدافها بأي شكل من الأشكال”.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إصابة 64 شخصًا في الهجمات، مطالبًا المجتمع الدولي بزيادة الضغط على موسكو، وقال في بيان: “كل يوم جديد يجلب هجمات روسية جديدة، ولكل ضربة دلالاتها، لا ينبغي التردد في اتخاذ قرارات جديدة تجعل الأمور أكثر صعوبة على روسيا. فمن دون ذلك، لن يكون هناك أي دافع للدبلوماسية الحقيقية، وهذا الأمر يعتمد بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة وقادة العالم الآخرين”.