ليلة سقوط عربي في مونديال الأندية.. وداع مرّ من الجولة الثانية!

غادرت الفرق العربية بطولة كأس العالم للأندية 2025 مبكرًا، بعد خسارة كل من العين الإماراتي والوداد المغربي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة، ليودّعا البطولة رسميًا دون تحقيق أي نقطة.

ففي مباراة عربية بلا طموحات، سقط الوداد المغربي أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 4-1، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي 2-0، ويؤكد خروجه المبكر من البطولة.

أما العين الإماراتي، فقد تلقى خسارة قاسية جديدة، وهذه المرة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-0، بعد هزيمة أولى على يد يوفنتوس 5-0، ليودع هو الآخر البطولة بسجل سلبي دون أي أهداف أو نقاط.

بهذه النتائج، يتصدر مانشستر سيتي ويوفنتوس ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، ضامنين التأهل إلى الدور التالي، فيما يتذيّل العين والوداد الترتيب من دون رصيد.

من المقرر أن يلتقي العين والوداد في مباراة تحصيل حاصل يوم الخميس الموافق 26 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستكون المواجهة بمثابة فرصة أخيرة لكل من الفريقين لتحقيق فوز معنوي قبل الخروج النهائي من البطولة.