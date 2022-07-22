ليلة عصيبة عاشتها طرابلس.. 3 قتلى وجريحان.. والرئاسي يدعو لوقف الحرب فورا

قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران، ليلة البارحة خلال مواجهات مسلحة بين قوات من الحرس الرئاسي وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في مناطق الفرناج وعين زارة وطريق الشوك وزاوية الدهماني.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي لشبكة عين ليبيا إنّ مستشفى طرابلس الطبي استقبل 3 قتلى وإصابتين جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها عدد من مناطق طرابلس الليلة الماضية.

وتدخل اللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان العامة لفض الاشتباكات كقوة محايدة ونجح في الانتشار في عدد من المواقع التي شهدت المواجهات المسلحة، دون أن تتبين أسباب الاشتباكات حتى اللحظة.

وبعد تدخل قوات اللواء 444 يسود هدوء حذر في مناطق جنوبي طرابلس حتى صباح اليوم، بعد ساعات من المواجهات العنيفة بين الحرس الرئاسي وقوات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

من جانبه، طالب المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، في بيان أصدره فجر الجمعة، جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والعودة لمقراتهم فوراً.

ودعا القائد الأعلى للجيش النائب العام والمدعي العام العسكري، كل حسب اختصاصه لفتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات، وأنّه على وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.