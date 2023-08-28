ليلة عصيبة على الحكومة.. احتجاجات واسعة على لقاء «المنقوش» مع نظيرها الإسرائيلي

أضرم محتجون النيران أمام مبنى رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي.

وردد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة لأي تواصل ليبي مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكدين رفضهم لتطبيع العلاقات معها واستمرار الموقف المعادي.

كما اقتحم متظاهرون في العاصمة طرابلس مقر وزارة الخارجية دون احتكاك مع الأجهزة الأمنية، وطالب المتظاهرون بإقالة نجلاء المنقوش من منصبها ومحاسبتها.

وقد خرجت مظاهرات في مدن الزاوية ومصراتة وتاجوراء وبني وليد والزنتان وبراك الشاطئ وصرمان وغدامس والععجيلات وزليتن وصبراتة ومسلاتة، منددين بلقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي في إيطاليا الأسبوع الماضي.