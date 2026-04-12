ليلة كروية مشتعلة بـ«الدوري الليبي».. نتائج تقلب الحسابات

فاز فريق الشموع على نظيره الاتحاد المصراتي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة إياب من المجموعة الثانية في الدوري الممتاز الليبي لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع اللاعب الجزائري إسماعيل بلقاسمي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مواجهة اتسمت بالندية والحذر الدفاعي من الجانبين.

وبهذا الفوز، رفع فريق الشموع رصيده إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد المصراتي عند 22 نقطة، في جدول ترتيب المجموعة.

وفي مواجهة أخرى ضمن منافسات الجولة السادسة إياب من المجموعة الرابعة، نجح فريق الوفاق أجدابيا في تحقيق فوز مهم على نظيره النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفق وكالة وال.

وأُقيمت المباراة مساء اليوم على أرضية ملعب أجدابيا، حيث تمكن أصحاب الأرض من حسم اللقاء لصالحهم بعد أداء منظم واستثمار الفرص الهجومية بشكل فعال.

وبهذا الانتصار، رفع الوفاق أجدابيا رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد النصر عند 31 نقطة، رغم ذلك واصل صدارته لجدول ترتيب المجموعة الرابعة.