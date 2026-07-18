ليلة «لا تُنسى» في نيويورك.. جماهير الأرجنتين تشعل نهائي كأس العالم

تستعد مدينة نيويورك لاحتضان أجواء كروية استثنائية قبل نهائي كأس العالم 2026، مع وصول نحو 50 ألف مشجع أرجنتيني لمساندة منتخب بلادهم في المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا على لقب البطولة.

وبحسب تقارير صحفية، لا يقتصر الحضور الجماهيري الأرجنتيني على القادمين من الأرجنتين فقط، إذ يشارك عدد كبير من أفراد الجالية الأرجنتينية المقيمة في الولايات المتحدة في دعم المنتخب خلال المباراة النهائية، بينما لن يتمكن بعض المشجعين من دخول ملعب اللقاء بسبب محدودية المقاعد المتاحة.

وبدأت مظاهر الحضور الجماهيري الأرجنتيني بالظهور منذ الدور نصف النهائي، عندما واجه المشجعون صعوبات في الانتقال من أتلانتا إلى نيويورك، بسبب الإقبال الكبير على استئجار السيارات من جانب الجماهير المتجهة لمؤازرة منتخب التانغو.

وتشير التوقعات إلى أن جماهير الأرجنتين ستكون صاحبة الحضور الأكبر في شوارع نيويورك ومدرجات ملعب ميتلايف مقارنة بجماهير المنتخب الإسباني، في مشهد يعكس الشعبية الواسعة التي يحظى بها بطل العالم خلال مشواره في البطولة.

وفي الجانب الرياضي، تحدث قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النهائي المرتقب أمام إسبانيا، مؤكدًا أن المباراة تحمل خصوصية كبيرة، خاصة مع وجود النجم الإسباني الشاب لامين جمال ضمن صفوف المنافس.

وخلال فعالية إعلامية أقيمت في نيويورك قبل النهائي، أشاد ميسي بقدرات لامين جمال، واصفًا إياه باللاعب الكبير، موضحًا أنه يتابع تطوره باهتمام، خصوصًا مع دفاعه عن ألوان نادي برشلونة الذي يرتبط به النجم الأرجنتيني بتاريخ طويل.

وقال قائد منتخب الأرجنتين إن مواجهة لامين جمال في نهائي كأس العالم، بعد الصورة الشهيرة التي جمعتهما عندما كان اللاعب الإسباني طفلًا صغيرًا، تمثل لحظة تعكس جمال كرة القدم وتحولاتها عبر الأجيال.

وأضاف ميسي أن المنتخب الأرجنتيني يحترم قوة المنتخب الإسباني وأسلوب لعبه، لكنه سيدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الفريق سيعمل على الحد من خطورة لامين جمال وبقية عناصر المنتخب الإسباني.

وأكد قائد التانغو أن الجيل الحالي من لاعبي الأرجنتين يمتلك روحًا تنافسية عالية وشغفًا كبيرًا بكرة القدم، لافتًا إلى أن اللاعبين اعتادوا التعامل مع الضغوط باعتبارها جزءًا من المنافسات الكبرى.

وتحمل المواجهة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا قصة خاصة، إذ تجمع بين خبرة ليونيل ميسي، الساعي لإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته، وطموح لامين جمال الذي يطمح إلى كتابة أولى صفحات مجده العالمي على أكبر مسرح كروي.

ويقام نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين يوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف في نيويورك، في ختام النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 48 منتخبًا، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هذا وتشهد كأس العالم 2026 توسعًا تاريخيًا بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، ما يزيد عدد المباريات ويمنح البطولة حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا، ويجمع النهائي بين منتخب أرجنتيني يحمل لقب النسخة السابقة، ومنتخب إسباني يضم جيلًا جديدًا من المواهب بقيادة عدد من اللاعبين الشباب.