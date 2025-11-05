ليلة مأساوية في أمريكا… كنتاكي تودّع 7 ضحايا

قال حاكم ولاية كنتاكي الأميركية، آندي بشير، صباح اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة شحن تابعة لشركة “يو بي إس” ارتفعت إلى سبعة قتلى، مشيرًا إلى أن العدد مرشح للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضح بشير في بيان على منصة “إكس” أن “الأخبار القادمة من لويفيل صعبة الليلة، إذ ارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن سبعة أشخاص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم”، مضيفًا أن السلطات تعمل على تحديد هويات الضحايا والتأكد من سلامة العاملين في المنطقة المحيطة بموقع الحادث.

وكان بشير قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون، بعضهم في حالة حرجة، نتيجة تحطم طائرة الشحن أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي (مطار محمد علي الدولي) في كنتاكي، متجهة إلى هاواي.

وقالت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية إن “طائرة الرحلة رقم 2976 التابعة لشركة (يو بي إس)”، وهي من طراز ماكدونيل دوغلاس MD-11، تحطمت حوالي الساعة 5:15 مساءً بالتوقيت المحلي، بعد وقت قصير من الإقلاع. وأكدت الهيئة أنها ستجري تحقيقًا مشتركًا مع المجلس الوطني لسلامة النقل لتحديد أسباب الحادث.

وذكرت شركة “يو بي إس” في بيان رسمي أن الطائرة كان على متنها ثلاثة من أفراد الطاقم، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات المختصة، معربة عن “عميق الحزن لوقوع هذا الحادث المأساوي”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة لهب ضخمة وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد قرب المطار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحريق اندلع في منطقة صناعية قريبة من طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، ما أدى إلى تضرر عدد من المنشآت التجارية القريبة.

وحثّت شرطة مترو لويفيل السكان على تجنب المنطقة والبقاء داخل منازلهم ضمن نطاق ثمانية كيلومترات من موقع التحطم، بسبب الأدخنة الكثيفة واحتمال تسرب مواد خطرة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر أمنية قولها إن بعض الشركات العاملة ضمن حرم المطار تضررت نتيجة الانفجار، في حين واصل عمال الإطفاء جهودهم للسيطرة على الحريق حتى ساعات متأخرة من الليل.

وما تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الحادث، فيما أُغلق مطار لويفيل الدولي مؤقتًا أمام الرحلات التجارية قبل أن يُعاد فتحه جزئيًا صباح اليوم.

