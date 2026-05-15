لينوفو وهواوي وغوغل تشعل المنافسة.. أجهزة ذكية فائقة التطور

تتجه كبرى شركات التكنولوجيا العالمية إلى تصعيد المنافسة في سوق الأجهزة الذكية عبر إطلاق جيل جديد من الهواتف والحواسب المحمولة المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأداء العالي، في خطوة تعكس التحول المتسارع الذي يشهده قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية عالميًا.

وفي هذا السياق، كشفت شركة Lenovo عن هاتفها الجديد Legion Y70 إصدار 2026، الذي يمثل عودة قوية للشركة إلى سوق هواتف أندرويد بمواصفات تستهدف فئة الأجهزة الرائدة عالية الأداء.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69، بينما زُوّد بشاشة LTPO OLED بقياس 6.8 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1280×2772 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هيرتز، وسطوع يبلغ 7000 nits، إلى جانب دعم تقنيتي HDR10 وDolby Vision لتقديم تجربة عرض متقدمة للصور والفيديوهات.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، إضافة إلى معالج رسوميات Adreno 829، مع خيارات لذاكرة الوصول العشوائي تبدأ من 8 وتصل إلى 16 غيغابايت، وسعات تخزين داخلية تبلغ 256 و512 غيغابايت.

وزُوّد الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسات بدقة 50 و8 ميغابيكسل مع عدسة ultrawide، وقادرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

كما يدعم الجهاز شريحتي Nano-SIM وتقنية eSIM، إضافة إلى منفذ USB Type-C، وتقنية NFC، وماسح بصمات الأصابع، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 8000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط.

وفي قطاع الحواسب اللوحية، تستعد شركة هواوي لإطلاق جهازها الجديد MatePad Pro Max، الذي يأتي بمواصفات تستهدف المستخدمين الباحثين عن الأداء الاحترافي وتجارب الترفيه المتقدمة.

وحصل الجهاز على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بسماكة تبلغ 4.7 ملم ووزن يصل إلى 499 غرامًا، كما زُوّد بقلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

ويضم الحاسب شاشة OLED بقياس 13.2 بوصة، بدقة عرض 3000×2000 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هيرتز، مع سطوع يصل إلى 1600 nits، ما يمنحه قدرة عالية على تقديم محتوى بصري فائق الوضوح.

ويعمل الجهاز بنظام Harmony OS 4.3، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية تبلغ 256 و512 غيغابايت.

كما زُوّد بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل، إضافة إلى ستة مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.1.

ويحتوي الجهاز على بطاريات بسعة 9760 و10400 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، إلى جانب ميزة الشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقدرة 40 واط.

وفي تطور لافت بمجال الحواسب الذكية، أعلنت غوغل عن جيل جديد من حواسب Googlebook التي تعتمد بصورة كبيرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مساعد Gemini.

ويبرز ضمن أبرز مزايا هذه الأجهزة ما يُعرف بالمؤشر الذكي Smart Cursor، الذي يتيح تفعيل مساعد Gemini بمجرد تحريك مؤشر الفأرة بسرعة على الشاشة، لتظهر نافذة ذكية تقدم اقتراحات ومعلومات مرتبطة بالمحتوى المعروض أمام المستخدم.

وتتيح الحواسب الجديدة إنشاء Widgets وأيقونات مخصصة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للمستخدم وصف شكل الأيقونة أو الوظيفة المطلوبة بالكلمات ليقوم النظام بإنشائها تلقائيًا.

كما تتكامل حواسب Googlebook مع الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 16، ما يسمح بتشغيل التطبيقات ونقل الملفات بين الهاتف والحاسب بسهولة كبيرة.

ومن المنتظر الكشف عن أولى هذه الأجهزة خلال خريف 2026، بالتعاون مع شركات ASUS وAcer وDell وHP وLenovo، حيث ستأتي بهياكل عالية الجودة، إضافة إلى اعتماد شريط Glowbar الذي ظهر سابقًا في حواسب Pixel C.

ويعكس هذا السباق التقني المتسارع توجه الشركات العالمية نحو دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع داخل الهواتف والحواسب، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم ورفع قدرات الأداء والتكامل بين الأجهزة الذكية.