مآسي حول العالم.. أحداث وتطورات دولية تتصدّر العناوين

حوادث متفرقة حول العالم أثارت صدمة واهتمام الرأي العام هذا اليوم، من حوادث مأساوية إلى تطورات دبلوماسية مهمة، ففي لوس أنجلوس، أودى إطلاق النار على رجل هدد المارة بساطور بحياته، بينما شهدت ألمانيا العثور على جثة متحللة داخل حقيبة أثارت فتح تحقيق موسع لتحديد هويتها وظروف الوفاة، و في بولندا، تحطمت مقاتلة إف-16 أثناء تدريب على عرض جوي، ما أسفر عن مقتل الطيار، وعلى صعيد آخر، تجاوبت مصر مع مطالب الجالية السودانية لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، بينما أعلنت السعودية إفلاس سلسلة مطاعم “هامبرغيني” بعد حادثة تسمم جماعي وتورط موظفين في اختلاس كهرباء من مساجد بجازان وتبوك، أما في أمريكا اللاتينية، فقد أطلقت كولومبيا سراح عشرات الجنود الذين احتجزهم سكان محليون بعد اشتباك مسلح، فيما اعتُقل القنصل الأرميني لدى النمسا بتهمة التجسس لصالح أذربيجان، وفي إطار دبلوماسي دولي، استعاد كل من كندا والهند علاقاتهما بعد عشرة أشهر من التوتر، بتعيين مفوضين ساميين جدد لتعزيز التواصل بين البلدين.

شرطة لوس أنجلوس تنشر فيديو يوثّق مقتل رجل هدد المارة بساطور

نشرت شرطة لوس أنجلوس تسجيلًا مصورًا يوثّق لحظات درامية سبقت مقتل رجل من أصول هندية يُدعى غوربريت سينغ (35 عامًا)، بعدما هدد المارة بساطور ضخم في وسط المدينة.

وبحسب الشرطة، أوقف سينغ سيارته بشكل مفاجئ عند تقاطع مزدحم بين شارعي فيغيروا وأولمبيك، ولوّح بساطور يبلغ طوله نحو 60 سنتيمترًا بطريقة عدوانية مهددًا المارة. وأطلقت الشرطة مطاردة قصيرة بعد أن صدم سيارة تابعة لها، قبل أن يتوقف في تقاطع آخر.

وعند محاولة الضباط إيقافه، ترجّل سينغ من مركبته وركض نحوهم حاملًا الساطور، ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه. وتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وأكدت الشرطة أنها عثرت على الساطور في مكان الحادث، مشيرة إلى أن أيًا من الضباط أو المدنيين لم يُصب بأذى. وما يزال التحقيق جاريًا لمعرفة دوافع الحادث، فيما أثار الفيديو الذي نشرته الشرطة على قناتها الرسمية ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

العثور على جثة متحللة داخل حقيبة في ألمانيا وفتح تحقيق شامل

سادت حالة من الرعب بين موظفي إدارة الأشغال العامة في ألمانيا، الخميس، بعد العثور على جثة متحللة داخل حقيبة في جنوب غرب البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، اكتشف موظفون لدى إدارة الأشغال العامة حقيبة سفر على أطراف مدينة فيلدرشتات بولاية بادن-فورتمبرغ، وعند فحصها لاحظوا رائحة تعفن قوية، ما دفعهم لفتحها ليجدوا الجثة المتحللة.

وأعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام عن الحادث الجمعة، مشيرة إلى بدء التحقيقات الميدانية في موقع العثور على الجثة.

وتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة مؤلفة من 44 عضواً، وأمرت الشرطة بإجراء تشريح للجثة للكشف عن هويتها وسبب الوفاة ووقت حدوثها.

ولم تتضح حتى الآن أي معلومات عن الجثة، بما في ذلك جنسها وعمرها، فيما تبحث السلطات بشكل عاجل عن شهود عيان قد يساعدون في التحقيقات.

تحطم مقاتلة إف-16 في بولندا خلال تدريب لعرض جوي ومقتل الطيار

تحطمت مقاتلة “إف-16” تابعة للقوات المسلحة البولندية اليوم الخميس أثناء تدريب لإحدى العروض الجوية، وأسفر الحادث عن مقتل الطيار الذي كان يقود الطائرة وحيداً، حسب وسائل الإعلام المحلية.

ويظهر مقطع فيديو آثار الدمار على المدرج الذي حاولت الطائرة الهبوط عليه قبل تحطمها.

مصر تستجيب سريعاً لثلاثة مطالب رئيسية للجالية السودانية

كشف سفير السودان لدى القاهرة عماد عدوي عن تجاوب السلطات المصرية مع حزمة مطالب رفعها المجلس الأعلى للجالية السودانية لتيسير الصعوبات الإدارية والقانونية التي تواجه السودانيين في مصر.

وجاءت أبرز القرارات المتفق عليها كما يلي:

اختصار مدة استخراج الإقامة لتصبح خلال أسبوعين من تاريخ استلام الأوراق بدلاً من الأشهر السابقة.

السماح للطلاب السودانيين بالتسجيل في المدارس المصرية قبل استكمال خطاب الإقامة، شريطة تقديم إثبات السكن أو وثائق بديلة.

تسريع إجراءات الموافقات الأمنية لتستغرق ثلاثة أيام عمل فقط بعد استيفاء الشروط المطلوبة من الجهات المصرية.

وأشار السفير عدوي إلى أن هذه الخطوة تمثل تحسناً مهماً في أوضاع الجالية السودانية، داعياً المواطنين للالتزام بالقوانين واللوائح المصرية، مع الحفاظ على النظام العام، كما دعا إلى تعاون مستمر بين السفارة والمجلس الأعلى للجالية لتعزيز التواصل ودور “بيت السودان” كمركز ثقافي واجتماعي.

وأكد أحمد عوض، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، أن هذه الإجراءات تمثل “انفراجة حقيقية” للجالية وتعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية، داعياً لمواصلة الحوار البنّاء مع الجهات المصرية لحل أي قضايا عالقة.

السعودية: إفلاس سلسلة مطاعم “هامبرغيني” بعد حادثة تسمم جماعي

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض قراراً ببدء إجراءات تصفية شركة “أساسيات الغذاء للتجارة”، المالكة لسلسلة مطاعم “هامبرغيني”، حسب إعلان أمين الإفلاس السعودي مبارك العنزي، داعياً الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان.

ويأتي هذا القرار بعد نحو خمس سنوات من خطط طموحة للشركة تضمنت طرح 20% من أسهمها في سوق “نمو” وافتتاح 20 فرعاً جديداً عام 2020، إلا أن مسيرتها تعثرت عام 2024 إثر حادثة تسمم جماعي في الرياض أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وكشفت التحقيقات أن سبب التسمم كان بكتيريا “كلوستريديوم بوتولينوم” في منتج المايونيز، ما دفع وزارة البلديات والإسكان إلى إغلاق فرع الرياض وسحب المنتج ووقف إنتاجه.

ورغم عدم الكشف عن كافة الأسباب التفصيلية للإفلاس، فإن حادثة التسمم أثرت بشكل كبير على سمعة الشركة واستمرارية أعمالها.

ويأتي القرار ضمن نظام الإفلاس السعودي، الذي ينظم أوضاع الشركات المتعثرة، ويحمي حقوق الدائنين، ويوفر خيارات لإعادة الهيكلة أو التصفية بما يعزز الشفافية والاستقرار في السوق.

السعودية: كشف اختلاس كهرباء من مساجد في جازان وتبوك وتحريك الجهات المختصة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عن كشف حالات اختلاس كهرباء من مسجدين في منطقتي جازان وتبوك، مؤكدة رفع القضايا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن فرقها الرقابية تواصل متابعة ورصد أي تجاوزات تمس بيوت الله ومرافقها، وفي محافظة صبيا بمنطقة جازان، اكتشفت إحدى الفرق قيام أحد المقيمين بتمديد موصل كهربائي من عداد المسجد ودفنه لتشغيل منزله بالكامل، ما اعتُبر اختلاساً للكهرباء.

وتمت إزالة المخالفة مباشرة، ورفعت القضية للجهات المختصة لمحاسبة المتسبب وإلزامه بسداد كامل الاستهلاك الكهربائي.

وفي تبوك، رصدت الوزارة اختلاس كهرباء من عداد مسجد لتشغيل مرافق متعددة، شملت سوق خردوات مجهز بالأجهزة الكهربائية والمكيفات، ومباني كسكن للعمالة، ومجلس ضيافة مجاور، إضافة إلى استخدام مضخة مياه لري مزرعة ومباني خاصة. وتم رفع القضية للجهات المختصة لمحاسبة المسؤول وإلزامه بسداد كامل الاستهلاك.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس بيوت الله، وحثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد 1933 للحفاظ على حرمة المساجد ومرافقها.

كولومبيا: إطلاق سراح عشرات الجنود بعد أيام من خطفهم على يد سكان محليين

أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية تحرير الجنود الذين احتجزهم سكان منطقة ريفية في مقاطعة غوافياري شرق البلاد، بعد مقتل أحد السكان المحليين خلال اشتباك مسلح استمر ست ساعات مع المتمردين.

وأكدت الوزارة في بيان عبر منصة “إكس” أن التنسيق بين وزارة الدفاع والقوات المسلحة والشرطة، إلى جانب مكتب أمين المظالم وبعثة دعم عملية السلام التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، أسفر عن إطلاق سراح الجنود المحتجزين في بلدية إل ريتورنو.

وكانت السلطات الكولومبية قد أفادت في وقت سابق باختطاف 34 جندياً، قبل تعديل الرقم لاحقاً ليصبح 33 جندياً، على يد سكان محليين حاصروا الجنود مطالبين بتحمل المسؤولية عن مقتل أحد السكان.

ووصف وزير الدفاع بيدرو سانشيز الحادث بأنه غير قانوني، مؤكداً أن الجنود احتُجزوا رغماً عنهم، فيما دعت أمينة المظالم إيريس مارين أورتيز إلى عدم وصم المجتمع المحلي، مشيرةً إلى تأثير الصراع المسلح الطويل في المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق الصراع المسلح المستمر في كولومبيا منذ أكثر من نصف قرن، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 260 ألف شخص وتشريد الملايين من ديارهم.

اعتقال قنصل أرمينيا لدى النمسا بتهمة التجسس لصالح أذربيجان

أفادت وسائل إعلام أرمينية بأن السلطات في يريفان اعتقلت القنصل الأرميني لدى النمسا، أشخين ألكسانيان، فور عودتها إلى البلاد قبل نحو شهرين، بتهمة التجسس لصالح أذربيجان.

وأشارت المصادر إلى أن القنصل كانت بحوزتها وثائق أثارت شبهات الجهات الأمنية حول عملها لصالح أذربيجان، ما أدى إلى احتجازها فور وصولها إلى مطار يريفان.

كما ذكرت المصادر أن مصالح الأمن القومي الأرمينية قامت بتفتيش مبنى وزارة الخارجية إثر عملية الاعتقال، بينما قررت السلطات إبقاء تفاصيل الواقعة طي الكتمان في البداية، لتجنب أي فضيحة دبلوماسية وسياسية محتملة، وحتى الآن، لم تصدر وزارة الخارجية الأرمينية أو خدمة الأمن القومي أي تعليق رسمي على الحادثة.

كندا والهند تستعيدان العلاقات وتعيّنان مفوضين ساميين بعد 10 أشهر من التوتر

عينت كندا والهند مفوضين ساميين جديدين في عاصمتي كل منهما اليوم الخميس، في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد 10 أشهر من طرد السفيرين على خلفية نزاع مرتبط باغتيال ناشط سيخي كندي قرب فانكوفر في يونيو 2023.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، تعيين كريستوفر كوتر مفوضاً سامياً لكندا لدى الهند، فيما أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنها ستعيّن سفيرها الحالي لدى إسبانيا، دينيش باتنيك، مفوضاً سامياً لها في أوتاوا قريباً.

وشهدت العلاقات بين كندا والهند توتراً كبيراً إثر اتهامات كندا للهند بالمشاركة في اغتيال الناشط السيخي، قبل أن تتحسن العلاقات في يونيو الماضي بعد دعوة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لنظيره الهندي ناريندرا مودي إلى قمة مجموعة السبع في ألبرتا، واتفاق البلدين على إعادة السفيرين.