مآسي حول العالم.. وفيات وجرائم وزلازل في عدّة دول

تتواصل الأحداث المأساوية والعنيفة حول العالم، مسجلة سلسلة من الوفيات، ففي اليمن، قضت امرأة إثر حادث مأساوي أثناء قيادتها حمارًا بمحافظة إب، بينما فقد لبنان بطله العالمي في الطيران الشراعي عمر سنجر خلال تدريبه في جونيه، إضافةً إلى مقتل شخص آخر بغارة إسرائيلية جنوب لبنان، السعودية نفذت حكم الإعدام بحق مواطن مدان بقتل قاض وارتكاب جرائم إرهابية، ومصر أعدمت “سفاح الإسماعيلية” عبد الرحمن دبور بعد أربع سنوات من الجريمة الصادمة، فيما تصدت السفارة المصرية في نيويورك لمحاولة اقتحام من قبل مسلحين، بينما شهدت فرنسا وفاة الستريمر الشهير جان بورمانوف أثناء بث مباشر صادم، وأصدرت ألمانيا حكمًا نهائيًا بطرد زعيم داعش السابق أبو ولاء.

روسيا.. زلزال بقوة 5.6 درجة يهز سواحل كامتشاتكا

رصد الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة بأكاديمية العلوم الروسية زلزالًا بلغت قوته 5.6 درجة بمقياس ريختر قرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي. وأوضح البيان أن الهزة وقعت عند الساعة 15:44 بتوقيت كامتشاتكا (06:44 بتوقيت موسكو) عند الإحداثيات 51.4469 شمالًا و160.1343 شرقًا، وكانت على عمق 50.4 كيلومتر وعلى بعد 208 كيلومترات من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

وأشار السكان إلى شعورهم بالهزات في بعض أحياء المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الزلزال بعد أقل من شهر من أقوى هزة سجلت في المنطقة في 30 يوليو الماضي، بقوة 8.8 درجة، والتي أدت إلى موجة تسونامي بلغ ارتفاعها أربعة أمتار، وتتابع الهزات الارتدادية منذ ذلك الحين مع تراجع تدريجي في شدتها وقوتها.

اليمن.. وفاة امرأة بعد حادث مأساوي أثناء قيادتها حمارًا بمحافظة إب

شهدت قرية سهوان بمحافظة إب اليمنية حادثًا مأساويًا أدى إلى وفاة امرأة بعدما سحلها حمار كانت تقوده محملاً بالحبوب في طريقها إلى قرية مجاورة.

ووفق شهود عيان نقلتهم وسائل الإعلام المحلية، التف الحبل الذي كانت تمسكه المرأة حول يدها دون أن تنتبه، ما أدى إلى سقوطها وذعر الحمار الذي انطلق مسرعًا، ساحبًا الضحية خلفه.

واصطدمت المرأة بالأرض والصخور، ما أسفر عن إصابات بالغة في رأسها أدت إلى وفاتها على الفور. وأثارت الحادثة حزناً عميقًا بين أهالي القرية، الذين وصفوا الضحية بأنها امرأة مكافحة ومعروفة بطيبتها وسعيها لإعالة أسرتها، وتم تشييعها وسط أجواء من الأسى.

مأساة في الطيران الشراعي بلبنان.. وفاة البطل عمر سنجر خلال تدريبه في جونيه

ضربت مأساة جديدة قطاع الطيران الشراعي في لبنان، إثر وفاة الشاب عمر سنجر، ابن مدينة طرابلس والحائز على بطولات عالمية في هذه الرياضة، بعد سقوطه في بحر جونيه أثناء ممارسة تدريبه، الأربعاء.

وأفاد شهود بأن سنجر كان يتدرب منفردًا استعدادًا للمشاركة في بطولة عالمية بتركيا، قبل أن يعلق شراعه أثناء تنفيذ حركات جوية خطرة، مما منعه من فتح المظلة وسقط في البحر، حيث عثر عليه لاحقًا بحالة حرجة جدًا قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالت شقيقته سمية سنجر لموقع “سكاي نيوز عربية”: “أخي بطل لبنان في هذه الرياضة، كان عازبًا وكرس حياته بالكامل للطيران الشراعي، وكان يستعد لتمثيل لبنان الأسبوع المقبل في تركيا”.

وأضافت: “تفاجأنا بالخبر كما لو أننا وقعنا معه، فنحن جميعًا كنا وكأننا نطير برفقته دائمًا”.

مقتل شخص بغارة مسيرة إسرائيلية على دراجة جنوب لبنان

قُتل شخص اليوم الخميس جراء غارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في قرية دير سريان جنوب لبنان. وأفادت المصادر أن الشخص أصيب في البداية بجروح بالغة قبل أن يُعلن لاحقًا عن مقتله.

كما ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة بالقرب من آلية جرافة في بلدة عيترون جنوب لبنان. ويأتي ذلك بعد إعلان مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، عن إصابة 7 أشخاص بغارة نفذها الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش في قضاء صور.

وتواصل الغارات الإسرائيلية والقصف في جنوب وشرق لبنان، مسببة دمارًا وخسائر بشرية، فيما تؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل انتهاك سيادة البلاد بشكل منهجي رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024، بينما تصر إسرائيل على استهداف كوادر ومخازن أسلحة لحزب الله.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن مدان بقتل قاض وارتكاب جرائم إرهابية

نفذت السلطات السعودية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً بحق المواطن جلال بن حسن بن عبدالكريم لباد في المنطقة الشرقية، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المتهم انضم إلى تنظيم إرهابي خارجي وشارك مع مطلوبين أمنياً في اختطاف وقتل القاضي محمد بن عبدالله الجيراني بمحافظة القطيف، إضافة إلى إطلاق النار وإلقاء القنابل على رجال الأمن بهدف قتلهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ الحكم جاء بعد محاكمة عادلة، وتطبيق العقوبة وفق أنظمة المملكة الخاصة بالجرائم الإرهابية التي تهدد أمن الوطن واستقراره.

مصر تنفذ حكم الإعدام في “سفاح الإسماعيلية” بعد 4 سنوات من الجريمة المروعة

نفذت مصلحة السجون في مصر حكم الإعدام شنقاً بحق المتهم عبد الرحمن دبور، المعروف إعلامياً بـ”سفاح الإسماعيلية”، وذلك بعد رحلة تقاضٍ استمرت قرابة أربع سنوات حظيت بمتابعة مكثفة من الرأي العام نظراً لبشاعة تفاصيل الجريمة.

وتعود وقائع القضية إلى الأول من نوفمبر 2021، حين فوجئ أهالي شارع طنطا بمدينة الإسماعيلية بالمتهم يهاجم أحد الأشخاص ويدعى محمد الصادق (51 عاماً)، عامل بإحدى ورش الموبيليا، حيث باغته من الخلف وذبحه باستخدام سكين كبيرة في وضح النهار، ثم أقدم على فصل رأسه عن جسده في مشهد صادم أثار الذعر بين المارة.

وخلال محاولات الأهالي السيطرة على الموقف، أصاب الجاني شخصين آخرين بجروح قطعية، قبل أن يتمكن بعض الشباب من شل حركته حتى وصول قوات الأمن التي ألقت القبض عليه وضبطت السلاح المستخدم.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بدافع خلافات سابقة مع الضحية، كما تبيّن أنه كان يتعاطى مواد مخدرة وسبق أن خضع لعلاج من اضطرابات نفسية، غير أن التقارير الطبية أكدت سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

وبتنفيذ حكم الإعدام، أسدل الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها الشارع المصري في السنوات الأخيرة، والتي خلّفت صدمة واسعة في الرأي العام.

محاولة اقتحام السفارة المصرية في نيويورك تتصدى لها البعثة والشرطة الأمريكية

تعرضت البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك لمحاولة اعتداء من شخصين، وفقًا لفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهر الفيديو أفراد البعثة وهم يتصدون للمعتدين قبل تدخل الشرطة الأمريكية وإلقاء القبض عليهما.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى بجهود البعثة، مؤكداً أن المعتدين من تنظيم الإخوان المسلمين، وأن رجال البعثة تصدوا لهم بكفاءة قبل القبض عليهم.

والتحقيقات مستمرة من قبل السلطات الأمريكية والمصرية للوقوف على تفاصيل الحادث وظروفه، فيما تواصل الحكومة المصرية التأكيد على حماية البعثات الدبلوماسية وفق القوانين والأعراف الدولية.

ويأتي الحادث بعد أقل من شهر على تعرض السفارة المصرية في هولندا لاعتداء، حيث قام مجهولون بوضع قفل على باب السفارة، ما دفع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للانتقاد الرسمي لسفير القاهرة في لاهاي، مؤكداً على محاسبة من يحاول المساس بأبواب أي سفارة.

ودافع السفير المصري في هولندا عن نفسه، مشيراً إلى أن السفارة في لاهاي كانت أول مقر دبلوماسي مصري يتعرض لمثل هذه الواقائع، وأن باقي السفارات اتخذت حذرها بعد ذلك.

اشتباكات عنيفة بين جماهير إندبندينتي ويونيفرسيداد دي تشيلي تُلغي مباراة “سود أميركانا”

ألغيت مباراة إياب دور الستة عشر في بطولة “سود أميركانا”، الأربعاء، بين إندبندينتي الأرجنتيني ويونيفرسيداد دي تشيلي التشيلي في بوينس أيرس، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مشجعي الفريقين.

وغادر اللاعبون الملعب في الشوط الثاني وسط تصاعد المخاوف الأمنية في ملعب “ليبرتادوريس دي أميركا”، فيما انتشرت مقاطع فيديو تظهر أعمال عنف متبادلة بين الجماهير، تضمنت ضربًا بعصي وأدوات حادة، وسقوط مشجعين من أماكن مرتفعة، إلى جانب مشاهد إصابات ودماء على أرض المدرجات.

وكانت النتيجة تشير إلى 1-1 عند توقف المباراة، بينما كان الفريق التشيلي متقدمًا 2-1 في مجموع اللقاءين.

وقال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إن المباراة أُلغيَت بسبب “غياب الضمانات الأمنية من النادي المضيف والسلطات المحلية”، مؤكدًا أن القضية ستحال إلى هيئاته القضائية، وأن كافة المعلومات المتعلقة بالحادث ستُرسل إلى لجنة الانضباط للبت فيها.

وتُعد بطولة “سود أميركانا” ثاني أهم بطولة للأندية في أميركا الجنوبية بعد “كوبا ليبرتادوريس”، وهي تعادل في مكانتها بطولة الدوري الأوروبي للأندية في القارة الأوروبية.

⚠️#DEPORTES | #Sudamericana

Fotos y videos de los gravisimos incidentes en Independiente vs. U. de Chile



Un violento grupo de hinchas chilenos atacaron con distintos objetos a los del Rojo, que estaban abajo o a los costados. Escándalo y partido suspendido en Avellaneda.



En… pic.twitter.com/L145OY62S5 — RADIO FÉNIX 95.1 (@radiofenix951) August 21, 2025

المحكمة العليا الباكستانية تمنح عمران خان كفالة بعد إدانة قادة حزبه

منحت المحكمة العليا في باكستان رئيس الوزراء السابق عمران خان إعفاء بكفالة في 8 قضايا مرتبطة بأحداث العنف التي شهدتها البلاد في مايو 2023.

وجاء القرار بعد أسابيع من إدانة عدد من كبار قادة حزب حركة الإنصاف الباكستانية وإقصائهم من المناصب العامة بسبب نفس الأحداث.

وكانت الاضطرابات قد اندلعت عقب الاعتقال المؤقت لخان في إسلام آباد بتاريخ 9 مايو 2023 على خلفية تهم فساد، وشهدت البلاد أعمال عنف واسعة استهدفت مباني حكومية ومنشآت عسكرية.

وأسفرت المواجهات عن اعتقال الآلاف من أعضاء وأنصار الحزب، مع توجيه تهم بالإرهاب لمئات منهم، بينما نقلت بعض القضايا إلى المحاكم العسكرية.

ونفى عمران خان أي صلة له بأعمال العنف، مؤكداً أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية، فيما رفضت حركة الإنصاف الباكستانية الاتهامات ووصفتها بأنها غير مبررة.

وكانت محاكم مكافحة الإرهاب قد أصدرت أحكاماً بسجن عدد من قادة الحزب البارزين في قضايا مرتبطة بأحداث العنف، ما أدى إلى إقصائهم من قبل اللجنة الانتخابية.

واعتبر الحزب قرار المحكمة العليا خطوة مهمة، مشيراً إلى أن خان يحتاج الآن إلى كفالة في قضية واحدة فقط للإفراج عنه.

وفاة ستريمر فرنسي شهير أثناء بث مباشر صادم: “جان بورمانوف” يتعرض للتعذيب من أجل المشاهدات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي صدمة واسعة بعد وفاة الستريمر الفرنسي رافاييل غرافان، 46 عامًا، المعروف باسم “جان بورمانوف”، خلال بث مباشر استمر 298 ساعة على منصة “كيك” الأسترالية.

واشتهر غرافان بنشر مقاطع مثيرة للجدل يظهر فيها وهو يتعرض للعنف والإهانة من قبل أعضاء مجموعته، بما في ذلك الخنق والصفعات ورش الطلاء، لجذب المشاهدات وجمع التبرعات.

أفادت التقارير بأن المشاركين لاحظوا وفاته خلال البث وأوقفوه فورًا، فيما فتحت النيابة العامة في نيس تحقيقًا لتحديد أسباب الوفاة، وأمرت بإجراء تشريح للجثة، دون الكشف عن الأسباب الدقيقة حتى الآن.

وظهر في مقاطع غرافان شخصان معروفان باسم “ناروتوفي” و”سافين”، حيث جذبت هذه الفيديوهات مئات الآلاف من المتابعين على منصة “كيك”، التي أصبحت ملاذًا للستريمرز المثيرين للجدل بسبب سياساتها المرنة وأرباحها السخية.

وكانت قناة “جان بورمانوف” قيد تحقيق منذ ديسمبر الماضي بتهم العنف المتعمد والتحريض على العنف ضد أشخاص في وضع هش.

بعد الحادثة، رفعت وزيرة الدولة المكلفة بالرقمنة، كلارا شاباز، البلاغ إلى الهيئة الفرنسية للاتصالات (Arcom) ومنصة “فاروس” لمكافحة العنف الإلكتروني، فيما أعلنت “كيك” حظر جميع المشاركين مؤقتًا والتعاون الكامل مع السلطات، مع بدء مراجعة شاملة لمحتواها الفرنسي.

تخضع منصة “كيك” للوائح الخدمات الرقمية الأوروبية (DSA) رغم مقرها في أستراليا، في ظل استهدافها المستخدمين الأوروبيين، وأكدت Arcom أنها ستجري محادثات مع إدارة المنصة لمتابعة الإجراءات المتخذة خلال البث.

ألمانيا تصدر حكمًا نهائيًا بطرد زعيم داعش السابق.. مستقبل ترحيله يظل غامضًا

أصدرت المحكمة الإدارية في دوسلدورف حكمًا نهائيًا بطرد أبو ولاء، الزعيم السابق لتنظيم داعش في ألمانيا، بعد أن لم يقدم أي طلب استئناف ضد الحكم، وخسر دعواه القضائية السابقة في يونيو الماضي.

وكان أبو ولاء، المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات ونصف، قد حاول الطعن على قرار الطرد بدعوى وجود أطفاله السبعة في ألمانيا، لكن القاضي أكد أن المصلحة الأمنية العليا تتجاوز مبررات الدعوى، مشيرًا إلى عدم حدوث أي تغيير جوهري في موقفه كإرهابي داعش أو تخلصه من التطرف.

ورغم صدور حكم الطرد، فإن ترحيله الفعلي يعتمد على إجراءات منفصلة، حيث تنتظر المحكمة نتيجة أي طلبات لجوء محتملة، خصوصًا في ضوء المخاطر التي قد تواجهه، بما في ذلك احتمال عقوبة الإعدام في العراق.

الأمم المتحدة تحذر من استخدام داعش للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الإرهاب

حذّر خبراء مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، من أن تنظيم “داعش” بدأ توظيف تقنيات متطورة، أبرزها الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، في عمليات التجنيد والدعاية والتمويل، ما يمثل تحدياً جديداً أمام المجتمع الدولي.

وأوضح أحمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الإعلام الرقمي في نقابة الصحفيين البريطانية، أن استخدام تقنيات التزييف العميق يسمح بإعادة شخصيات إرهابية متوفاة افتراضياً، لتظل تحرض على الإرهاب بلا توقف. وأضاف أن الجماعات الإرهابية باتت تعتمد على الذكاء الاصطناعي لنشر رسائلها بلغات متعددة، ما يوسع دائرة تأثيرها عالميًا.

وأشار الشيخ إلى صعوبة فرض ضوابط على الشركات الصغيرة أو المغمورة، في حين يمكن مراقبة الشركات الكبرى، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة بين المنتجين والمنصات المستخدمة لنشر المحتوى، لكن تطبيقها يختلف من دولة إلى أخرى.

وبالتوازي، أظهر استطلاع أجرته سكاي نيوز عربية أن 79% من المشاركين يؤيدون وضع ضوابط على استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يعكس المخاوف المجتمعية والدولية من تحول التكنولوجيا إلى أداة إرهابية.

تحطم طائرة مقاتلة أمريكية قبالة سواحل فرجينيا

أكدت القوات البحرية الأمريكية تحطم طائرة مقاتلة من طراز F/A-18E بالقرب من سواحل ولاية فرجينيا يوم الأربعاء أثناء تنفيذ مهامها التدريبية الروتينية.

وتمكّن الطيار من القفز بالمظلة، ونُقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، فيما لم يُستخرج حطام الطائرة بعد. التحقيقات مستمرة لتحديد سبب الحادث.

ويُعد هذا الحادث خسارة سادسة لطائرات من هذا الطراز للقوات البحرية الأمريكية خلال الأشهر العشرة الماضية، وفق وسائل الإعلام الأمريكية.

فوضى وحريق في مطار ميلانو بعد هجوم غريب لمقيم مالي

شهد مطار مالبينسا في مدينة ميلانو الإيطالية فوضى وهلعًا يوم الأربعاء، بعد أن أقدم مقيم مالي على إشعال صناديق القمامة وتحطيم شاشات تسجيل الوصول داخل المبنى.

وأظهرت لقطات مصورة تصاعد دخان أسود وفرار الركاب من المكان في حالة ذعر وصراخ.

وتم توقيف المشتبه به، الذي لم يكن يحمل بطاقة صعود ولم يكن مسافرًا، على يد موظفي المطار بعد أن تجول وهو يحمل مطرقة.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن الرجل في أواخر العشرينات من عمره ولم يسبق له ارتكاب أي جرائم، وأن تصرفه اقتصر على تجهيزات المطار دون الاعتداء على الركاب أو الموظفين.

وأوضحت صحيفة “La Stampa” أن الحريق اندلع بين المكتبين 12 و13، فيما تدخل موظف لإخماد الحريق بمساعدة شرطة الحدود لتقييد المهاجم، وشهد أحد الشهود لحظات رعب عندما اضطر للفرار ممسكًا بيد زوجته وسط حالة من الذعر الجماعي بين المسافرين.

سجن 9 سنوات لرجل هاجم الشرطة البريطانية بالقوس والنشاب

حكمت محكمة أيلزبري كراون في بريطانيا بالسجن 9 سنوات مع 3 سنوات إضافية تحت المراقبة، على جايسون كينغ (55 عامًا) بعد أن هاجم ضباط الشرطة بالقوس والنشاب في مدينة هاي ويكومب، إثر شجار طويل مع جاره أليستير ماهووتو باستخدام “سكين صغيرة”.

وعند وصول الشرطة، أطلق كينغ سهامًا على أحد الضباط من نافذة شقته العليا، ما أدى لإصابته، قبل أن يرفض الإلقاء السلاح ويصاب لاحقًا برصاصة في البطن من قبل الشرطة.

وأدين كينغ بتهم إيذاء غير قانوني، وحيازة أدوات حادة، وحيازة سلاح هجومي، والإصابة العمدية، والمشاجرة المرتبطة بالحادث. وعرضت المحكمة لقطات توثق معظم تفاصيل الهجوم الغريب والنادر.

ترينغانو الماليزية تشدد العقوبات على المتغيبين عن صلاة الجمعة: السجن والغرامة حتى عامين

فرضت ولاية ترينغانو الماليزية عقوبات أشد على الرجال الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون عذر، تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 3,000 رينغيت (حوالي 710 دولارًا أمريكيًا)، أو كلاهما معًا. القواعد الجديدة التي أعلنتها الحكومة المحلية عبر الحزب الإسلامي الماليزي (PAS) دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وتهدف إلى تعزيز الالتزام الديني والطاعة بين المسلمين.

وكانت العقوبة السابقة للسجناء الذين يتغيبون عن ثلاث صلوات جمعة متتالية تصل إلى ستة أشهر أو غرامة 1,000 رينغيت (حوالي 213 دولارًا)، وستُذكّر المساجد المصلين بالقواعد الجديدة عبر لافتات، ويعتمد تطبيقها على تقارير الجمهور والدوريات الدينية بالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية في الولاية.

وأكد محمد خليل عبد الهادي، عضو الجمعية التشريعية في ترينغانو، أن العقوبات ستُطبّق كحل أخير، مشيرًا إلى أن صلاة الجمعة ليست مجرد واجب ديني، بل تعبير عن الطاعة والتواصل المجتمعي بين المسلمين.

ويذكر أن ماليزيا تعتمد نظامًا قانونيًا مزدوجًا يجمع بين الشريعة والقانون المدني، حيث تحظى محاكم الشريعة بالاختصاص في القضايا الشخصية والعائلية للمسلمين، الذين يشكلون نحو ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أربعة مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أربعة مسؤولين حاليين في المحكمة الجنائية الدولية، رداً على ما وصفته بمحاولات التحقيق مع مواطنين أمريكيين وإسرائيليين أو ملاحقتهم دون موافقة دولتهم.

وجاءت الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يخول الولايات المتحدة فرض عقوبات على الأجانب المشاركين في جهود المحكمة التي تعتبرها ضارة، بهدف تحميلهم عواقب ملموسة بسبب مشاركتهم المباشرة في التحقيق أو الاعتقال أو المحاكمة.

الأشخاص المستهدفون بالعقوبات هم:

كيمبرلي بروست ، قاضية في الدائرة الابتدائية للمحكمة، لسماحها بالتحقيق في تصرف موظفي الولايات المتحدة في أفغانستان.

، قاضية في الدائرة الابتدائية للمحكمة، لسماحها بالتحقيق في تصرف موظفي الولايات المتحدة في أفغانستان. نيكولاس يان غيلو ، قاضٍ في الدائرة الابتدائية، لسماحه بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

، قاضٍ في الدائرة الابتدائية، لسماحه بإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. نزهات شميم خان ، نائبة المدعي العام، لدعمها الإجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت.

، نائبة المدعي العام، لدعمها الإجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت. مامي ماندياي نيانغ، نائبة المدعي العام، لدعمها نفس الإجراءات غير المشروعة ضد إسرائيل.

وتشمل العقوبات حجز ممتلكاتهم وأصولهم داخل الولايات المتحدة، ومنع أي تعامل معهم من قبل المواطنين أو المؤسسات الأمريكية دون ترخيص.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العقوبات تستهدف هؤلاء المسؤولين لمشاركتهم المباشرة في جهود المحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإشادة بالقرار الأمريكي، واصفاً إياه بأنه خطوة حاسمة ضد ما أسماه “حملة التشهير الكاذبة ضد إسرائيل وجيشها”.

من جهتها، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأمريكية محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 دولة.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقعا على ميثاق روما الذي أسس المحكمة عام 2002، وتعارضان اختصاصها في التحقيق بجرائم على أراضيهما أو بحق مواطنيهما.

مقتل رجل إثر سقوطه من أعلى جبل في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل رجل يبلغ 61 عاماً إثر سقوطه من أعلى جبل في ألمانيا، أثناء قيامه بجولة على سلسلة جبال يوبيلا مسجرات برفقة ثلاثة من رفاقه.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الحادث وقع يوم الثلاثاء، عندما انهارت الصخور تحت قدمي الضحية، ما أدى إلى سقوطه من ارتفاع نحو 400 متر فوق أرض شديدة الانحدار واستقراره في وادٍ صخري. وأكد طبيب الطوارئ وفاة الرجل فور وقوع الحادث.

وتم انتشال الجثة بواسطة مروحية تابعة للشرطة وبمساعدة اثنين من مرشدي الجبال، فيما باشرت الشرطة ومكتب النائب العام تحقيقاً في ملابسات الحادث.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من روبيان ملوث بمادة مشعة

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المستهلكين من تناول روبيان مجمد من ماركة Great Value بعد اكتشاف مادة مشعة فيه، حيث يحتوي الروبيان النيء على نظير “سيزيوم-137” (Cs-137)، ما يجعله غير آمن للاستهلاك.

وأوضحت الإدارة أن الشحنات الملوثة وصلت إلى أربعة موانئ رئيسية هي لوس أنجلوس، هيوستن، سافانا، وميامي، وجاءت الروبيان من شركة إندونيسية تدعى BMS Foods، مشيرة إلى أن ظروف التخزين أو المعالجة قد تكون سبب التلوث الإشعاعي.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء أن جميع الشحنات الملوثة مُنعت من دخول الولايات المتحدة، لكنها وجهت تحذيراً احترازياً للمستهلكين للتخلص من أي روبيان مشابه تم شراؤه من “وول مارت”، مع مطالبة الموزعين وسلسلة التجزئة بسحب المنتج والتخلص منه. كما نصحت الأشخاص الذين يعتقد أنهم تناولوا الروبيان الملوث بمراجعة طبيبهم.

وأشارت الإدارة إلى أن مستوى الإشعاع الموجود أقل من الحد الآمن الرسمي، لكن الاستهلاك المتكرر قد يزيد خطر التعرض للإشعاع الداخلي ويؤدي لاحقاً إلى احتمالية الإصابة بالسرطان.

كما أوضحت أن التعرض منخفض المستوى لسيزيوم-137 شائع في البيئة نتيجة تجارب الأسلحة النووية السابقة، وأن الخطر الصحي يظهر عند التعرض لمصادر عالية التركيز أو استهلاك المنتجات الملوثة بشكل متكرر.

أرمينيا تمدد اعتقال رئيس الأساقفة باغرات لمدة ثلاثة أشهر

قررت محكمة في يريفان تمديد اعتقال المطران باغرات، رئيس حركة “النضال المقدس”، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على خلفية اتهامه بالتخطيط لهجمات إرهابية ومحاولة قلب النظام الدستوري.

وقالت القاضية كارين فارخويان إن المحكمة ترى أنه في هذه المرحلة من التحقيق الأولي، من الضروري استمرار الاحتجاز. خلال الجلسة، قام عدد من الكهنة ورجال الدين في القاعة بترديد عبارة “العار لكم”.

وجاء اعتقال باغرات بعد توقيف صاموئيل كارابيتيان، مؤسس مجموعة شركات تاشير، في 18 يونيو بتهمة الدعوة للاستيلاء على السلطة، ومن ثم اعتقال ميكائيل أجاباخيان وعدد من أنصار حركة المعارضة “النضال المقدس” بتهم مشابهة.

ويثير توقيف كارابيتيان والغالبية من حلفائه استياء واسعاً في أوساط سياسية وشعبية، حيث اتهم معارضون رئيس الوزراء نيكول باشينيان باستخدام نفوذه لملاحقة خصومه السياسيين ودعم الكنيسة الأرمنية الرسولية.