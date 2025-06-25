مآسي في كاليفورنيا وإندونيسيا.. مقتل رياضي ورفيقه في جريمة غامضة

أحداث مأساوية وعاجلة من مختلف بقاع العالم تسلط الضوء اليوم على حوادث مؤلمة وصراعات متصاعدة، من سقوط مؤثرة برازيلية في بركان إندونيسي، إلى جريمة غيرة دامية في كاليفورنيا، وفيضانات مدمرة تجبر على إجلاء آلاف في الصين، وتصعيد أمني على الحدود اللبنانية، واعتقالات مثيرة في روسيا وأرمينيا، وانتحار نجمة يوتيوب وسط حملة تنمر إلكترونية، كما تشهد عدة دول احتجاجات وعنف متصاعد، في حين تفقد الساحة الفنية والفكرية رموزاً بارزة.

مأساة في إندونيسيا.. وفاة المؤثرة البرازيلية جوليانا مارينز بعد سقوطها في فوهة بركان رينجاني

لقيت المؤثرة البرازيلية جوليانا مارينز، البالغة من العمر 26 عاماً، مصرعها في حادث مأساوي إثر سقوطها في فوهة بركان رينجاني النشط بجزيرة لومبوك الإندونيسية، خلال محاولة تسلقها للبركان.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، حين كانت جوليانا برفقة مجموعة من السياح ومرشدين محليين في رحلة استكشافية إلى قمة البركان، وأثناء توقفها لأخذ قسط من الراحة، فقدت توازنها وسقطت مسافة تقدر بحوالي 300 متر على مسار بركاني وعِر، ما أدى إلى إصابتها بمخاطر جسيمة.

وتعذرت جهود فرق الإنقاذ في البداية على تحديد موقعها بدقة بسبب الظروف الجوية الصعبة وطبيعة المنطقة الوعرة، التي تضم منحدرات حادة وصخوراً غير مستقرة، وبعد ثلاثة أيام من البحث المكثف، عُثر على جثة جوليانا على عمق يقارب 500 متر من نقطة سقوطها، مما سبب حزناً عميقاً لعائلتها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت العائلة عبر حسابها في إنستغرام بياناً مؤثراً جاء فيه: “بقلوب مليئة بالحزن نعلن أن جوليانا لم تتمكن من النجاة من هذه المحنة، ونشكر كل من دعمنا وصلّى من أجلها خلال هذه الأيام العصيبة”.

وبدأت جوليانا رحلتها في جنوب شرق آسيا منذ فبراير الماضي، وشاركت متابعيها أجمل لحظات مغامراتها في عدة دول قبل أن تصل إلى إندونيسيا، وكانت آخر منشوراتها من رحلتها إلى رينجاني بتاريخ 11 يونيو، حيث علقت: “إذا لم تجرب، فلن تطير أبداً”.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الظروف الجوية القاسية، منها البرودة والضباب الكثيف، كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في وقوع الحادث، وأثّرت على صعوبة عمليات البحث والإنقاذ.

يُذكر أن بركان رينجاني، ثاني أعلى قمة بركانية في إندونيسيا، يبلغ ارتفاعه حوالي 3700 متر، ويشتهر بجماله الطبيعي الذي يجذب آلاف السياح والمغامرين سنوياً، لكنه يحمل مخاطر طبيعية كبيرة تتطلب الحذر والاستعداد.

جريمة غيرة تهز كاليفورنيا.. مقتل مؤثرة في اللياقة ورفيقها على يد زوجها قبل أن يُقتل برصاص شرطي

شهدت مدينة فونتانا بولاية كاليفورنيا جريمة مروعة راح ضحيتها مؤثرة شهيرة في مجال اللياقة البدنية ورفيقها، بعدما أطلق زوجها المنفصل عنها النار عليهما بدافع الغيرة، قبل أن يُردى هو نفسه قتيلاً على يد شرطي خارج الخدمة تصادف وجوده قرب مسرح الجريمة.

المؤثرة هي غلوريا زامورا، أم لسبعة أطفال وتملك أكثر من 150 ألف متابع على إنستغرام، وقد لقيت مصرعها إلى جانب شريكها هيكتور غاردونو، وهو أب لأربعة أطفال، في ساحة انتظار أحد مطاعم السوشي مساء الأحد الماضي، ليتركا وراءهما 11 طفلًا.

ووفق تقارير الشرطة، أقدم الزوج، توماس ألبرتو تامايو ليزاراغا، على تنفيذ الجريمة بعد أيام فقط من إعلان زامورا، البالغة من العمر 40 عامًا، عبر بودكاستها “HERizon”، عن نيتها الانفصال عنه.

وشهدت الجريمة تواجد نائب لعمدة مقاطعة سان بيرناردينو خارج الخدمة في المنطقة، وقد تدخل فورًا، وأطلق النار على الزوج القاتل بعد أن شاهده ينفذ الهجوم، ما أدى إلى مقتله في المكان. ولم يتم الكشف عن هوية الشرطي حتى الآن، فيما تستمر التحقيقات في الحادث.

عائلة زامورا أطلقت حملة تبرعات لدعم أطفالها، وأكدت في بيان أن غلوريا كانت “شعلة أمل” و”ملهمة لعدد لا يُحصى من النساء”، فيما وصفتها ابنتها جازلِن بأنها “نقطة ضوء” في حياتها وقالت: “أخذت منا بلا معنى، في عمل عنيف لا يُمكن تصوره”.

كما أطلقت عائلة غاردونو حملة دعم مماثلة، وصفته فيها بأنه “رجل متفانٍ وأب محب قُتل بطريقة مأساوية ورحل قبل أوانه”.

شرطة فونتانا أكدت استمرار التحقيقات في الجريمة، في وقت أعادت فيه الحادثة تسليط الضوء على مخاطر العنف الأسري والتصعيد الدموي الناتج عن الغيرة والانفصال.

الصين تجلي 80 ألف شخص في قويتشو بعد فيضانات عارمة وانهيار جسر

أجْلت السلطات الصينية نحو 80 ألف شخص من مناطق مختلفة في مقاطعة قويتشو جنوب غربي البلاد، بعد موجة فيضانات شديدة ضربت المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”.

وتم إجلاء ما يقارب 48.9 ألف شخص من محافظة رونغجيانغ، بالإضافة إلى نحو 32 ألفاً من محافظة كونغجيانغ، حيث أعلنت السلطات رفع مستوى الاستجابة للطوارئ إلى الدرجة القصوى في المحافظتين المتضررتين.

وأوضحت الوكالة أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها مستخدمة قوارب ومعدات خاصة لإخلاء السكان من المناطق الغارقة، وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة.

وشهدت محافظة ساندو انهياراً جزئياً لجسر على طريق سريع نتيجة لانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

من جانبها، ذكرت وكالة “رويترز” أن مناطق عدة في الصين سجّلت مستويات غير مسبوقة من كميات الأمطار، وسط تحذيرات من استمرار الأحوال الجوية القاسية في الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الكارثة في وقت تعاني فيه مناطق أخرى حول العالم من موجات فيضانات مدمّرة، حيث سجلت جنوب إفريقيا والهند وبنغلاديش عشرات القتلى والمفقودين نتيجة الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

تصعيد جديد جنوب لبنان.. مسيرات إسرائيلية تستهدف مدنيين ومزارعين بالقنابل وإطلاق نار

شهدت الحدود الجنوبية للبنان تصعيداً جديداً بعد أن ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة قرب مزارعي تبغ في بلدة عيتا الشعب دون أن تُسجل إصابات، وفق ما أفاد مراسل RT.

وفي حادثة مشابهة، ألقت طائرة إسرائيلية مسيّرة قنبلة صوتية قرب تجمع للمواطنين في بلدة حولا، كانوا يرافقون لجاناً تابعة لمجلس الجنوب أثناء كشفها على منازل مدمّرة في الأحياء الشرقية للبلدة.

كما أصيب مدني بجروح نتيجة قنبلة ألقتها طائرة مسيّرة على بلدة المنصوري، في حين فتحت القوات الإسرائيلية النار باتجاه شاحنة في بلدة ميس الجبل، في استمرار لعمليات الاستهداف المتكررة.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء منطقة صور، وسط توتر أمني متصاعد.

روسيا تعلن اعتقال عميلين للمخابرات المولدوفية في موسكو بتهم تخريبية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) اعتقال عميلين تابعين للمخابرات المولدوفية وصلا إلى موسكو بهويات مزيفة لتنفيذ مهام أمنية وتخريبية تستهدف الأمن القومي الروسي، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وأوضح البيان أن المواطنين المولدوفيين دخلا البلاد باستخدام وثائق مزورة، وأن التحقيقات كشفت ارتباطهما بجهاز الاستخبارات الخارجية في مولدوفا، مؤكداً أنه تم انتزاع اعترافات كاملة منهما بعد توقيفهما، وأنهما أودعا الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.

وأفاد جهاز الأمن بأن أحد المعتقلين أقرّ بأنه جُنّد من قبل ضابط في الإدارة الرئيسية للاستخبارات الخارجية المولدوفية مقابل مكافآت مالية خلال صيف عام 2024، وتم تكليفه في أبريل الماضي بمهمة خاصة داخل الأراضي الروسية.

وذكر البيان أن الضابط المسؤول عن تجنيد وترتيب المهمة هو “أدريان بوبيسكو”، وهو شخصية بارزة في جهاز الاستخبارات الخارجية في كيشيناو.

وبحسب القانون الروسي، يواجه المعتقلان عقوبة قد تصل إلى السجن ثماني سنوات في حال إدانتهما بارتكاب أنشطة تمس أمن الدولة.

رحيل ميكايلا رينز.. انتحار مؤلمة لنجمة يوتيوب بسبب حملة تنمر إلكترونية شرسة

أثارت وفاة نجمة اليوتيوب الأمريكية ميكايلا رينز (29 عامًا) موجة من الصدمة والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن زوجها إيثان أنها أقدمت على الانتحار نتيجة تعرضها لحملة تنمر إلكترونية مستمرة طالتها من غرباء وحتى من بعض الناشطين في مجال إنقاذ الحيوانات.

في منشور مؤثر عبر “إنستغرام”، كشف إيثان أن ميكايلا، التي كانت تعاني من اكتئاب واضطراب الشخصية الحدية وطيف التوحد، تعرضت خلال الأسابيع الماضية لموجة من “الشائعات القاسية والاتهامات المؤذية”، مشيرًا إلى أنها كانت “شخصًا حساسًا للغاية، ولم تتمكن من احتمال ذلك أكثر”.

عرفت ميكايلا بجهودها في تأسيس منظمة “Save A Fox” التي أصبحت من أكبر مبادرات إنقاذ الثعالب في الولايات المتحدة، حيث كرّست حياتها لرعاية الحيوانات الغريبة والمهددة، وأنقذت المئات من الثعالب من مزارع الفرو وسوء المعامل، وكانت قد بدأت شغفها في سن الخامسة عشرة من خلال التطوع في مركز لإعادة تأهيل الحياة البرية.

وقال زوجها إن ميكايلا كانت “تعيش للحيوانات” وتضحي براحتها وصحتها لأجلها، مضيفًا: “كانت روحًا نادرة، ملهمة، لا تسعى للشهرة أو المال، لقد فقدتُ أعظم إنسانة عرفتها”، وأكد أنه سيواصل إرثها في إدارة المنظمة وتحقيق أحلامها في إنقاذ الأرواح.

وتوفيت ميكايلا تاركة خلفها زوجها وابنتهما فريا، التي وصفها والدها بأنها كانت “صديقة حميمة لوالدتها”، وأن ميكايلا حرصت دائمًا على تعليمها احترام الكائنات ورعايتها.

اعتقال المطران باغرات غالستانيان في أرمينيا وسط اتهامات بمحاولة انقلاب

اعتقلت الشرطة الأرمينية، اليوم الأربعاء، المطران باغرات غالستانيان، المعارض البارز لرئيس الحكومة نيكول باشينيان، واقتادته بسيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني.

واعتبرت لجنة التحقيق الأرمينية أن حركة “النضال المقدس”، التي يقودها غالستانيان، والتي طالبت باستقالة باشينيان في 2024، كانت تُحضّر لهجمات إرهابية ومحاولة استيلاء على السلطة،ووجهت اللجنة اتهامات له ولأنصاره بتشكيل نحو 200 مجموعة هجومية من عناصر سابقين في الجيش والشرطة.

في غضون ذلك، نفذت قوات الأمن عمليات تفتيش في منازل أنصار حركة “النضال المقدس” خلال الساعات الماضية.

بدوره، أعلن باشينيان وجود “خطة معارضة لتنفيذ انقلاب في البلاد”، في حين سخر معارضون من هذه التصريحات، معتبرينها محاولة لتبرير حملات القمع.

وفي سياق متصل، اعتقلت السلطات الأرمينية رجل الأعمال الروسي والأرميني سامفيل كارابيتيان، رئيس مجموعة شركات “تاشير”، بعد تصريحاته الداعمة للكنيسة الرسولية الأرمنية، التي تتهمها السلطات بمحاولة السيطرة على السلطة.

ووصف ممثل اتحاد الأرمن في روسيا اعتقال كارابيتيان بأنه “اضطهاد سياسي”، فيما اعتبر رئيس تحرير راديو “غوفوريت موسكفا” رومان باباين ما يحدث في أرمينيا انتهاكاً صارخاً للحريات الدينية تحت حكم باشينيان.

مصر.. مصرع مسؤول محلي إثر سقوط من الطابق السادس داخل مجمع حكومي في المنيا

لقي محمود الأصمعي، مدير إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، مصرعه اليوم الأربعاء بعد سقوطه من الطابق السادس بمبنى مجمع المصالح الحكومية بمدينة المنيا، في حادث لا تزال ملابساته قيد التحقيق.

وأفادت مصادر أمنية بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، لبحث احتمالية وجود شبهة جنائية، وجرى تحرير محضر رسمي تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية. كما تم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وسادت حالة من الحزن داخل ديوان عام محافظة المنيا، حيث نعى زملاء الأصمعي الفقيد، مشيدين بسيرته الطيبة والتزامه المهني.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بسقوط مسؤول حكومي من علو، حيث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وتواصل الجهات المختصة جمع الإفادات ومعاينة موقع الحادث للكشف عن ملابساته الكاملة.

وفاة الممثل المصري عماد محرم عن 74 عاماً بعد صراع مع المرض

توفي الممثل المصري عماد محرم، يوم الأربعاء، عن عمر يناهز 74 عاماً، إثر صراع مع المرض. وأعلن الحساب الرسمي لمحرم عبر فيسبوك تفاصيل مراسم التشييع والعزاء، حيث سيتم تشييع جثمان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يقام العزاء في المقابر.

وبدأ عماد محرم مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، وتميز بأداء أدوار الشر التي جعلته علامة مميزة في السينما والتلفزيون. قدم محرم باقة متنوعة من الأعمال الفنية، رغم أنه لم يحصل على أدوار بطولة مطلقة، لكنه كان رفيق درب لعدد كبير من النجوم.

وشارك في أفلام بارزة مثل “رحلة لذيذة”، و”العفاريت”، و”الباطنية”، و”أقوى الرجال”، وشارك إلى جانب نجوم كبار مثل عادل إمام، محمود عبد العزيز، وعمرو دياب، ما ترك بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري.

يُذكر أن وفاة عماد محرم تأتي في وقت شهد الوسط الفني أيضاً خسائر أخرى، حيث رحلت مؤخرًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، كما غيب الموت الفنان صالح العويل، في مشهد مؤثر لعشاق الفن المصري.

وفاة الممثلة الإيطالية ليا ماساري عن 91 عاماً.. نجمة “لافينتورا” و”لو سوفل أو كور” ترحل بهدوء في روما

رحلت الممثلة الإيطالية ليا ماساري، إحدى أبرز أيقونات الشاشة الأوروبية في ستينات وسبعينات القرن الماضي، عن عمر ناهز 91 عاماً، وفق ما أعلنت وزيرة الدولة الإيطالية للشؤون الثقافية لوتشيا بورغونزوني الأربعاء.

واشتهرت ماساري، واسمها الحقيقي أنّا ماريا ماساتاني، بأدوارها في أفلام بارزة بينها “لافينتورا” (L’avventura) لمايكل أنجلو أنتونيوني، و”لو سوفل أو كور” (Le souffle au cœur) للوي مال. ووصفتها الوزيرة بـ”ممثلة تتمتع بجاذبية لا تُقاوم وموهبة مبهرة”.

وبحسب ما نقلته صحيفة إل ميساجيرو، توفيت ماساري الاثنين في العاصمة روما، وأُقيمت جنازتها الثلاثاء في بلدة سوتري شمال العاصمة، في مراسم هادئة بعيداً عن الأضواء.

وسطع نجم ماساري في بدايات الستينات، حيث حققت انطلاقتها الكبرى عام 1960 بفيلم “لافينتورا”، الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ السينما الحديثة، وبعدها بعام، لعبت دور البطولة في فيلم “كولوسوس أوف رودس” (The Colossus of Rhodes) لسيرجيو ليوني، وفيلم “اونا فيتا ديفيتشيله” (Una vita difficile) لدينو ريسي.

وامتد حضورها إلى فرنسا حيث شاركت في أعمال لكبار المخرجين، مثل كلود سوتيه وألان كافالييه، كما تعاونت مع أسماء بارزة من المخرجين بينهم سيرجيو ليوني، فرانشيسكو روسي، وكارلوس سورا، وتميّزت بأسلوب تمثيلي تعبيري دقيق، وجسّدت أدواراً إلى جانب نجوم أمثال آلان ديلون، إيف مونتان، جان بول بلموندو، جان ماريا فولونتي، ميل فيرير، وأنتوني بيركنز.

ورغم النجاحات، لم تتردد ماساري في تأدية أدوار مساعدة إذا رأت قيمة فنية عالية في العمل، ما عزّز مكانتها كممثلة مثقفة ونخبوية، وكان ظهورها السينمائي الأخير في تسعينات القرن الماضي، قبل أن تختار التواري عن الأضواء.

كينيا.. عشرات الإصابات في اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة وسط تصاعد الغضب الشعبي

شهدت العاصمة الكينية نيروبي اليوم احتجاجات حاشدة تطوّرت إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى.

مقاطع مصورة بثتها منصة “أفريكا أنسنسورد” أظهرت تجمّعات واسعة في مناطق حيوية من العاصمة، حيث عبّر المتظاهرون عن غضبهم إزاء الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، واستشراء الفساد، واستغلال السلطة داخل الحكومة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المحتجين عمدوا إلى قطع طرق رئيسية، بينما حاولت قوات الأمن إعادة فتحها بالقوة، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة. وأفاد تقرير لقناة “سيترزن تي في” نقلته “رويترز” بأن ما لا يقل عن عشرة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، بحسب مصادر طبية.

التصعيد الجديد يأتي في الذكرى السنوية لاحتجاجات العام الماضي التي قُتل فيها نحو 60 شخصاً، ما زاد من زخم المشاركة الشعبية في مظاهرات اليوم، التي طالبت بإصلاحات حكومية عاجلة وتحسين الأوضاع المعيشية.

وفي تحرك استباقي، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى المنطقة التجارية المركزية، التي تُعد نقطة انطلاق رئيسية للاحتجاجات، فيما يتصاعد التوتر في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة ومطالب متزايدة بالمحاسبة والشفافية.

أرمينيا: اعتقال الزعيم الديني باغرات غالستانيان بتهم “الإرهاب ومحاولة الاستيلاء على السلطة”

أعلن جهاز الأمن في أرمينيا اليوم اعتقال رئيس الأساقفة باغرات غالستانيان، زعيم حركة “النضال المقدس” المعارضة، بتهم تشمل “التخطيط لأعمال إرهابية ومحاولة الاستيلاء على السلطة”، في تصعيد جديد للتوترات السياسية والدينية في البلاد.

وأوضحت لجنة التحقيق الأرمنية أن غالستانيان وعددا من رفاقه كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تهدف إلى تقويض النظام القائم والسيطرة على الحكم. في المقابل، وصف محاميه سيرغي أروتيونيان التهم الموجهة إليه بأنها “سخيفة”، مؤكدا أن موكله يعارض سياسات رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالطرق السلمية.

وتزامن اعتقال غالستانيان مع إعلان باشينيان عن “إحباط محاولة انقلابية” وصفها بأنها مؤامرة دبرها “الأوغاد”، في إشارة واضحة إلى خصومه السياسيين والدينيين.

الاعتقالات الأخيرة طالت أيضا شخصيات بارزة أخرى، بينها رجل الأعمال سامفيل كارابيتيان، رئيس مجموعة “تاشير”، الذي أوقف في 18 يونيو بتهمة الدعوة العلنية للاستيلاء على السلطة، بعد إعلانه دعمه للكنيسة الرسولية الأرمنية التي تتعرض لانتقادات شديدة من رئيس الوزراء.

الخطوات الأمنية المتصاعدة أثارت موجة من الاستياء في الأوساط الشعبية والسياسية، وسط اتهامات لحكومة باشينيان باستغلال نفوذها لقمع الأصوات المعارضة، وخصوصا تلك المتحالفة مع الكنيسة.

وفي موسكو، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تتابع عن كثب قضية اعتقال كارابيتيان، باعتباره مواطنا روسيا، مؤكدا أن الاتصالات جارية مع الجانب الأرمني في هذا الشأن، ومشددا على عمق العلاقات بين البلدين.

الإمارات وباكستان توقعان مذكرة لإلغاء تأشيرة الدخول وتعزيز التعاون الاستثماري

أعلنت الإمارات وباكستان توقيع مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وتم التوقيع خلال لقاء جمع عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، في العاصمة أبوظبي، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وبحث الطرفان سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأكدا على أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق الرخاء لشعبي البلدين.

وإلى جانب اتفاق إلغاء التأشيرات، شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة لتعزيز استثمارات الإمارات في القطاعات الإستراتيجية في باكستان، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تنامي التعاون الثنائي، وسط توجه إماراتي لتعزيز الانفتاح الاقتصادي والاستثماري في جنوب آسيا، فيما تسعى باكستان إلى استقطاب مزيد من الدعم والشراكات لمواجهة تحدياتها الاقتصادية.