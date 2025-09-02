مآسي وحوادث مفجعة ووداع نجوم.. العالم يشهد يوماً مأساوياً مزدحمًا بالأحداث

شهد العالم سلسلة من الحوادث المأساوية، ففي هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، تحولت لعبة إطلاق نار بين صديقين إلى مأساة أدت إلى مقتل جندي بريطاني واعتقال صديقه، بينما في سوريا لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب طفل واحد فقط إثر تصادم حافلة ركاب مع صهريج للوقود على طريق الشدادي بالحسكة، وفي عالم الرياضة والفن، رحل الملاكم البريطاني جو بوغنر عن عمر 75 عامًا بعد مسيرة حافلة بالألقاب والمنافسات العالمية، فيما توفي الممثل الكندي الشهير غراهام غرين، نجم فيلم “الرقص مع الذئاب”، عن 73 عامًا، كما أعلنت مصر عن وفاة صانع المحتوى الرياضي إبراهيم كماتشو في ظروف غير محددة بعد تأثيره الكبير في مجال الرياضة، وعلى الصعيد السياسي، أعلن حزب “فرنسا الأبية” نيته تقديم مبادرة لإقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي العراق، أسفرت حادثة انفجار مقذوف حربي في الكلية العسكرية الثالثة بمحافظة السليمانية عن مقتل طالب وإصابة ثلاثة آخرين، فيما افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كنيستين في الموصل بعد ترميمهما من دمار تنظيم “داعش”، أما في الجزائر، فقد أحبطت الشرطة القضائية نشاط ثلاث شبكات إجرامية، وضبطت أكثر من 22 ألف قرص مهلوس، ضمن جهود مستمرة لمكافحة الترويج والتهريب وحماية المجتمع من المخاطر التي تستهدف الشباب بشكل خاص.

لعبة إطلاق نار تتحول لمأساة في هيوستن بتكساس: مقتل صديق واعتقال آخر

تحولت لعبة إطلاق نار بين صديقين في هيوستن، تكساس، إلى مأساة، حيث قتل أحدهما واعتقل الآخر بتهمة القتل.

وألقت السلطات القبض على شون أودونيل (37 عامًا) في منزله بالمدينة في 17 أغسطس 2025، بعد مقتل آرون براوت (34 عامًا)، وهو جندي بريطاني مخضرم، بحسب إدارة شريف مقاطعة هاريس.

ووقع الحادث داخل منزل أودونيل في شارع بنينغتون هيلز بالضواحي الشمالية، حيث كان الصديقان يتبادلان إطلاق النار ببندقية وهما يرتديان خوذات مقاومة للرصاص، لكن إطلاق النار انتهى بمقتل براوت.

وقال شريف المقاطعة، إد غونزاليس: “تم استدعاء الشرطة إلى المنزل حيث عثروا على رجل بالغ مصاب بطلقة نارية في الرأس، وتم نقله إلى المستشفى لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته”.

وأضاف: “من الصعب تصديق أن صديقين يتبادلان إطلاق النار داخل منزل في حي سكني باستخدام بندقية وهما يرتديان خوذات كيفلار”.

وأشار التحقيق إلى أن الحادث تم تسجيله في البداية كانتحار محتمل، لكن التحقيقات الدقيقة أوضحت الحقيقة. ولم تكشف السلطات بعد عن نوع البندقية أو المسافة بين الصديقين لحظة إطلاق النار، وما إذا اخترقت الرصاصة الخوذة.

ويُذكر أن أودونيل أيضًا مخضرم عسكري، ووجهت إليه تهمة قتل براوت في 28 أغسطس 2025، وهو محتجز حاليًا في سجن مقاطعة هاريس بكفالة قدرها 300 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 2 سبتمبر 2025.

سوريا.. مصرع 12 شخصًا بحادث سير مروع على طريق الشدادي بالحسكة

لقي 12 شخصًا مصرعهم وأصيب طفل واحد فقط في حادث سير مروع وقع نتيجة اصطدام حافلة ركاب مع صهريج للوقود على طريق الشدادي شمال شرقي محافظة الحسكة بسوريا.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، نقلاً عن مصادر من موقع الحادث، أن قوة الاصطدام كانت هائلة، لدرجة تحولت معها أجساد الركاب إلى أشلاء، فيما تم إسعاف الطفل الناجي إلى مشافي الحسكة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت شبكة “رووداو” أن هذا الطريق يُعد من أكثر الطرق خطورة في المنطقة، حيث تتكرر فيه الحوادث المميتة، ما أثار دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الكوارث الإنسانية المتكررة.

رحيل نجم الملاكمة البريطاني جو بوغنر عن 75 عامًا

توفي الملاكم البريطاني جو بوغنر، بطل الوزن الثقيل والمنافس الشهير لمحمد علي وجو فريزر على لقب العالم، عن عمر ناهز 75 عامًا.

وأعلن مجلس الملاكمة البريطاني في بيان رسمي وفاة بوغنر في دار رعايته بأستراليا، مقدمًا أحر التعازي لعائلته، مشيرًا إلى مسيرته المميزة التي شملت ألقاب بريطانيا والكومنولث وأوروبا في الوزن الثقيل، والمنافسة على لقب بطولة العالم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بوغنر خسر مرتين بالنقاط أمام محمد علي، ومرة أمام جو فريزر، فيما أثارت إحدى انتصاراته في 1971 جدلًا بعد إجباره النجم هنري كوبر على الاعتزال.

وعلى الرغم من اعتزاله أول مرة عام 1987، عاد للملاكمة بعد ثماني سنوات وتوج باللقب الأسترالي وحزام اتحاد الملاكمة العالمي عن عمر يناهز 48 عامًا، قبل أن يختتم مسيرته نهائيًا عام 1999 بعد مسيرة دامت 32 عامًا.

بعد الاعتزال، اتجه بوغنر إلى عالم السينما، وشارك في برامج تلفزيونية، وقضى سنواته الأخيرة في دار رعاية بأستراليا بعد إصابته بالخرف.

حزب “فرنسا الأبية” يتعهد بطرح مبادرة لإقالة ماكرون بعد التصويت على الثقة بالحكومة

أعلنت ماتيلد بانو، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية” اليساري، أن الحزب يعتزم تقديم مبادرة لإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في اليوم التالي للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة المقرر في الثامن من سبتمبر الجاري.

وقالت بانو عبر حسابها على منصة “إكس”: “في الثامن من سبتمبر سنجبر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو على الاستقالة، وفي التاسع من سبتمبر سنطرح مبادرة لإقالة رئيس الجمهورية”.

وأضافت أن ماكرون رفض تعيين مرشح من كتلة اليسار رئيسًا للوزراء رغم فوزهم في الانتخابات البرلمانية عام 2024، معتبرة أن هذا الموقف غير مسبوق في تاريخ فرنسا السياسي.

وكان زعيم اليسار جان لوك ميلانشون قد أكد في وقت سابق عزمه المضي بإجراءات التصويت على حجب الثقة في 23 سبتمبر. يذكر أن حزب “فرنسا الأبية” سبق أن أطلق عام 2024 محاولة لعزل ماكرون، إلا أن اللجنة التشريعية في الجمعية الوطنية رفضت القرار حينها (15 صوتًا مؤيدًا مقابل 54 معارضًا).

مقتل طالب وإصابة 3 آخرين بانفجار مقذوف حربي في كلية عسكرية بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في الكلية العسكرية الثالثة بمحافظة السليمانية، أسفر عن مقتل طالب وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي على حسابها في “فيسبوك” أن الانفجار وقع أثناء تنفيذ إحدى فعاليات الرمي المقررة ضمن المنهاج التدريبي لطلاب الدورة 89، وأسفر عن إصابة أربعة طلاب.

وأضاف البيان أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتماثل ثلاثة منهم للشفاء، بينما استشهد الطالب الرابع متأثرًا بجراحه البليغة، وسيتم إخلاؤه جواً إلى بغداد.

وأكدت وزارة الدفاع أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره مستقبلاً، ومحاسبة المقصرين.

وأفاد مصدر أمني لموقع “موازين” بأن التحقيقات الأولية بيّنت أن الانفجار نجم عن قنبلة قذيفة من نوع أر بي جي.

العراق.. السوداني يفتتح كنيستين في الموصل بعد ترميمهما من دمار “داعش”

افتتح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، كنيستي “الساعة للآباء الدومينيكان” و”الطاهرة الكبرى للسريان الكاثوليك” في مدينة الموصل، بعد إعادة ترميمهما من دمار عصابات “داعش” الإرهابية.

وجاء في بيان مكتب السوداني: “نهضت الكنيستان من بين الركام لتمثلان البيت الذي تجتمع فيه قلوب الناس بلا تفرقة”.

وأضاف البيان أن الكنيستين تُعدّان من أبرز معالم الوجود المسيحي العراقي الأصيل في نينوى، المرتبط بباقي الأطياف والمكوّنات في المحافظة، وأن إعادة افتتاحهما تعكس اهتمام الدولة بالمكوّن المسيحي في العراق.

وأكد السوداني أن عملية إعادة الإعمار تمت بتضافر جميع الجهود، مع الحفاظ على الطراز المعماري الأصلي للكنائس، مثمّنًا مساهمات كل من شارك في حملة الإعمار بشكل إبداعي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة العراقية لإعادة الحياة إلى المدن المتضررة من الإرهاب، وتعزيز التعايش بين مختلف المكونات الدينية والثقافية في البلاد.

وفاة الممثل الكندي غراهام غرين نجم فيلم “الرقص مع الذئاب” عن 73 عامًا

توفي الممثل الكندي الشهير غراهام غرين، عن عمر يناهز 73 عامًا، يوم الاثنين في أحد مستشفيات تورنتو بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت زوجته هيلاري بلاكمور إلى جانبه في أيامه الأخيرة، وفق صحيفة نيويورك بوست.

وعبر وكيل أعماله، مايكل غرين، عن حزنه قائلاً: “أحب غراهام غرين وكل ما قام به من أجل شعبه والعالم. كان رجلاً رائعًا يتحلى بأخلاق عالية، وسيظل في ذاكرتنا إلى الأبد. نحبك يا أخي العزيز، بارك الله فيك. أنت الآن حر طليق.”

ظهر غرين لأول مرة على الشاشة عام 1979 في مسلسل “المحقق العظيم”، وشارك في بطولة فيلم “الرقص مع الذئاب” الحائز على جائزة الأوسكار عام 1990، حيث تم ترشيحه أيضًا عن دوره في الفيلم. وامتدت مسيرته لتشمل 189 فيلمًا ومسلسلًا، من بينها أعمال مثل “ملك تولسا”، “الشفق”، و”لعبة مولي”، وغيرها.

مصر.. وفاة مفاجئة لصانع المحتوى الرياضي إبراهيم كماتشو

أعلن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفاة صانع المحتوى الرياضي المشهور إبراهيم كماتشو، دون الكشف عن أسباب الوفاة حتى الآن.

ونعى عدد من صانعي المحتوى المتخصصين في الرياضة وكمال الأجسام كماتشو، الذي عرف بتقديم محتوى رياضي مميز، فيما نشر الحساب الرسمي للمتوفى منشوراً جاء فيه: “برضآ بقضاء الله وقدره ادعو لابراهيم جمال (كماتشو) صاحب الحساب وأشرف مجدي، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأشارت بعض المصادر إلى أن وفاته قد تكون نتيجة حادث، إلا أنه لم يتم تأكيد سبب الوفاة بشكل رسمي حتى الآن.

الجزائر: إحباط نشاط 3 شبكات إجرامية وضبط أكثر من 22 ألف قرص مهلوس

تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة شرق الجزائر من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية وتوقيف أربعة أشخاص في ثلاث عمليات منفصلة، أسفرت عن ضبط أكثر من 22 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية، إلى جانب مبالغ مالية معتبرة وعربات مستخدمة في الأنشطة غير القانونية.

وجاءت العملية الأولى في منطقة ششار، حيث أوقفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية شخصين في الثلاثينيات من العمر كانا على متن سيارتين قادمتين من إحدى الولايات الجنوبية، وتم ضبط 11,400 كبسولة مهلوسة ومبلغ 29 مليون سنتيم و8,000 دينار (حوالي 2,370 دولار) يُعتقد أنها عائدات النشاط الإجرامي.

أما العملية الثانية، فقد نفذت بأولاد رشاش، حيث تم توقيف شاب في العشرينيات من عمره وضبط 3,600 كبسولة مهلوسة، إلى جانب استرجاع المركبة المستخدمة في النقل.

وفي العملية الثالثة بمنطقة خنشلة، أوقفت الفرقة شخصًا يبلغ من العمر 50 عامًا كان ينقل كمية من المؤثرات العقلية إلى إحدى الولايات، وتم ضبط 7,258 كبسولة ومبلغ 20 ألف دينار، بالإضافة إلى حجز المركبة المستعملة في النقل.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، ضمن إطار الاستراتيجية الأمنية لمكافحة شبكات الترويج والتهريب وحماية المجتمع من أخطار المؤثرات العقلية، التي تستهدف فئة الشباب بشكل خاص.