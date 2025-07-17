مآسي وكوارث وأزمات تحاصر العالم بين فيضانات وصراعات وفضائح دولية

كارثة أمطار غزيرة في باكستان تسفر عن 63 قتيلاً وعشرات الجرحى في البنجاب، بينما يسقط طيار أردني في حادث تدريب قرب ليبيا، نرويجي أولمبي يلقى حتفه بصاعقة خلال عطلة جبلية، ومصر تنعى مدرب كرة شهير توفي بأزمة قلبية، في بنغلاديش، اشتباكات دامية بين الأمن ومؤيدي رئيسة الوزراء السابقة تخلف قتلى، في روسيا، ضبط أكبر شحنة كوكايين بقيمة 153 مليون دولار، بينما الأردن يشهد قراراً قضائياً بإلغاء قانون نقابة المعلمين، السعودية تنفذ حكم إعدام في قضية قتل، وجورجيا تعتقل مهربين نوويين، لبنان يشهد تصعيداً عسكرياً، وفرنسا تقرر الإفراج عن ناشط لبناني بعد 41 عاماً في السجن، وفي الولايات المتحدة، 20 ولاية تقاضي إدارة ترامب لمنع إلغاء برنامج دعم الكوارث الطبيعية.

كارثة في البنجاب: 63 قتيلاً و290 مصاباً جراء الأمطار الموسمية الغزيرة

شهدت مقاطعة البنجاب الباكستانية، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، كارثة إنسانية بعد سقوط 63 قتيلاً و290 مصاباً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية (PDMA) في بيان رسمي صدر اليوم الخميس.

وسجلت مدينة لاهور أعلى حصيلة للوفيات بواقع 15 حالة، تليها فيصل آباد وأوكارا بتسع حالات وفاة لكل منهما، ثم ساهيوال بخمس وفيات، وباكباتان بثلاث وفيات، وأكدت الهيئة أن موجة الأمطار الغزيرة مستمرة في مختلف أنحاء المقاطعة، محذرة السكان من خطورة الوضع.

إجمالي الضحايا منذ بداية موسم الأمطار الحالي بلغ 103 قتلى و393 جريحاً، بالإضافة إلى تضرر 128 منزلاً ووفاة ستة رؤوس من الماشية، وأشارت التقارير إلى أن معظم الوفيات ناجمة عن انهيارات في الأسقف والمباني، خاصة في المناطق ذات المساكن القديمة وغير المؤهلة لمواجهة هذه الظروف الجوية.

ودعت السلطات المحلية السكان إلى إخلاء المباني غير الآمنة وتجنب المناطق المنخفضة المعرضة للفيضانات، مع التأكيد على ضرورة إبعاد الأطفال عن مصادر الخطر، لا سيما الأسلاك الكهربائية المكشوفة.

بدورها، أكدت حكومة البنجاب توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتعويض أسر الضحايا مادياً حسب السياسات المعمول بها.

يذكر أن باكستان، رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية التي لا تتجاوز 1%، تعد من أكثر الدول تأثراً بتداعيات التغير المناخي، حيث أدت التقلبات الحادة في أنماط الطقس إلى تفاقم الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة.

وفاة الطيار الأردني سامي الزبيدي إثر تحطم طائرة تدريب قبالة سواحل ليبيا الشرقية

أكد رئيس نقابة المراقبين الجويين في طرابلس، نوري أبو قاسم، وفاة مدرب الطيران الأردني سامي عيد فلوات الزبيدي بعد سقوط طائرة تدريب في البحر قبالة سواحل المنطقة الشرقية من ليبيا، حيث كان الزبيدي على متنها أثناء تنفيذ مهمة تدريبية.

وأوضح أبو قاسم أن الطائرة التي سقطت تابعة للجانب الليبي وتُستخدم لأغراض تدريبية، مشيرًا إلى أن الزبيدي كان يعمل مدربًا للطيران في المنطقة الشرقية منذ فترة.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل مقطع فيديو يُعتقد أنه يوثّق اللحظات الأخيرة للطيار، حيث ظهر وهو يقود طائرة من طراز “سيسنا 310” خلال رحلة قصيرة يُرجح أنها تمت قبل لحظات من التحطم.

الصحافة الأردنية بدورها نشرت خبر الوفاة دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو نتائج التحقيقات الجارية، بينما لم تُصدر السلطات الليبية أو الأردنية أي بيان رسمي حتى الآن.

يُشار إلى أن الحادثة وقعت قرب بنغازي، وتخضع لتحقيقات لتحديد الأسباب الفنية أو البشرية المحتملة خلف السقوط.

وفاة بطل أولمبي نرويجي إثر صاعقة خلال عطلته الجبلية

توفي المتزلج النرويجي إيدون غرنفولد، الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بفانكوفر 2010، عن عمر يناهز 49 عامًا، إثر تعرضه لصاعقة خلال قضاء عطلة في كوخ جبلي، بحسب ما أكدت زوجته كريستين تاندبرغ هاوغسيا.

على الرغم من تلقيه الإسعافات الأولية ونقله بسرعة إلى المستشفى، توفي غرنفولد بعد أيام متأثرًا بإصابته. بدأ غرنفولد مسيرته في التزلج الألبي وحقق عدة ألقاب محلية وعالمية، قبل أن ينتقل لرياضة الفري ستايل ويتوج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم 2007، كما فاز بالترتيب العام لكأس العالم في نفس العام.

توجت مسيرته بأولمبياد فانكوفر 2010، ثم اعتزل وتفرغ لتدريب المنتخب النرويجي في نفس الرياضة.

مصر.. وفاة المدرب ميمي عبد الرازق إثر أزمة قلبية مفاجئة

نعى نادي المصري البورسعيدي، رئيس لجنة التخطيط في النادي، ميمي عبد الرازق، الذي توفي عن عمر يناهز 65 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة.

تولى عبد الرازق تدريب نادي المصري خلال موسم 2024-2025، قبل أن يشغل منصب رئيس لجنة التخطيط، حيث كان له دور بارز في تطوير الفريق.

كما قدمت وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم تعازيهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما نعت أندية بارزة مثل الزمالك والأهلي الراحل عبر حساباتها الرسمية.

وفاة غامضة لمرافق دمية “أنابيل” المرعبة أثناء جولتها في بنسلفانيا

توفي الباحث في الظواهر الخارقة دان ريفيرا، البالغ من العمر 54 عاماً، بشكل مفاجئ ليلة الأحد خلال جولته السياحية التي تحمل اسم “شياطين هاربين” (Devils on the Run Tour) في مدينة جيتيسبيرغ بولاية بنسلفانيا، والتي كانت تضم دمية “أنابيل” الشهيرة والمعروفة بقصصها المرعبة.

وأُعلن عن الوفاة من قبل منظمي الجولة، بعد أن تعرض ريفيرا لوعكة صحية استدعت تدخل رجال الإطفاء والمسعفين، الذين حاولوا إنقاذ حياته عبر الإنعاش القلبي الرئوي دون جدوى. ولا تزال أسباب الوفاة غير معلنة حتى الآن.

يُذكر أن ريفيرا كان جندياً مخضرماً في الجيش الأمريكي وباحثاً معروفاً في مجال الظواهر الخارقة، وشارك في عدة برامج تلفزيونية مثل “Most Haunted Places” وعمل منتجاً لمسلسل “28 Days Haunted” على منصة نتفليكس. كما كان يستخدم منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، للترويج لجولاته التي لاقت إقبالاً واسعاً.

تعود شهرة دمية “أنابيل” إلى قصصها المخيفة منذ السبعينيات، حيث زعم الباحثان إد ولورين وارن أن الدمية مسكونة بقوى شيطانية، وقد أصبحت لاحقاً محور سلسلة أفلام “The Conjuring”.

ترك ريفيرا وراءه زوجته وأربعة أطفال، ونعاها زملاؤه في مجال الظواهر الخارقة، مؤكدين تأثيره الكبير في هذا المجال.

بنغلاديش.. مقتل أربعة في اشتباكات بين الأمن ومؤيدي رئيسة الوزراء المقالة الشيخة حسينة

شهدت بنغلاديش اشتباكات دامية بين قوات الأمن ومؤيدين للشيخة حسينة، رئيسة الوزراء المقالة، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات، وذلك في منطقة غوبالغانج بجنوب غرب البلاد، مسقط رأس حسينة ومعقل حزب “رابطة عوامي”.

بدأت أعمال العنف صباح الأربعاء، مع إعلان حزب سياسي جديد، أسسه طلاب قادوا انتفاضة ضد حسينة في أغسطس من العام الماضي، عن تنظيم مسيرة في المنطقة. وسرعان ما تصاعد التوتر، حيث اشتبك المحتجون مع الشرطة، وأظهرت لقطات تلفزيونية نشطاء موالين لحسينة يهاجمون الشرطة ويشعلون النار في سيارات.

وفرضت السلطات حظر تجول ليلي في محاولة للسيطرة على الوضع، بينما قام الجيش بمرافقة كبار القادة الحزبيين إلى مكان آمن.

وأكدت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، أن “منفذي الهجمات لن يفلتوا من العقاب”، ووصفت ما حدث بأنه “لا يمكن الدفاع عنه”.

بدورها، حمّلت “رابطة عوامي” الحكومة المؤقتة مسؤولية العنف، متهمة إياها باستخدام العنف المفرط لقمع المعارضة، ودعت المجتمع الدولي للانتباه إلى هذه الانتهاكات.

كما أعلن حزب “الجماعة الإسلامية” عن تنظيم احتجاجات واسعة في المدن الكبرى يوم الخميس، فيما حذر مراقبون من أن الانقسامات السياسية العميقة قد تقوض فرص المصالحة الوطنية، وتعرقل انتقالًا ديمقراطيًا سلسًا في البلاد.

وكانت حسينة قد أُطيح بها قبل 11 شهراً، وتواجه حالياً اتهامات بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، فيما تسعى الحكومة المؤقتة إلى تسليمها من الهند، التي لم ترد بعد على الطلب.

وتُعتبر غوبالغانج منطقة حساسة سياسيًا، لاحتوائها على ضريح والد حسينة، الشيخ مجيب الرحمن، قائد استقلال بنغلاديش، الذي اغتيل في انقلاب عسكري عام 1975.

روسيا تعلن إحباط أكبر شحنة كوكايين من أميركا اللاتينية هذا العام بقيمة 153 مليون دولار

ضبطت السلطات الروسية 820 كيلوغراماً من الكوكايين مخبأة داخل شحنة موز، في عملية وصفتها بأنها الأكبر من نوعها هذا العام لشحنة قادمة من أميركا اللاتينية، بحسب ما أعلنت دائرة الجمارك الروسية الأربعاء.

وأوضحت السلطات أن الشحنة، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 12 مليار روبل (نحو 153 مليون دولار)، عُثر عليها داخل “تجويف مخفي” أسفل الموز، وقد خُبئت العبوات داخل قوالب تحمل شعار دار أزياء فرنسية فاخرة، ما يشير إلى محاولة إخفاء احترافي.

العملية التي نُفذت بتعاون بين الجمارك وجهاز الأمن الفيدرالي، جاءت بعد بلاغ استخباراتي من “زملاء أجانب” حذروا من نية جماعة إجرامية في أميركا الجنوبية إنشاء مسار تهريب جديد باتجاه روسيا.

صحيفة “إزفستيا” نقلت عن مسؤولين أن تهريب الكوكايين إلى روسيا سجل ارتفاعاً حاداً خلال العامين الماضيين، وأن البلاد باتت تُستهدف بشكل متزايد كمركز عبور، لا سيما بعد تعذر الوصول إلى ميناء أوديسا الأوكراني بسبب الحرب.

السلطات الروسية أكدت فتح تحقيق جنائي بتهمة تهريب مخدرات على نطاق واسع، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد بموجب القانون الروسي.

المحكمة الدستورية الأردنية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتبطله بأثر فوري

قضت المحكمة الدستورية في الأردن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، واعتبرته باطلاً من تاريخ صدور الحكم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وجاء القرار من الهيئة العامة للمحكمة، التي أكدت بطلان القانون بأكمله، ما يعني إنهاء الإطار القانوني الذي أنشئت بموجبه النقابة، والتي تُعد من أبرز الهيئات المهنية في البلاد، وتضم عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات منذ تأسيسها في عام 2011.

وتعود خلفية التوتر بين النقابة والحكومة إلى عدة محطات، أبرزها إضراب واسع قادته النقابة في سبتمبر 2019 للمطالبة برفع الرواتب والعلاوات، تبعه في يوليو 2020 قرار حكومي بوقف أعمال النقابة لمدة عامين، وإغلاق فروعها كافة، مع كف يد مجلس إدارتها وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤونها.

ولا تزال تداعيات الحكم القضائي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط التربوية والسياسية، وسط ترقب لموقف المعلمين والمؤسسات الحقوقية من القرار، خاصة في ظل غياب بديل تنظيمي رسمي يحل محل النقابة حتى اللحظة.

السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً في مواطن مصري أدين بجريمة قتل وسرقة في الرياض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل تعزيراً في المواطن المصري محمود المنتصر أحمد يوسف، بعد إدانته بقتل المواطن السعودي عبدالملك بن بكر بن عبدالله قاضي، ومحاولة قتل زوجته في منزلهما.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الجاني اقتحم منزل الضحية عنوة بدفع الباب، وطعنه 16 طعنة، كما اعتدى على زوجته عدلة بنت حامد مارديني، مما تسبب لها في إصابات خطيرة، مستغلاً كبر سنهما وانفرادهما في المنزل، كما حاول سرقة مبلغ مالي تحت تهديد السلاح الذي كان بحوزته، مما يوضح التخطيط المسبق للجريمة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهم وإثبات تورطه الكامل في الجريمة بعد التحقيق، وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانته بسبب بشاعة الجريمة وخطورتها، ثم أيدت الجهات القضائية العليا الحكم، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.

وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ العقوبة يأتي في إطار حرص المملكة على تحقيق العدل وحماية الأمن العام، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كل من يعتدي على الحرمات أو يزهق الأرواح أو يروع الآمنين، محذرة من أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يرتكب مثل هذه الجرائم.

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة القتل تعزيراً في النظام السعودي تطبق في الجرائم ذات الخطورة البالغة التي تستدعي ردعاً خاصاً لحماية المجتمع.

الأمن الجورجي يعتقل شخصين بتهمة الاتجار بالمواد النووية ومحاولة بيع يورانيوم مقابل 3 ملايين دولار

أعلن مدير مركز مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الجورجي، باخا مقلادزه، عن اعتقال شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، وذلك خلال عملية مشتركة نفذتها دائرة مكافحة التجسس ودائرة العمليات الخاصة في مدينة باتومي.

وأوضح مقلادزه خلال مؤتمر صحفي الخميس أن المعتقلين، وهما مواطن جورجي وأجنبي، كانا يخططان لبيع كمية من اليورانيوم المشع بقيمة ثلاثة ملايين دولار، وهي مادة صالحة لصنع أجهزة متفجرة تستخدم في أعمال إرهابية.

وأكد المسؤول أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وضبط الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالمواد النووية. ويواجه المعتقلان عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.

مقتل شخص بضربة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان

قتل شخص اليوم الخميس جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع “رابيد” على طريق بلدة الكفور في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مراسل RT.

وفي تطور مرتبط، قامت قوة إسرائيلية فجر اليوم بتوغّل داخل بلدة حولا في الجنوب، حيث فجرت منزلًا في إطار العمليات العسكرية المستمرة.

يأتي ذلك في ظل استمرار التوترات بعد العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 8 أكتوبر 2023 وتحول في 23 سبتمبر 2024 إلى حرب واسعة أودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفًا، قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

رغم الاتفاق، واصلت إسرائيل خرقه أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى. كما يستمر الجيش الإسرائيلي في احتلال عدة تلال لبنانية جنوبية سيطر عليها خلال الحرب، إلى جانب مناطق أخرى محتلة منذ عقود.

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في “قوة الرضوان” التابعة لحزب الله جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تنفيذ غارة جوية استهدفت جنوبي لبنان وأسفرت عن مقتل حسن أحمد صبرا، أحد قادة القوة البحرية في “قوة الرضوان” التابعة لحزب الله.

وقال الجيش في بيان رسمي إن الغارة نُفذت على منطقة الكفور، وأسفرت أيضًا عن مقتل عنصر آخر من الحزب، كان يعمل – بحسب البيان – على إعادة بناء “بنى تحتية إرهابية” في منطقة الناقورة جنوب لبنان.

وأضاف البيان أن هذه الأنشطة تُعد “خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته “لإزالة أي تهديد” ضد إسرائيل.

ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله بشأن الحادث، في حين تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة وتوسع دائرة الاشتباكات على الحدود الشمالية.

القضاء الفرنسي يصدر قرارًا بالإفراج عن المواطن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله بعد 41 عامًا في السجن

أصدرت محكمة استئناف باريس، اليوم الخميس، قرارًا بالإفراج عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي قضى 41 عامًا في السجون الفرنسية، بعد إدانته في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي عام 1982.

يُعد عبد الله، البالغ من العمر 74 عامًا، من أقدم السجناء في فرنسا، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنه في 25 يونيو الجاري. صدر القرار في جلسة غير علنية غاب عنها عبد الله المحتجز في سجن لانميزان بمقاطعة أوت-بيرينه.

وبرر القضاء الفرنسي الإفراج عنه مع ترحيله فورًا إلى لبنان، الذي أبدى استعداده لاستقباله، متبعًا بذلك قرار محكمة تنفيذ الأحكام السابق، رغم معارضة النيابة العامة المختصة بمكافحة الإرهاب.

يُذكر أن عبد الله لم يعترف بتورطه في عمليات الاغتيال التي اعتبرها “مقاومة” ضد “القمع الإسرائيلي والأمريكي” في سياق الحرب الأهلية اللبنانية والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978، وقد رفضت المحاكم الفرنسية 12 طلبًا سابقًا للإفراج عنه، رغم أهليته للإفراج المشروط منذ 25 عامًا.

ويُعتبر عبد الله رمزًا للنضال الفلسطيني في الماضي، وكان قائدًا لفصائل مسلحة ثورية لبنانية ذات توجه علماني ماركسي، انحلت منذ ثمانينات القرن الماضي ولم ترتكب أي أعمال عنف بعدها.

تركيا.. النيابة تبدأ تحقيقًا مع زعيم أكبر أحزاب المعارضة بتهمة إهانة موظف حكومي

باشرت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا مع أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، بتهمة إهانة موظف حكومي أثناء أداء مهامه والتهديد، وفقًا لما نقلته قناة “تي آر تي خبر”.

جاء هذا الإجراء بعد أيام من صدور حكم بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، بتهمة “إهانة موظف حكومي علناً”.

وتم فتح التحقيق ضد أوزيل بسبب تصريحاته الموجهة إلى النائب العام كاهيت جيهان ساري خلال مؤتمر صحفي في منطقة سيلفري مطلع هذا الشهر.

في سياق متصل، أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق أوزغور تشيليك، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وبدأت تحقيقًا حول مزاعم تزوير في انتخابات الحزب بولاية إسطنبول.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان والمعارضة التركية، في ظل اتهامات متبادلة بتقييد الحريات وتسييس القضاء.

20 ولاية أمريكية ترفع دعوى ضد إدارة ترامب لإلغاء برنامج دعم متضرري الكوارث الطبيعية

قدمت عشرون ولاية أمريكية، بقيادة ولايتي واشنطن وماساتشوستس، دعوى قضائية في مدينة بوسطن ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى منع إلغاء برنامج “بناء بنية تحتية مرنة ومجتمعات قادرة على الصمود” (BRIC)، الذي يوفر منحاً حكومية لدعم الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وأشارت الدعوى إلى أن الإدارة تصرفت بشكل غير قانوني بانتهاكها مبدأ فصل السلطات، من خلال إلغاء البرنامج من جانب واحد، ما يعد تجاوزاً لصلاحيات الكونغرس الحصرية في “سلطة الإنفاق”، وكانت إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) قد أعلنت في أبريل الماضي إنهاء البرنامج وإلغاء طلبات التمويل المقدمة بين 2020 و2023.

وقالت الولايات في الدعوى إن هذا القرار أدى إلى تعطيل مئات المشاريع الوقائية التي تستهدف الحد من مخاطر الكوارث، والتي كانت تعتمد على تمويل BRIC، مما يعرض المجتمعات لخطر أكبر في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وأكدت الدعوى أن المجتمعات استثمرت ملايين الدولارات في مراحل تخطيط هذه المشاريع، وقرار الإلغاء ألحق بها أضراراً كبيرة. معظم الولايات المدعية تتبع أحزاباً ديمقراطية.

يأتي هذا النزاع في ظل توترات متزايدة حول سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالبيئة والتمويل الحكومي للبرامج الوقائية.

تسجيل يكشف عن خطأ قاتل ارتكبه قائد طائرة هندية تحطمت وعلى متنها 260 شخصًا

أظهرت تسريبات من تسجيل صوتي لقمرة قيادة رحلة “إير إنديا” التي تحطمت في 12 يونيو الماضي في مدينة أحمد أباد بالهند، أن قائد الطائرة قام بقطع تدفق الوقود إلى محركي الطائرة بعد ثوانٍ من الإقلاع، ما أدى إلى فقدان الدفع وحدوث الكارثة التي أودت بحياة 260 شخصًا.

التقرير، الذي استند إلى تقييم أولي لمسؤولين أمريكيين للأدلة، كشف أن مساعد الطيار تساءل عن سبب تحريك القبطان لمفاتيح الوقود إلى وضعية “الإيقاف”، فيما نفى القبطان ذلك، قبل أن تبدأ الطائرة بالهبوط المفاجئ على ارتفاع منخفض جداً، وتتحطم في مبنى تابع لكلية طبية.

مفاتيح الوقود عادت إلى وضعية التشغيل، وحاولت الطائرة إعادة تشغيل المحركات تلقائيًا، لكن السرعة والارتفاع المنخفض لم يسمحا بالتعافي.

التحقيقات الأولية لم تجد أي عطل ميكانيكي أو تقصير في الصيانة، بينما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة “بوينغ” إشعارات تؤكد سلامة أقفال مفاتيح الوقود في الطراز المستخدم.

خبير سلامة الطيران جون نانس قال إن الأدلة تشير إلى أن أحد أفراد الطاقم هو من تسبب في قطع تدفق الوقود، مع ذلك يواصل المحققون البحث في جميع الأسباب المحتملة.