مآسي وهجمات إرهابية حول العالم

سجلت نيويورك والجيزة والسعودية أحداثًا مأساوية خلال الساعاتالأخيرة، بدأت في الجيزة بمقتل أم وثلاثة من أبنائها على يد شخص وضع مادة سامة في عصائرهم، فيما أصيب رجال في نيويورك بهجمات عشوائية خلفت جروحًا في وجوههم، وأُعدم مواطن سعودي تورط في جرائم إرهابية متعددة. على صعيد الصحراء الغربية، أكدت جبهة البوليساريو رفض أي مشروع أممي يقيّد حق المنطقة في تقرير المصير.

الشرطة الأمريكية تحقق في سلسلة هجمات عشوائية على رجال في نيويورك

أفادت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية بالاشتباه بوجود سفاح عشوائي في نيويورك يهاجم الرجال مسببًا جروحًا في الجانب الأيسر من وجوههم.

وذكرت المصادر أن المشتبه به نفذ ثلاث هجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأت السبت عند الساعة 6:30 صباحًا على قطار الخط “كيو” المتجه شمالًا في محطة مترو تشيرش أفينيو، حيث أصيب رجل يبلغ من العمر 37 عامًا بجروح عميقة في الوجه، ونُقل إلى مستشفى كينغز كاونتي ووصف وضعه بالمستقر.

وأضافت المصادر أن الهجوم الثاني وقع السبت عند الساعة 9:40 مساء على رجل يبلغ من العمر 53 عامًا عند تقاطع فوستر أفينيو ونيويورك أفينيو، وتلقى الضحية جرحًا مماثلًا في الجانب الأيسر من وجهه، وتم نقله أيضًا إلى مستشفى كينغز كاونتي في حالة مستقرة.

ووقعت الهجمة الثالثة الأحد قبل الساعة السابعة صباحًا أمام المبنى رقم 3311 في نيوكيرك أفينيو، حيث تعرّض رجل يبلغ من العمر 56 عامًا لهجوم مماثل، وتم نقله إلى نفس المستشفى ووُصفت حالته بالمستقرة.

وأكدت الشرطة أن الهجمات ما تزال قيد التحقيق ولم تُجر أي اعتقالات حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن يكون الجاني نفسه وراء جميع الهجمات الثلاثة، على الرغم من عدم الربط الرسمي بين الحوادث.

الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جريمة مروعة بالجيزة راح ضحيتها أم وثلاثة من أبنائها

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات جريمة بشعة وقعت في الجيزة وأودت بحياة أم وثلاثة من أبنائها، مؤكدة ضبط مرتكب الواقعة وهو مالك محل لبيع الأدوية البيطرية مقيم بالجيزة.

وأوضحت الداخلية أن تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد الجاني الذي اعترف بوجود علاقة سابقة مع والدة الأطفال وإقامتها مع أبنائها الثلاثة في شقة مستأجرة، مشيرة إلى أنه اكتشف سوء سلوكها، فقام بتاريخ 21 الجاري بوضع مادة سامة في كوب عصير قدمه لها، ما أدى إلى شعورها بحالة إعياء ونقلها إلى إحدى المستشفيات حيث توفيت، بعد أن ادعى أنها زوجته وسجل بياناته باسم مستعار.

وأضافت أن الجاني قرر بتاريخ 24 الجاري التخلص من الأطفال الثلاثة، حيث وضع المادة السامة في عصائرهم أثناء التنزه، ما تسبب في حالة إعياء للطفلين، فيما رفض الطفل البالغ 6 سنوات تناولها فقام بإلقائه في مجرى مائي، وتم انتشال جثمانه لاحقًا.

وأشارت الداخلية إلى أن الطفلين الآخرين نقلا إلى مكان العثور عليهما بواسطة أحد العاملين بالمحل وسيارة توك توك، قبل أن يتم اكتشاف وفاتهما.

وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الجريمة.

السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام على مواطن ارتكب جرائم إرهابية وقتل وخطف وحيازة أسلحة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن سعودي ارتكب جرائم إرهابية متعددة.

وأوضحت الوزارة أن المتهم جمال بن عبدالله بن محمد آل مبارك أقدم على إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات الأمنية، وشارك في جرائم الخطف والقتل والتستر على منفذيها، بالإضافة إلى حيازة ونقل وتهريب الأسلحة والمتفجرات لأغراض إرهابية، وانضمامه إلى تنظيم إرهابي خارجي يهدف للإضرار بأمن المملكة وسلامتها.

وأضافت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وأثبتت التحقيقات تورطه في الجرائم المنسوبة إليه، وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا بثبوت هذه التهم وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وتم تنفيذ الأمر الملكي بتنفيذه اليوم في المنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة في كل من يتعدى على أمن المواطنين وينتهك حقهم في الحياة، محذرة من أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

“البوليساريو” تؤكد رفضها أي مشروع أممي يقيّد حق الصحراء الغربية في تقرير المصير

أصدرت جبهة “البوليساريو” بيانًا أكدت فيه أنها لن تشارك في أي عملية سياسية تستند إلى مقترحات تهدف إلى حرمان الصحراء الغربية من حقها في تقرير المصير.

وأوضح البيان أن الجبهة ترفض أي مقاربة تحدد إطارًا مسبقًا للمفاوضات أو تفرض حلاً ضد إرادتها، مشددة على أن أي مشروع يشرعن الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية يعد مرفوضًا بشكل كامل.

وأشار البيان إلى أن البوليساريو قدمت مقترحًا موسعًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 2025 كبادرة حسن نية، مؤكدة استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب إذا توافرت إرادة سياسية حقيقية من الطرف الآخر، بعيدًا عن الحلول المفروضة من جانب واحد التي قد تزيد التوتر في المنطقة.

وأكدت الجبهة أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن تحقيقه عبر مكافأة سياسة التوسع بالقوة، بل من خلال احترام القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير بحرية ونزاهة وشفافية، ودعت أعضاء مجلس الأمن لاستخدام نفوذهم لتهيئة الظروف لمفاوضات جادة تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام.