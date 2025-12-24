مآسي ووفيات.. تصاعد التوترات السياسية والثقافية بالعالم

شهد العالم سلسلة من الأحداث المأساوية، ففي الولايات المتحدة، أودى انفجار دار لرعاية المسنين قرب فيلادلفيا بحياة شخصين وفقد آخرون، فيما قتل ستة أشخاص بينهم طفل إثر تحطم طائرة بحرية مكسيكية قرب تكساس، وفي أوروبا، توفي لاعب كرة القدم الألماني سيباستيان هيرتنر بسقوطه من تلفريك في مونتينغرو، بينما أثارت حادثة تدنيس القرآن الكريم أمام منزل عائلة مسلمة في برمنغهام صدمة واستنكارًا واسعًا، سياسيًا، تصاعد التوتر بين واشنطن وباريس بعد حظر دخول المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون وأربعة مسؤولين آخرين، ما اعتبرته فرنسا تهديدًا لسيادة الاتحاد الأوروبي الرقمية، ثقافيًا، ودّعت السعودية الأديب محمد بن عبد الله الحمدان ومؤذن المسجد النبوي فيصل النعمان، وفلسطين الفنان والمخرج محمد بكري، فيما أعلنت السلطات الأمريكية سحب شوكولاتة شائعة لاحتوائها على البندق بدون إشارة.

توتر بين واشنطن وباريس.. ماكرون يندّد بحظر الولايات المتحدة دخول مسؤولين أوروبيين

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الولايات المتحدة حظر دخول المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية تييري بريتون وأربعة مسؤولين أوروبيين آخرين، واصفًا القرار بأنه فعل ترهيب وقسر تجاه سيادة الاتحاد الأوروبي في المجال الرقمي.

وكتب ماكرون على منصّة “إكس” أن فرنسا ترفض فرض قيود على تأشيرات دخول بريتون والمسؤولين الأوروبيين، مؤكدا أن قانون الخدمات الرقمية اتخذ عبر عملية ديمقراطية وسيادية من قِبل المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي بهدف ضمان منافسة عادلة بين المنصات الرقمية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن الثلاثاء حظر دخول خمسة نشطاء إلى الولايات المتحدة، متهمًا إياهم بمحاولة فرض رقابة على المنصات والأصوات الأمريكية، ومن بينهم بريتون، أحد أبرز معدي قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

ورد بريتون على القرار بالسؤال عما إذا كانت “الماكارثية” تعود من جديد، في إشارة إلى سياسة قمعية استهدفت اليسار في الولايات المتحدة بين أواخر أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن الماضي.

وشدد ماكرون على أن القواعد المطبّقة على الفضاء الرقمي الأوروبي لا يجب أن تقرر خارج أوروبا، وأكد أنه سيواصل، مع المفوضية الأوروبية وشركائه الأوروبيين، الدفاع عن سيادة الاتحاد الأوروبي في المجال الرقمي.

كما انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو القرار الأمريكي، مؤكدًا على رفض فرنسا لهذا الإجراء الذي يطال مسؤولين أوروبيين.

مجهول يترك نسخة مدنّسة من القرآن أمام منزل عائلة مسلمة في برمنغهام وإهانات للنبي محمد

سجلت كاميرا المراقبة في منطقة أكوكس جرين بمدينة برمنغهام البريطانية إلقاء مجهول نسخة مدنّسة من القرآن الكريم أمام منزل عائلة مسلمة، مع ملاحظة كتب عليها “هدية لكم”.

وعند إدخال أفراد العائلة الكتاب إلى الداخل، اكتشفوا أنه تم تدنيس القرآن بوضع لحم خنزير داخله، بالإضافة إلى احتوائه على إهانات مباشرة للنبي محمد، ما تسبب بحالة من الصدمة والانزعاج الشديد للعائلة.

وأفادت المصادر أن الحادثة وقعت يوم 18 ديسمبر الساعة 21:34 قرب جادة أولتون، وقد أبلغت العائلة الشرطة بالواقعة للتحقيق في الدافع العنصري وراء هذه الحادثة.

انفجار في دار لرعاية المسنين قرب فيلادلفيا يودي بحياة شخصين ويترك آخرين في عداد المفقودين

قتل شخصان على الأقل، وفُقد آخرون، إثر انفجار وقع في دار لرعاية المسنين قرب فيلادلفيا، الثلاثاء، حسبما أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأميركية جوش شابيرو، مؤكداً أن البحث لا يزال مستمراً عن المفقودين.

وقال رئيس قسم الإطفاء في بلدة بريسول على مشارف فيلادلفيا كيفين ديبوليتو إن فرق الإنقاذ تبحث عن 5 أشخاص قد يكونون غادروا المكان برفقة عائلاتهم، مشيراً إلى أن الانفجار تسبب في انهيارات كبيرة أدت إلى احتجاز العديد من النزلاء في الطابق السفلي من المبنى.

وأوضح ديبوليتو أن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع بعد دقائق من الانفجار، ولاحظوا وجود رائحة غاز قوية، وأضاف أن فرق الإجلاء بدأت بإخراج العديد من النزلاء قبل وقوع انفجار ثان واندلاع حريق.

وأكد رئيس الإطفاء السيطرة على الحريق، مع بقاء الفرق في حالة تأهب للتأكد من إخلاء المبنى بالكامل وضمان سلامة جميع النزلاء.

مقتل طفل ومرافقيه في تحطم طائرة بحرية مكسيكية أثناء نقله للعلاج في الولايات المتحدة

قتل 6 أشخاص، بينهم طفل يبلغ عامين، إثر تحطم طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية، الإثنين، قبالة ساحل تكساس قرب غالفستون، بينما كانت الطائرة في مهمة إنسانية لنقل الطفل لتلقي العلاج بعد إصابته بحروق.

وأعلنت البحرية المكسيكية، الثلاثاء، العثور على جثة راكب كان مفقودا بعد الحادث، ما يرفع العدد النهائي للوفيات إلى 6 أشخاص، بينما نجا اثنان من بين الركاب الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة، ووصفت حالتهما بأنها مستقرة ويتلقيان الرعاية الطبية.

وكانت الطائرة تقل الطفل من مدينة مريدا في جنوب المكسيك، ورافقه في الرحلة مسعفون وأطقم تمريض وأفراد من البحرية، وفق ما أوضحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم، مؤكدة وفاة الطفل ومقدمة التعازي لأسر الضحايا والركاب.

ولم يصدر مكتب قائد شرطة غالفستون أي تعليق حتى الآن، كما لم تكشف البحرية المكسيكية عن سبب الحادث أو ظروفه التفصيلية.

وفاة لاعب هامبورغ سيباستيان هيرتنر إثر سقوطه من تلفريك في مونتينغرو

توفي لاعب كرة القدم الألماني سيباستيان هيرتنر عن عمر 34 عاماً، بعد سقوطه من عربة تلفريك في منتجع سافن كوك شمالي مونتينغرو، إثر انفصال إحدى العربات عن الكابل وسقوطها على جهة جلوس اللاعب، وفق ما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية.

وكان هيرتنر، مدافع نادي هامبورغ أحد أندية دوري الدرجة الخامسة، يستمتع بتجربة التلفريك عندما وقع الحادث، وسقط من ارتفاع يقارب 70 متراً، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأصيبت زوجة اللاعب بجروح خطيرة وكسر في الساق بعد أن علقت تحت العربة، كما تعرض 3 سياح آخرون لإصابات متفاوتة. وبدأت السلطات تحقيقاً في الحادث، وتم إغلاق محطة التزلج مؤقتاً لضمان السلامة.

وخلال مسيرته الرياضية، تنقل هيرتنر بين عدة أندية في الدوري الألماني، وشارك في 95 مباراة بدوري الدرجة الثانية، دون أن يشارك في مباريات البوندسليغا، وكان قد مثل منتخب ألمانيا في فئات الشباب.

السعودية تودع الأديب محمد بن عبد الله الحمدان عن 90 عامًا من العطاء الأدبي

أعلنت وسائل إعلام سعودية، وفاة الأديب محمد بن عبد الله الحمدان عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد مسيرة طويلة ومثمرة في خدمة الأدب والتراث.

وعرف الحمدان بشغفه بالعلم والمعرفة، وأسهم بشكل بارز في إثراء الثقافة العربية، حيث أسس “مكتبة قيس” وبرز كأحد الأسماء المهمة في المشهد الأدبي العربي.

وأثرى الساحة الثقافية بعدد من المؤلفات البارزة مثل: “بنو الأثير”، “البير”، “حميدان الشويعر”، “صبا نجد”، و”ديوان السامري والهجيني”، كما ساهم في الكتابة الصحفية والمقالات الأدبية في مجلات وصحف خليجية وعربية، ما جعل إرثه الفكري مرجعًا مهمًا في الأدب والتراث.

وتميز اهتمام الحمدان بالقضايا الثقافية والهوية والتحولات الاجتماعية، مقدمًا رؤى إنسانية وأخلاقية، وموفرًا للقارئ مساحة للتأمل والتفكير بدلاً من تقديم إجابات جاهزة.

المسجد النبوي يودّع مؤذنه فيصل النعمان بعد مسيرة طويلة من خدمة الأذان

أعلن المسجد النبوي في السعودية وفاة مؤذنه الشيخ فيصل النعمان إثر وعكة صحية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الأذان.

وكرّس الشيخ فيصل النعمان حياته لرفع الأذان، وكان صوته يصدح في أرجاء المسجد النبوي، مؤديًا هذه الأمانة العظيمة بإخلاص وخشوع لسنوات طويلة، حتى انتقل إلى جوار ربه.

وأوضحت صحيفة عكاظ أن الشيخ الراحل كان امتدادًا لإرث عائلي مشرّف في خدمة الأذان بالحرم النبوي، حيث اقتفى أثر والده الشيخ عبدالملك النعمان، الذي بدأ رفع الأذان في المسجد النبوي منذ سن الرابعة عشرة واستمر في أداء هذه المهمة المباركة حتى وفاته.

عرف الشيخ فيصل النعمان بعذوبة صوته وخشوع أدائه، وكان صوته مألوفًا للمصلين وزوار المسجد النبوي، وظل حاضرًا في ذاكرتهم شاهداً على سنوات طويلة من التفاني والإخلاص في خدمة الدين والمصلين.

سحب شوكولاتة أمريكية شائعة بسبب مخاطر صحية قاتلة للمصابين بالحساسية

أعلنت شركة Fran’s Chocolates، ومقرها سياتل بولاية واشنطن، عن سحب منتجها “فرانز بيور بار شوكولاتة حليب اللوز” من الأسواق الأمريكية بعد اكتشاف احتوائه على البندق دون الإشارة إليه ضمن قائمة المكونات، ما يشكل خطرًا على الأشخاص المصابين بحساسية تجاه المكسرات.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن استهلاك هذا المنتج قد يسبب ردود فعل تحسسية خطيرة أو مهددة للحياة للمصابين بحساسية البندق.

ويشمل السحب 112 وحدة من الشوكولاتة النباتية بنسبة 46% من مدغشقر، بعبوات وزنها 1.1 أوقية، والتي بيعت في أربعة متاجر تابعة للشركة في سياتل وعبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 9 أكتوبر إلى 14 ديسمبر 2025.

وجاء السحب بعد أن أبلغ أحد الموردين الشركة عن وجود آثار للبندق في مكوّن الشوكولاتة نتيجة تصنيعه على نفس المعدات المستخدمة لمعالجة منتجات أخرى تحتوي على البندق، وقد تلقت إدارة الغذاء والدواء بلاغًا عن حالة تحسس واحدة، دون تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات حتى الآن.

ودعت الشركة المستهلكين الذين اشتروا المنتج إلى التواصل معها، بينما حثّت إدارة الغذاء والدواء على عدم استهلاك الشوكولاتة وإعادتها إلى مكان الشراء لاسترداد قيمتها كاملة.

فلسطين تودع الفنان والمخرج محمد بكري.. صوت المقاومة والذاكرة الحية

غيّب الموت اليوم الأربعاء الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد مسيرة فنية ووطنية استثنائية جسد فيها وجع فلسطين وصمد أمام محاولات طمس صوتها.

ولد بكري عام 1953 في قرية البعنة بالجليل، وحمل منذ صغره حكايات النكبة ووجع اللاجئين، متسلحًا بشغف لا ينضب بالفن كوسيلة للتعبير والتحرير. دخل عالم المسرح عبر جامعة تل أبيب، ليصبح صوتًا للصامتين، وحمل فلسطين في كل حركة ونظرة وكلمة على خشبات مسارح من “هابيما” إلى “القصبة” في رام الله، ومن “مسرح حيفا” إلى مسارح باريس وهولندا.

واجه بكري ملاحقة سياسية شديدة بعد إخراجه الفيلم الوثائقي “جنين جنين” عام 2002، الذي وثّق الاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين والدمار الذي خلفه. حُظر عرض الفيلم في إسرائيل ووجهت له دعاوى قضائية، لكنه واصل إنتاج أعماله بشجاعة، مؤكّدًا أن الفن أداة لمواجهة الظلم وكشف الحقائق.

عرف بكري أيضًا بأدواره السينمائية في أفلام مثل “وراء القضبان” الذي رشح لجائزة الأوسكار، و”حيفا” و”هانا ك.”، إلا أن المسرح كان موطنه الحقيقي، حيث قدم أعمالًا مثل “المتشائل” و”الليل والجبل” و”الموت والعذاء”، محققًا من خلالها مقاومة ثقافية وتجسيدًا للقضية الفلسطينية على خشبة المسرح.

وظل بكري ملتزمًا بفلسطينية هويته، رافضًا أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال، ومتمسكًا بحقيقة روايته الفلسطينية. وترك وراءه زوجته ليلى وستة أبناء، من بينهم آدم وزياد وصالح، الذين ساروا على خطاه في المجال الفني والثقافي، ليكملوا إرثه ويمثلوا جزءًا من المشهد الثقافي الفلسطيني.

وفاة اللاعب الألماني سيباستيان هيرتنر في حادث مأساوي أثناء تجربة تلفريك

توفي لاعب كرة القدم الألماني سيباستيان هيرتنر عن عمر 34 عامًا إثر سقوطه من عربة “تلفريك” في منتجع “سافن كوك” شمال الجبل الأسود، وفق ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية.

وكان هيرتنر، مدافع هامبورغ أحد أندية دوري الدرجة الخامسة الألماني، يستمتع بالتجربة عندما انفصلت إحدى العربات عن الكابل الخاص بها وسقطت من ارتفاع نحو 70 مترًا، ما أدى إلى وفاته.

وأصيب ثلاثة سياح آخرين في الحادث، بينما تعرضت زوجة هيرتنر لجروح خطيرة وكسر في الساق بعدما علقت تحت العربة، وتم إغلاق محطة التزلج مؤقتًا.

وشارك هيرتنر طوال مسيرته مع عدة أندية مغمورة، وخاض 95 مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني، دون أن يلعب في الدوري الألماني “بوندسليغا”.