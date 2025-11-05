مآسي يومية.. حوادث مفجعة في مختلف أنحاء العالم

في ظل الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز مآسي إنسانية جديدة يومًا بعد يوم، تتراوح بين حوادث مرورية مأساوية، وجرائم مفجعة، وأحداث رياضية مفاجئة، من تصادم مروع في اليمن راح ضحيته 30 شخصًا، إلى حادث مرعب في فرنسا حيث دهس رجل ثلاثة أشخاص وأشعل النار في سيارته محاولًا إخفاء الأدلة، وفي ألمانيا، يُحاكم ممرض قتل 10 مرضى في جريمة هزت المجتمع، بينما في صربيا، توفي مدرب كرة قدم إثر نوبة قلبية مفاجئة أثناء المباراة.

ثلاثون قتيلا بحادث تصادم مروع لباص في أبين جنوب اليمن

لقي اليوم الأربعاء ثلاثون شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث تصادم مروع على طريق العرقوب بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وأفادت المصادر بأن الباص، الذي كان يقل 42 راكبًا قادمًا من مدينة جدة السعودية ومتجهًا إلى الأراضي اليمنية، اصطدم بمركبة من نوع “فوكسي”، ما أدى إلى احتراق الباص بالكامل.

وتمكن خمسة أشخاص فقط من النجاة من ألسنة اللهب، فيما نزل سبعة ركاب في محافظة شبوة قبل وقوع الحادث، ليصبح العدد النهائي للضحايا 30 قتيلًا.

السجن المؤبد لممرض ألماني قتل 10 مرضى طلبًا للهدوء

أصدرت محكمة في مدينة آخن غربي ألمانيا، اليوم، حكمًا بالسجن مدى الحياة على ممرض ألماني بتهمة قتل 10 مرضى ومحاولة قتل 27 آخرين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح التحقيق أن الممرض البالغ من العمر 44 عامًا كان يقوم بحقن المرضى في وحدة الرعاية بحقن مميتة بين عامي 2023 و2024 أثناء عمله في مستشفى بمدينة فورسلن في ولاية شمال الراين-وستفاليا.

وقالت لائحة الاتهام إن الدافع وراء الجرائم كان طلب الهدوء والسكينة خلال مناوبته الليلية، حيث كان يسعى لتجنب الإزعاج خلال عمله.

وكان الممرض قد أُلقي القبض عليه في يوليو 2024 للاشتباه في الشروع في القتل في 11 قضية، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقًا عن جرائم إضافية، ليتم توجيه تهم خمسة جرائم قتل و25 محاولة قتل في البداية، ثم تضاف لاحقًا تهم أخرى إثر تطورات التحقيق.

نوبة قلبية مفاجئة تنهي حياة مدرب صربي أثناء المباراة

شهدت الملاعب الصربية حادثة مأساوية خلال مباراة فريق رادنيتشكي ضد ملادوست لوتشاني ضمن الدوري الصربي، حيث فارق المدرب ملادن جيجوفيتش الحياة بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة أثناء المباراة.

الحادث وقع بعد مرور 22 دقيقة من انطلاق اللقاء، في الوقت الذي كان فيه فريقه رادنيتشكي متقدمًا في النتيجة. سقط جيجوفيتش على أرض الملعب، مما دفع الطاقم الطبي إلى التدخل الفوري لمحاولة إنعاشه، ورغم جميع محاولات الإنعاش، توفي المدرب عن عمر يناهز 45 عامًا، بعد أن نُقل إلى المستشفى لكن لم تفلح المحاولات الطبية.

فور تأكيد نبأ الوفاة، أوقف الحكم المباراة في مشهد مؤثر، حيث عمّت الدموع والانهيار بين اللاعبين والجهازين الفنيين.

الاتحاد الصربي لكرة القدم نعى المدرب الراحل، الذي كان يخوض مباراته الثالثة فقط مع الفريق، مشيرًا إلى أنه سبق أن مثل منتخب البوسنة والهرسك في مسيرته كلاعب.

مدافع توتنهام ديستيني أودوجي يتعرض لتهديد بمسدس والشرطة تفتح تحقيقًا

أفادت تقارير بريطانية بأن ديستيني أودوجي، مدافع فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، تعرض لتهديد بمسدس في شمال لندن، ما دفع شرطة العاصمة إلى فتح تحقيق رسمي في الحادث الذي وقع في سبتمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الدولي الإيطالي البالغ من العمر 22 عامًا تلقى الدعم من ناديه عقب الحادث، بينما أكدت إدارة توتنهام أنها تواصل مساندة اللاعب وعائلته إلى حين انتهاء التحقيقات.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلًا يبلغ من العمر 31 عامًا للاشتباه في حيازته أسلحة نارية بنية استخدامها، إضافة إلى تهمتي الابتزاز والقيادة دون رخصة، قبل أن يُفرج عنه بكفالة مع استمرار التحقيقات.

وأوضحت السلطات أن الضباط تلقوا بلاغًا في الساعة 11:14 مساء يوم 6 سبتمبر بشأن تهديد رجل في العشرينات من عمره بسلاح ناري في منطقة كوكفوسترس باراد في بارنت شمال لندن.

وأضافت الشرطة أن التحقيقات كشفت لاحقًا عن تعرض رجل آخر في العشرينات من عمره للابتزاز والتهديد من الشخص ذاته، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات في أي من الحادثين.

وأكد متحدث باسم نادي توتنهام أن النادي يقدم الدعم الكامل لأودوجي وعائلته منذ الواقعة، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال قيد المتابعة القانونية ولا يمكن الإدلاء بتفاصيل إضافية في الوقت الراهن.

رجل يدهس ثلاثة أشخاص ويشعل سيارته في سان بيار دوليرون الفرنسية

شهدت مدينة سان بيار دوليرون الفرنسية حادثة مأساوية بعد أن أقدم رجل على دهس ثلاثة أشخاص في مواقع متفرقة قبل أن يشعل النار في سيارته لإخفاء الأدلة، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بينهم اثنان في حالة حرجة.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد وقت قصير من الحادث، بينما كان يحاول إحراق مركبته وفتح أسطوانة غاز، بحسب ما نقلت صحيفة “لو باريزيان”.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن الحادث وقع في منطقة سياحية مشهورة، مؤكداً فتح تحقيق فوري لمعرفة دوافع السائق وظروف الحادث، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويته أو حالته النفسية.

وكشفت التحقيقات أن الجاني، يدعى جاك ج. ويبلغ من العمر ثلاثينياته، معروف بانحرافاته السابقة على خلفية تعاطي الكحول والمخدرات، وقد صرخ أثناء اعتقاله “الله أكبر”.

وأكد المدعي العام أن التحقيق لا يستبعد فرضية الاضطرابات النفسية، مع استمرار الفحص لإمكانية وجود دافع إرهابي.

وتوالت وقائع الحادث في عدة مواقع، بدءًا من متجر إنترمارشيه في دولوس، مرورًا بطريق ترويل وشارع دي لا كيور وشارع دي غودييون في سان بيار-دوليرون، وانتهت على طريق دارسو، حيث أُلقي القبض على الجاني ووضع رهن الحجز الاحتياطي.

عريس عراقي يفارق الحياة بعد شهرين من الغيبوبة إثر سقوطه في حفل زفافه

تحولت ليلة زفاف في محافظة دهوك العراقية إلى مأساة بعدما سقط العريس مهران، البالغ من العمر 25 عاما، خلال حفل زفافه في مدينة عقرة بتاريخ 14 سبتمبر الماضي، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة استمرت قرابة شهرين قبل أن يفارق الحياة صباح الثلاثاء متأثراً بانسداد مفاجئ في شرايين القلب.

وأفاد شقيق الراحل، شهرام، بأن الإصابة حدثت دون أي أعراض مسبقة، مؤكداً أن الحالة نادرة جداً وتصيب شخصاً واحداً تقريباً من بين كل ثلاثة آلاف.

وأضاف شقيقه أن الأسرة كانت تعيش أجواء الفرح في الزفاف، لكن القدر قلب الاحتفال إلى مأساة عميقة، معرباً عن ألمه وحسرته لفقدان أخيه في هذه الظروف الصادمة.

حادث تسرب غاز في كوريا الجنوبية يسفر عن وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين إثر تسرب غازي في مصنع تابع لشركة “بوسكو” لصناعة الصلب بمدينة بوهانغ جنوب شرقي البلاد.

ووقع الحادث حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي أثناء استعداد العاملين لأعمال صيانة في أحد خطوط الإنتاج بالمصنع، حيث استنشقوا غازاً مجهولاً يعتقد أنه خطير.

ونُقل المصابون الأربعة إلى مستشفى قريب، لكن أحدهم، في الخمسينيات من عمره، فارق الحياة أثناء النقل. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الغاز قد يكون أبخرة كلوريد الهيدروجين أو غاز حمض النيتريك، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد نوع المادة الكيميائية بدقة.

وفاة نجم الكرة الطائرة الإيراني صابر كاظمي عن 26 عاماً

أعلن الاتحاد الإيراني للكرة الطائرة وفاة اللاعب الشاب صابر كاظمي عن عمر يناهز 26 عاماً، إثر صراع قصير مع أزمة دماغية حادة، مما أثار حالة حزن واسعة في الوسط الرياضي الإيراني.

وتعرض كاظمي لمضاعفات دماغية حادة أثناء تواجده في أحد مراكز العلاج في قطر، قبل نقله إلى طهران لتلقي الرعاية الطبية. ورغم جهود الفريق الطبي، أعلنت وفاته صباح الأربعاء بعد تعرضه للموت الدماغي.

وكان من المقرر أن يلعب كاظمي هذا الموسم لفريق الريان القطري، وأصيب أثناء عملية التعافي في أحد المسابح في 25 أكتوبر الماضي، وتم نقله على الفور إلى المستشفى. وفي 5 نوفمبر، وبموافقة الاتحاد والفريق الطبي، نُقل إلى طهران، إلا أن جميع المحاولات لإنقاذه باءت بالفشل.

وأوضح الدكتور رضا جباري، جراح الأعصاب، أن حالة كاظمي كانت مستقرة من حيث الوعي، إلا أن تراجع ضربات قلبه كان نتيجة الموت الدماغي.

مصرع 10 أشخاص بحريق في دار لرعاية المسنين بتوزلا في البوسنة

أودى حريق اندلع مساء الثلاثاء في دار لرعاية المسنين بمدينة توزلا شمال شرق البوسنة بحياة عشرة أشخاص، فيما أصيب نحو 20 آخرين.

وبدأ الحريق في الطابق السابع من المبنى وتمت السيطرة عليه بعد جهود كبيرة من فرق الإطفاء. وأظهرت التقارير أن الضحايا كانوا متواجدين في الطابق العلوي، حيث التهمت ألسنة اللهب المكان بشكل كامل.

وتجري السلطات حالياً تحقيقاً لتحديد سبب اندلاع الحريق، فيما قدم رئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.