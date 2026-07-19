مآسٍ إنسانية و«كوارث طبيعية» وحرائق في عدّة دولٍ

في نشرة اليوم، تتصدر مشاهد المآسي والأحداث الطارئة العناوين من مناطق متفرقة حول العالم، بدءًا من حادثة مقتل أم وطفليها في حمص وسط سوريا وفتح تحقيق لكشف ملابسات الهجوم، مرورًا بتفشي داء الفيالقة في نيويورك الذي أسفر عن وفيات وعشرات الإصابات، وصولًا إلى رحيل الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع المرض، كما نتابع تطورات الزلزال الذي ضرب جنوب غربي إيران، والعثور على ضحايا في المكسيك، إضافة إلى موجات الحر والحرائق التي تضرب أوروبا، وحوادث الطوارئ التي أثرت على حياة آلاف السكان في النرويج وألمانيا والولايات المتحدة.



مقتل أم وطفليها في إطلاق نار بحمص.. والسلطات السورية تفتح تحقيقًا في الهجوم

قُتلت امرأة وطفلاها في هجوم مسلح استهدفهم أثناء جلوسهم على شرفة منزلهم في حي السبيل بمدينة حمص وسط سوريا، بينما فتحت السلطات السورية تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر أهلية في حمص أن مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا وابلًا كثيفًا من الرصاص باتجاه أفراد العائلة، قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر أن الضحايا نُقلوا إلى أحد مستشفيات المدينة في محاولة لإنقاذهم، إلا أنهم فارقوا الحياة متأثرين بإصاباتهم البالغة.

وذكرت المصادر أن قوى الأمن الداخلي سارعت إلى تطويق موقع الجريمة، وبدأت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الهجوم وتحديد هوية المنفذين.

وبحسب المصادر، فإن الضحايا هم أم تبلغ من العمر 39 عامًا، وابنها البالغ 9 أعوام، وابنتها البالغة 14 عامًا، فيما بقي من العائلة ابنتان بعد فقدان والدتهما وشقيقيهما في الحادث.

ورجحت مصادر محلية ترجح وجود شبهات بدافع طائفي وراء الهجوم، في ظل تكرار حوادث مماثلة في مدينة حمص خلال الأشهر الماضية، دون الإعلان عن نتائج نهائية للتحقيقات أو تحديد هوية المسؤولين عنها.

وفاة شخصين في نيويورك بسبب “داء الفيالقة”.. والسلطات تعلن تسجيل 72 إصابة

أعلنت السلطات الصحية في مدينة نيويورك الأمريكية وفاة شخصين جراء تفشي داء “الفيالقة” في منطقة الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن، وسط تسجيل عشرات الإصابات بالمرض الذي تسببه بكتيريا “الليجيونيلا”.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن مفوض الصحة في مدينة نيويورك أليستر مارتن قوله إن الوفاة الثانية جاءت بعد يوم واحد من إعلان المسؤولين الصحيين تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بتفشي المرض في أحد أحياء مانهاتن.

وأوضح مارتن أن السلطات تواصل متابعة الوضع الصحي في المنطقة، مشيرا إلى أن تفشي المرض أدى حتى الآن إلى تأكيد 72 إصابة، فيما احتاج أكثر من 50 مصابا إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الصحيفة أن 9 أشخاص كانوا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات حتى مساء السبت، نتيجة مضاعفات مرتبطة بداء “الفيالقة”.

وخلال التحقيقات التي أجرتها الجهات الصحية لتحديد مصدر التفشي، عثرت السلطات على بكتيريا “الليجيونيلا”، التي يعتقد أنها السبب المحتمل وراء الإصابات، في 76 برج تبريد داخل منطقة الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن، إضافة إلى برج واحد في الجانب الغربي العلوي.

وأكدت السلطات الأمريكية استيفاء متطلبات التطهير في المواقع التي عثر فيها على البكتيريا بحلول 16 يوليو، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تشير إلى القضاء على مصدر التلوث المحتمل.

ويعد داء “الفيالقة” نوعا من الالتهابات البكتيرية التي تصيب الجهاز التنفسي، وتنتقل العدوى عادة عبر استنشاق رذاذ مياه ملوثة ببكتيريا “الليجيونيلا”، ولا تنتقل غالبا بين الأشخاص.

وظهر المرض لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1976 بمدينة فيلادلفيا، خلال مؤتمر شارك فيه أعضاء من “الفيلق الأمريكي”، وهي منظمة للمحاربين القدامى تأسست بعد الحرب العالمية الأولى، ومنه جاءت تسمية المرض.

وتسبب بكتيريا “الليجيونيلا” أعراضا تشبه الإنفلونزا، وقد تؤدي إلى التهاب رئوي حاد، خصوصا لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة أو أمراض مزمنة.

ولا يوجد لقاح للوقاية من داء “الفيالقة”، لكن التشخيص المبكر واستخدام بعض المضادات الحيوية المناسبة يمكن أن يخففا من شدة المرض ويقللا من خطر حدوث مضاعفات خطيرة.

هذا وتظهر حالات داء “الفيالقة” بشكل متقطع في مناطق مختلفة حول العالم، وغالبا ترتبط بأنظمة المياه أو أجهزة التبريد التي توفر بيئة مناسبة لنمو بكتيريا “الليجيونيلا” إذا لم تتم صيانتها وتعقيمها بشكل منتظم.

وفاة الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي عن 42 عاما بعد صراع مع السرطان

توفي الفنان المصري أحمد جلال عبد القوي، يوم الأحد، عن عمر ناهز 42 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان، لتنتهي مسيرة فنية امتدت لأكثر من عقدين، شارك خلالها في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تركت أثرا لدى الجمهور.

وكان الفنان الراحل قد أعلن في وقت سابق إصابته بالسرطان، وسط تفاعل كبير من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين قدموا له الدعم وتمنوا له الشفاء خلال فترة مرضه.

وقبل ساعات من وفاته، نشر أحمد جلال عبد القوي عبر حسابه على منصة “فيسبوك” رسالة قصيرة قال فيها: “الوقت عامل مهم في كل الأحوال.. المهم غيروا السيرة”، وهي الكلمات التي اعتبرها كثيرون رسالة تحمل إشارات وداعية قبل رحيله.

واشتهر الفنان الراحل بشكل واسع من خلال مشاركته في مسلسل “حضرة المتهم أبي” أمام الفنان الراحل نور الشريف، وهو العمل الذي أخرجه رباب حسين، حيث قدم دورا لفت انتباه الجمهور، وشارك فيه إلى جانب مجموعة من الفنانين الذين كانوا في بدايات مسيرتهم، بينهم شريف سلامة، وزينة، وإيمان العاصي.

كما شارك أحمد جلال عبد القوي في عدد من الأعمال التلفزيونية البارزة، من بينها مسلسل “الليل وآخره” مع الفنان يحيى الفخراني، و”المرسي والبحار”، إضافة إلى مسلسل “ابن ليل” مع الفنان مجدي كامل.

وفي السينما، ظهر الراحل ضمن أحداث فيلم “حسن ومرقص”، الذي جمع الفنان عادل إمام والفنان عمر الشريف، وأخرجه رامي إمام.

ويُعد رحيل أحمد جلال عبد القوي خسارة جديدة للوسط الفني المصري، إذ جاء بعد سنوات من الحضور في الدراما التلفزيونية، خصوصا خلال فترة شهدت ظهور عدد من الوجوه الشابة التي أصبحت لاحقا من الأسماء المعروفة في الفن المصري.

لزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة خوزستان الإيرانية دون تسجيل خسائر أولية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة سالند في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وفق ما أعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترًا تحت سطح الأرض، فيما سارعت فرق الإغاثة والجهات التنفيذية إلى رفع مستوى الجاهزية وإرسال فرق ميدانية لتقييم الأوضاع في المنطقة.

وقال محافظ خوزستان محمد رضا موالي زاده إن السلطات تتابع التطورات بالتنسيق مع مؤسسة الجيوفيزياء، للحصول على أحدث البيانات المتعلقة بالنشاط الزلزالي.

وأكد المحافظ أن التقارير الأولية لم تسجل وقوع وفيات أو أضرار مادية كبيرة حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار عمليات المراقبة وتقييم الأوضاع ميدانيًا من قبل الجهات المختصة.

العثور على 10 جثث في ولاية زاكاتيكاس المكسيكية والسلطات تطلق عملية أمنية واسعة

أعلنت السلطات المكسيكية العثور على جثث 10 أشخاص قُتلوا في ثلاث بلديات بولاية زاكاتيكاس وسط البلاد، في حادثة أثارت استنفار الأجهزة الأمنية المحلية.

وقال الأمين العام لحكومة الولاية رودريغو رييس موغيرزا، في منشور عبر منصة “فيسبوك” السبت، إن النيابة العامة أبلغته بالعثور على الجثث في بلديات موريلوس وبانوكو وساين ألتو.

وأكد المسؤول إطلاق عمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت العثور على الضحايا، مشيرًا إلى عقد اجتماع طارئ لفريق العمليات والاستطلاع بهدف متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح رييس موغيرزا أن معدلات هذا النوع من الجرائم شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية بفضل التنسيق بين الأجهزة الأمنية، إلا أن الحادث الأخير “يتطلب ردًا فوريًا وحازمًا من جانب الدولة”.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورًا من موقع الحادث، ظهرت فيها جثث عدة أشخاص عالقة على أحد الجسور. كما أشارت تقارير إلى احتمال وجود رجل الأعمال ورئيس بلدية سومبريريتي السابق إيغناسيو كاستريخون فالديز بين القتلى، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

إيطاليا تعلن الإنذار الأحمر في 14 مدينة مع اشتداد موجة الحر القاتلة في أوروبا

رفعت السلطات الإيطالية مستوى التأهب إلى الإنذار الأحمر في 14 مدينة، مع استمرار موجة الحر الشديدة التي تضرب مناطق واسعة من القارة الأوروبية.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية في تحذيرها أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، خصوصًا بالنسبة لكبار السن والرضع والأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالحرارة.

وتعتمد إيطاليا نظام تحذير من ثلاث درجات، حيث يشير اللون الأصفر إلى التنبيه المبكر، والبرتقالي إلى وجود خطر محتمل، بينما يعني اللون الأحمر أن الظروف الجوية قد تشكل تهديدًا صحيًا لجميع السكان.

وفي سياق متصل، أظهرت إحصاءات رسمية في سبع دول أوروبية تسجيل نحو 14 ألف وفاة إضافية مقارنة بالمعدلات المعتادة خلال موجة الحر التي شهدها شهر يونيو الماضي، إضافة إلى نحو 2200 وفاة إضافية رصدها مكتب الأرصاد البريطاني بين 18 و28 من الشهر ذاته.

ولا تزال هذه الأرقام أولية، وسط توقعات بارتفاعها مع استمرار جمع البيانات وتحديث الإحصاءات المتعلقة بتأثيرات موجة الحر.

حريق هائل يلتهم أكثر من 100 منزل في النرويج وإجلاء مئات السكان

اندلع حريق ضخم في بلدة درامن النرويجية، اليوم السبت، ما أسفر عن تدمير أكثر من 100 منزل، وسط عمليات إجلاء واسعة للسكان المتضررين.

وأعلن رئيس بلدية درامن إجلاء أكثر من 400 شخص من المناطق القريبة من موقع الحريق، الذي وصفته وسائل إعلام محلية بأنه أكبر حريق تشهده النرويج خلال المئة عام الماضية.

وتواصل فرق الإطفاء والطوارئ جهودها للسيطرة على النيران والحد من انتشارها، فيما تعمل السلطات على تقييم حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحريق.

السيطرة على حريق غابات ضخم في ألمانيا بعد احتراق 388 هكتارًا من متنزه موريتس الوطني

تمكن رجال الإطفاء في ألمانيا من السيطرة على حريق غابات اندلع في متنزه موريتس الوطني شمال شرق البلاد، بعد أن التهمت النيران نحو 388 هكتارًا من المنطقة الحرجية.

واستخدمت فرق الإطفاء حواجز مائية لترطيب التربة والأشجار في المناطق غير المتضررة، بهدف إنشاء منطقة عازلة تحد من انتشار النيران، فيما استمرت عمليات رش المياه خلال ساعات المساء.

وقال متحدث باسم مقاطعة مكلنبورغ ليك ديستريكت إن نحو 370 رجل إطفاء شاركوا في عمليات المكافحة، مشيرًا إلى انتهاء مهمة مروحية الإطفاء التي كانت تدعم جهود السيطرة على الحريق.

وأوضح المسؤول أن الجفاف وغياب الأمطار، إلى جانب الرياح الغربية، ساهمت في انتشار النيران وزيادة حدتها، فيما بدأت سحب الدخان في الانحسار، ما يشير إلى تراجع نشاط الحريق.

وحذرت السلطات السياح من الاقتراب من المنطقة المتضررة، مؤكدة أن عمليات الإطفاء واجهت صعوبات بسبب وجود جزء من الحريق في موقع تدريب عسكري سابق يُحتمل أن يحتوي على ذخائر غير منفجرة.

واقتصرت عمليات الإطفاء النشطة على الجزء الشرقي من الموقع حفاظًا على سلامة الفرق، مع مشاركة وحدات متخصصة من الشرطة وإطفاء ولاية ساكسونيا السفلى المجاورة في جهود السيطرة على الوضع.

خلل فني يقطع الكهرباء عن آلاف المنازل في سان فرانسيسكو وتنبيه خاطئ يربك 120 ألف عميل

تسبب خلل فني في نظام شبكة الكهرباء بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، صباح السبت بالتوقيت المحلي، في انقطاع التيار عن نحو 9400 عميل تابعين لشركة PG&E، بعد تفعيل أحد أنظمة الحماية أثناء تنفيذ أعمال تشغيلية روتينية في محطتين فرعيتين.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن خللًا في نظام الإشعارات أدى إلى إرسال تنبيه غير دقيق لنحو 120 ألف عميل، يفيد بانقطاع الكهرباء عنهم، قبل أن يتم تصحيح البيانات لاحقًا وتحديد العدد الفعلي للمتضررين.

وبدأ الانقطاع قرابة الساعة 9:45 صباحًا، حيث طال في البداية منطقتي ريشموند وغولدن غيت بارك، قبل أن تعمل فرق تشغيل الشبكة على معالجة المشكلة وإعادة الخدمة تدريجيًا.

وأوضحت شركة PG&E أن نظام الإشعارات بالغ في تقدير نطاق الانقطاع نتيجة عطل تقني، مؤكدة أن المشغلين تمكنوا من تصحيح الخطأ خلال نحو 30 دقيقة.

كما أثر انقطاع الكهرباء على بعض الخدمات في المدينة، إذ أوقفت شركة Waymo التابعة لـAlphabet مؤقتًا تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة بعد تعطل إشارات المرور.

وبحلول منتصف النهار، ظل نحو 2500 عميل دون كهرباء، بينما واصلت فرق الصيانة جهودها لإصلاح العطل وإعادة التيار بالكامل.

حريق هائل في النرويج يدمر أكثر من 100 منزل وإجلاء مئات السكان

اندلع حريق واسع في بلدة درامن النرويجية، السبت، ما تسبب بدمار أكثر من 100 منزل، ودفع السلطات إلى إجلاء مئات السكان من المناطق المتضررة، في حادث وصفته وسائل إعلام محلية بأنه الأكبر من نوعه في البلاد خلال مئة عام.

وقال رئيس بلدية درامن إن السلطات اضطرت إلى إجلاء أكثر من 400 شخص بسبب الانتشار السريع للنيران، مؤكدا أن فرق الطوارئ تعمل على التعامل مع الحريق وتأمين سلامة السكان في المناطق القريبة من موقع اندلاعه.

وتسببت النيران بدمار كبير في عدد من المنازل، وسط عمليات مكثفة للسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى مناطق إضافية، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها في مواجهة الحريق الذي يعد من أكبر الكوارث التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن حجم الحريق يجعله الأكبر الذي تشهده البلاد خلال نحو مئة عام، مشيرة إلى أن السلطات رفعت مستوى الاستجابة الطارئة مع استمرار عمليات الإخلاء وتقييم الأضرار.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، في وقت تواصل فيه فرق التحقيق والطوارئ العمل على تحديد مصدر النيران وحصر الخسائر الناتجة عنها.

وتقع بلدة درامن في جنوب شرق النرويج، وتعد من المناطق السكنية المهمة القريبة من العاصمة أوسلو، وتشهد خلال فصل الصيف إجراءات متزايدة لمواجهة مخاطر الحرائق، خصوصا مع تغير الظروف المناخية وارتفاع احتمالات انتشار النيران في المناطق الجافة.