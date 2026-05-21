مآسٍ إنسانية وكوارث طبيعية وصحية.. أحداث متسارعة تهزّ عدة دول بالعالم

في مشهد عالمي متسارع تتداخل فيه المآسي الإنسانية مع الكوارث الطبيعية والأحداث السياسية والصحية، برزت سلسلة من التطورات اللافتة التي تعكس حجم الاضطراب والتحديات في أكثر من منطقة حول العالم. من قصص إنسانية مؤثرة هزّت الشارع المصري، إلى حوادث غامضة وكوارث بحرية وبيئية على السواحل، مروراً بتفشيات صحية مقلقة في بعض الدول، وصولاً إلى هزات أرضية واضطرابات مناخية وأزمات أمنية متفرقة، تتكشف صورة عالم مليء بالأحداث المتلاحقة التي تترك أثرها العميق في المجتمعات وتعيد طرح أسئلة السلامة والاستقرار والجاهزية في مواجهة المفاجآت غير المتوقعة.

وفاة شاب مصري أثناء جنازة والده في مشهد مؤثر بمحافظة المنيا

شهدت قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا في مصر حادثة إنسانية مؤثرة، بعد وفاة شاب أثناء تشييع جنازة والده.

وكان الأهالي قد شاركوا في تشييع جثمان إسماعيل قطب عبد العظيم إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد، فيما كان نجله أسامة شديد التأثر بوفاة والده، وظل يردد خلال مراسم الدفن عبارات تعكس تعلقه به.

وخلال الجنازة، سقط الشاب بشكل مفاجئ مغشياً عليه، ما دفع الحاضرين إلى نقله سريعاً إلى مستشفى صندفا القريب من المقابر في محاولة لإنقاذه.

وأفاد الطاقم الطبي بأن الشاب فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وسط صدمة وحزن شديدين بين أفراد أسرته وأهالي القرية.

وبعد ذلك، جرى تشييع جثمانه ودفنه بجوار والده في مقابر العائلة، في مشهد إنساني مؤثر ترك أثراً بالغاً في نفوس الحاضرين.

مصر: البحر يقذف جثامين جديدة على شاطئ مطروح بعد حادث “قارب الموت”

عثر أهالي مدينتي السلوم وسيدي براني بمحافظة مطروح الساحلية في مصر على أربع جثث مجهولة الهوية على شواطئ المنطقة، بعد أيام من حادثة وصول قارب كان على متنه عدد من الجثامين.

ووفقاً لما أفادت به مصادر محلية، فإن الجثث الأربع كانت في حالة تحلل متقدمة عند وصولها إلى الشاطئ، ويُعتقد أنها جرفتها الأمواج خلال الساعات الماضية.

ويرجّح ارتباط هذه الجثامين بحادثة الهجرة غير الشرعية التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، عندما عُثر على قارب على أحد الشواطئ وبداخله عدد من الجثث في حالة تحلل، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً حول ملابسات الحادثة.

كما أفادت تقارير لاحقة بأن الأمواج قد تكون قد دفعت لاحقاً جثامين إضافية إلى الشاطئ، ما رفع عدد الضحايا المحتملين المرتبطين بالحادث.

وكانت الجهات المعنية قد باشرت فحص الجثامين وتحديد هوياتها، حيث تبيّن أنها تعود لمواطنين مصريين من عدة محافظات، وسط ترجيحات بأن الحادث مرتبط برحلة هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل الليبية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الواقعة بشكل دقيق، في ظل تضارب الروايات الأولية حول سبب الوفاة وظروف الرحلة.

موريتانيا: وفاة شخصين وإصابة 53 بالدفتيريا وسط متابعة صحية للوضع الوبائي

أعلنت السلطات الصحية في موريتانيا تسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة بمرض الدفتيريا، إلى جانب رصد 53 إصابة مؤكدة بالمرض في عدة مناطق من البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الصحة الموريتانية أن المصالح المختصة تتابع عن كثب تطورات الوضع الوبائي للدفتيريا على مستوى البلاد، بعد تسجيل حالات متفرقة خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في ولايتي إينشيري وتيرس زمور شمالي البلاد.

وأضاف البيان أن إجمالي الحالات المبلغ عنها حتى الآن بلغ 53 حالة، من بينها 43 حالة تماثلت للشفاء، و8 حالات لا تزال تحت المراقبة الطبية، إضافة إلى حالتي وفاة.

وأكدت الوزارة أنها باشرت منذ ظهور الحالات تنفيذ خطة استجابة صحية شاملة، تضمنت تعزيز أعمال الترصد الوبائي، وتتبع المخالطين، والتكفل بالحالات المصابة، وتوسيع حملات التلقيح، إلى جانب رفع مستوى الجاهزية الصحية في مختلف الولايات.

والدفتيريا (الخناق) مرض بكتيري يصيب غالباً الجهاز التنفسي العلوي، وقد يمتد ليؤثر على الجلد في بعض الحالات، كما يمكن أن يفرز سماً يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل القلب والجهاز العصبي إذا لم يُعالج بشكل سريع.

وأشارت السلطات إلى استمرار متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار المرض.

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب بندرعباس وقشم في إيران وأصوات انفجارات تثير الذعر بين السكان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتسجيل زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينتي بندرعباس وقشم جنوب البلاد، ما أثار حالة من القلق بين السكان بعد سماع أصوات وُصفت بأنها تشبه الانفجارات.

ونقلت وكالة “فارس” للأنباء أن الزلزال وقع عند الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق يُقدّر بنحو 20 كيلومتراً تحت سطح الأرض، مشيرة إلى أن سكان مدينة بندرعباس سمعوا أصواتاً قوية بالتزامن مع الهزة.

وأضافت الوكالة أن تلك الأصوات يُرجّح أنها ناجمة عن تفجير ذخائر غير منفجرة تعود لفترات سابقة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك الانفجارات.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال آخر بلغت قوته 3.7 درجة ضرب منطقة قرب جزر “توكارا”، مؤكدة عدم صدور أي تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي، وعدم ورود تقارير فورية عن خسائر بشرية أو مادية.

كما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” أن مركز الزلزال وقع على عمق يقارب 20 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وتتابع الجهات المختصة في البلدين تقييم آثار الهزات الأرضية، في حين لم تُسجل حتى الآن أضرار كبيرة نتيجة الزلازل المذكورة.

وفاة 3 أشخاص وإصابة مسعفين بعد ملامسة “مادة مجهولة” في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

علن رئيس بلدية ماونتن إير في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بيتر نييتو، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عدد من العاملين في القطاع الطبي بأعراض استدعت نقلهم إلى المستشفى، بعد تعرضهم لمادة وُصفت بأنها مجهولة.

وقال نييتو في بيان نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن شخصين كانا قد توفيا عند وصول فرق الطوارئ، فيما توفي شخص ثالث لاحقاً من سكان المنطقة.

وأضاف أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى أن الحادثة مرتبطة بانتشار عبر الهواء، مرجحاً أن تكون ناجمة عن التعرض لمادة يُعتقد أنها انتقلت من شخص إلى آخر، دون تحديد طبيعتها حتى الآن.

وأشار إلى أن عدداً من المسعفين الذين تعاملوا مع الحالات نُقلوا إلى المستشفيات، حيث تعافى بعضهم وغادروا، بينما ظهرت أعراض على آخرين ولا يزالون تحت المراقبة الطبية.

ولا تزال السلطات المحلية تواصل التحقيق لتحديد مصدر المادة وظروف التعرض لها، في ظل غياب معلومات حاسمة حول طبيعتها حتى الآن.

فيضانات تضرب نيويورك بسبب عواصف رعدية وتحذيرات من مخاطر متزايدة فيضانيًا

اجتاحت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مدينة نيويورك، ما أدى إلى فيضانات واسعة في عدد من المناطق وتعطّل حركة النقل، وسط جهود مستمرة من السلطات لاحتواء آثار الطقس السيئ.

وفي منطقتي كوينز وبروكلين، غمرت المياه شوارع رئيسية، حيث سُجلت تجمعات مائية وصلت إلى مستوى عجلات المركبات، كما أفاد شهود عيان بسقوط أشجار وإغلاق طرق نتيجة سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى تسجيل إصابات متفرقة بسبب جرف المياه في بعض المواقع. وتعمل فرق الطوارئ والخدمات البلدية على مدار الساعة لتصريف المياه وإعادة فتح الطرق.

وفي سياق متصل، أشارت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة “Science Advances” إلى أن عدداً من مدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة تواجه مخاطر متزايدة من فيضانات “متطرفة” خلال السنوات المقبلة، مع تصنيف نيويورك ونيو أورليانز ضمن أكثر المدن عرضة للتأثر.

وبحسب الدراسة، قد يتأثر نحو 50% من سكان نيويورك، أي ما يقارب 4.4 ملايين شخص، إضافة إلى نحو 47% من مباني المدينة، في حال وقوع فيضانات كبرى. كما أشارت التقديرات إلى أن مدنًا أخرى مثل هيوستن وميامي ونورفولك وتشارلستون وجاكسونفيل وموبيل تواجه مستويات متفاوتة من المخاطر.

وتعزو الدراسة ارتفاع مخاطر الفيضانات إلى عوامل عدة، من بينها انخفاض الارتفاع عن سطح البحر، والكثافة السكانية، وضعف أنظمة تصريف المياه، وارتفاع منسوب البحار، إلى جانب شدة الأمطار والقرب من المسطحات المائية.

ودعا الباحثون وصانعو السياسات إلى تعزيز إجراءات الحماية، عبر حلول هندسية وطبيعية للحد من آثار الفيضانات المتزايدة في المناطق الحضرية الساحلية.

توقيف سيدتين في دمشق بعد اعتداء لفظي على عناصر شرطة أثناء تنفيذ حكم قضائي

أوقفت السلطات الأمنية في سوريا سيدتين بعد ظهورهما في مقطع فيديو متداول وهما توجهان عبارات مسيئة لعناصر الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم، في حادثة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت قناة “الإخبارية السورية” عن مصدر أمني قوله إن الجهات المختصة أوقفت المدعوتين (ر.ح) و(ن.خ)، بعد توثيق المقطع الذي أظهرهما وهما توجهان إساءات لفظية لعناصر دورية شرطة أثناء تنفيذ مهمة رسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وبحسب روايات متداولة، فإن الحادثة وقعت أثناء تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإخلاء مبنى مخالف في أحد أحياء دمشق، حيث ظهرت السيدتان في المقطع وهما تعترضان بشكل حاد على الإجراءات، وتوجهان اتهامات وعبارات مسيئة للعناصر الأمنية.

وأظهر الفيديو المتداول حالة من التوتر خلال الواقعة، فيما التزم عناصر الدورية الصمت دون الرد، وفق ما ظهر في التسجيل.

وقد أثارت الحادثة ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم إحدى السيدتين لاحقاً بنشر مقطع فيديو اعتذار، أوضحت فيه أنها لم تكن تقصد الإساءة إلى مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السورية أن التعدي اللفظي أو الجسدي على عناصر إنفاذ القانون أثناء أداء مهامهم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أن أي عرقلة لعمل الأجهزة الأمنية ستُواجَه بالإجراءات القانونية المناسبة.

أمل عرفة تُحيي الذكرى التاسعة لوفاة والدها سهيل عرفة بميدلي من ألحانه بصوتها

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة عن عمل فني جديد يحمل طابعًا عاطفيًا خاصًا، إحياءً للذكرى التاسعة لوفاة والدها الموسيقار والملحن الراحل سهيل عرفة.

وكشفت أمل عرفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحضيرها لأول “ميدلي” غنائي تؤديه بصوتها، يضم مجموعة من ألحان والدها الراحل، على أن يتم طرحه يوم 25 مايو عند الساعة 6:30 مساءً عبر قناتها الرسمية.

وكتبت في رسالة مؤثرة: «ترقبوا أول ميدلي بصوتي من ألحانه… يوم 25/5 الساعة 6:30 مساءً على قناتي… رحمات واسعة لروحك أبي».

ولاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا من جمهور الفنانة ومحبي الموسيقار الراحل، معتبرين أن العمل يُعدّ لفتة وفاء لمسيرة فنية تركت أثرًا بارزًا في الموسيقى السورية والعربية، حيث قدّم سهيل عرفة خلال مسيرته عددًا كبيرًا من الألحان لكبار الفنانين.

ومن المتوقع أن يحمل العمل طابعًا وجدانيًا يستعيد أبرز محطات إرثه الموسيقي، بصوت ابنته أمل عرفة التي ارتبطت بوالدها فنيًا وإنسانيًا بشكل وثيق.

جدل في سوريا بعد ظهور مرافق يحمل مظلة لحاكم مصرف سوريا المركزي الجديد

أثار ظهور حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد صفوت رسلان أثناء دخوله إلى مبنى المصرف، برفقة أحد المرافقين الذي كان يحمل مظلة فوق رأسه، موجة جدل وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو على نطاق واسع، معتبرين أن المشهد يعكس ما وصفوه بـ“ثقافة المواكب والمظاهر البروتوكولية”، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة، وتراجع كبير في قيمة الليرة السورية.

وعبّر عدد من المعلقين عن استيائهم، مشيرين إلى تباين المشهد مع الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه السوريون، حيث يواجه كثيرون ظروفاً قاسية تتعلق بالسكن والخدمات الأساسية، بينما تظهر مظاهر بروتوكولية لافتة للمسؤولين.

في المقابل، ركّزت تعليقات أخرى على ضرورة أن تكون الأولوية للملفات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، مثل توفير الكهرباء والوقود وضبط الأسعار، بدلاً من الاهتمام بالمظاهر الرسمية.

وجاء هذا الجدل بعد أيام من تسلم محمد صفوت رسلان مهامه رسمياً حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً للدكتور عبد القادر الحصرية، خلال مراسم رسمية حضرها عدد من مسؤولي المصرف.

الحَكمة السورية أليسار بدور تقود نهائي كأس آسيا للناشئات وتدخل التاريخ

حققت الحكمة السورية أليسار بدور إنجازاً بارزاً بعد اختيارها لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً، والتي جمعت بين منتخبي كوريا الشمالية واليابان، لتصبح بذلك أول حكمة سورية تقود نهائياً في هذه البطولة القارية.

ويأتي هذا الاختيار تتويجاً لمسيرة بدور التحكيمية، بعد مشاركات متواصلة في بطولات ومنافسات آسيوية خلال السنوات الأخيرة، ما عزز مكانتها ضمن قائمة الحكمات البارزات على مستوى القارة.

وتنحدر أليسار بدور من محافظة طرطوس، وقد واجهت في بداياتها تحديات في مجال التحكيم قبل أن تنجح في تثبيت حضورها على الساحة الآسيوية، وفق ما يُتداول عن مسيرتها.

وتنتمي بدور إلى عائلة رياضية، إذ كان والدها طلال بدور حكماً سابقاً في الدوري السوري، ويشغل حالياً منصب أمين سر اللجنة الفنية لكرة القدم في طرطوس، فيما يعمل شقيقها عمار بدور حكماً من الدرجة الأولى في سوريا.

وسبق للحكمة السورية إدارة المباراة الافتتاحية لبطولة غرب آسيا بين الأردن ولبنان، إضافة إلى عدد من مباريات الدوري السوري، ضمن مسيرتها التحكيمية المتصاعدة.

وتأمل أليسار بدور في مواصلة تطوير مسيرتها على المستوى القاري، وصولاً إلى المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات مستقبلاً.

الداخلية السورية تعلن إحباط تهريب 25 مليون حبة كبتاغون وضبط شبكة دولية

أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة تهريب ضخمة شملت 25 مليون حبة من مادة الكبتاغون، بعد متابعة أمنية استمرت لعدة أسابيع، ووصفت العملية بأنها من أبرز الإنجازات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات داخلياً وخارجياً.

وأوضحت الوزارة أن جميع أفراد الشبكة المتورطة في تجارة المخدرات تم توقيفهم من قبل إدارة مكافحة المخدرات، إضافة إلى مصادرة المعدات والوسائل اللوجستية المستخدمة في عمليات الإنتاج والتمويه، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت أن هذه العملية تعكس، بحسب وصفها، جاهزية وكفاءة كوادر مكافحة المخدرات في رصد وإحباط شبكات التهريب العابرة للحدود، والعمل على الحد من انتشار هذه الآفة وحماية الاستقرار المجتمعي.

وفي سياق متصل، قال معاون مدير إدارة مكافحة المخدرات للشؤون الفنية مالك موسى إن العملية جاءت بعد متابعة وتحريات دقيقة، وأسفرت عن ضبط الكمية المذكورة من الحبوب المخدرة، والتي كانت معدة للتهريب ومخبأة بطريقة احترافية داخل أوانٍ فخارية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط محاولة أخرى لتهريب شحنة مخدرات إلى الأردن، استخدمت فيها شبكات التهريب وسائل غير تقليدية مثل مناطيد مزودة بأنظمة تتبع وتحكم عن بعد.

محطة إذاعية بريطانية تعتذر للملك تشارلز الثالث بعد إعلان وفاته بالخطأ

قدّم مدير محطة “راديو كارولاين” البريطانية، بيتر مور، اعتذاراً رسمياً للملك تشارلز الثالث، بعد إعلان غير صحيح عن وفاته نتيجة خطأ تقني.

وأوضح مور في بيان نُشر على حسابات المحطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الإعلان عن وفاة الملك تم عن طريق الخطأ، مقدماً اعتذاره لجلالة الملك وللمستمعين عن “الإزعاج غير المقصود” الذي تسبب فيه الخطأ.

وأشار إلى أن خللاً في النظام الحاسوبي أدى إلى تفعيل بروتوكول “وفاة العاهل” المُعد مسبقاً في بعض المحطات، ما تسبب في بث الإعلان بشكل غير صحيح، قبل اكتشاف الخطأ وإيقافه واستئناف البث لاحقاً.

وأضاف البيان أن المحطة أوقفت البث مؤقتاً وفق الإجراءات المتبعة، ما أتاح تصحيح الخطأ والاعتذار على الهواء مباشرة، مؤكداً أن “راديو كارولاين” يعتز ببث رسائل الملك السابقة، ويأمل في استمرار ذلك مستقبلاً.

ولم تصدر أي تأكيدات رسمية تفيد بوفاة الملك تشارلز الثالث، وتبيّن أن الخبر ناتج عن خطأ فني فقط.

مصرع الملياردير الروسي ميخائيل سميرنوف في حادث دراجة نارية مروع

لقي الملياردير الروسي ميخائيل سميرنوف مصرعه في حادث سير مروع أثناء قيادته دراجة نارية في مقاطعة لينينغراد الروسية.

ووفقاً لمعلومات الشرطة، فقد السائق السيطرة على دراجته النارية ما أدى إلى انحرافه إلى المسار المقابل واصطدامه بسيارة في إحدى القرى، وهو ما تسبب في وفاته قبل وصول فرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

ويُعد سميرنوف من رجال الأعمال البارزين في روسيا، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة “Baltic Fuel Company”، كما كان شريكاً مالكاً فيها.

كما ارتبط اسمه بعدد من الأنشطة والشركات في مجالات مختلفة، من بينها الخدمات اللوجستية والعقارات والمطاعم والتمويل، وسبق أن امتلك حصة في شركة “نيفا أويل” حتى عام 2024.

وبحسب تقارير إعلامية، كان سميرنوف مصنفاً ضمن قائمة المليارديرات الروس، واحتل المرتبة 108 في تصنيف عام 2024.

القناة 12: انتشار القوارض في مطبخ قاعدة عسكرية إسرائيلية في حيفا والجيش يرد

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن ظروف صحية متردية في قاعدة تدريب تابعة للبحرية في مدينة حيفا، بعد تسجيل انتشار للفئران داخل مناطق إعداد الطعام وغرف التبريد ومستودعات تخزين المواد الغذائية.

وبحسب تصريحات أحد العاملين في المنشأة، التي تقدم وجبات يومية لنحو 1200 جندي وجندية، فإن المشكلة مستمرة منذ أشهر رغم تقديم شكاوى متكررة، دون معالجة جذرية حتى الآن، على حد قوله.

وأضاف العامل أن الفئران تدخل إلى المطبخ عبر فتحات في الجدران وقنوات التكييف وشبكات السباكة القديمة، مشيراً إلى تسجيل حالات يومية لاصطياد عدد منها داخل المنشأة، وإلى وقوع حوادث تم خلالها العثور على قوارض داخل أوعية الطعام أو بالقرب منها.

كما أشار إلى أن طاقم المطبخ يعتمد أحياناً على وسائل بدائية لمكافحة المشكلة، مثل المصائد اللاصقة، في ظل ما وصفه بضعف الإجراءات الرسمية المتخذة للحد من انتشارها.

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي أن تكون الصور والمقاطع المتداولة حديثة، موضحاً أن الحادثة المشار إليها وقعت قبل عدة أشهر وتم التعامل معها في حينه.

وأكد الجيش أنه يجري فحوصات صحية دورية داخل المنشآت العسكرية، إضافة إلى تنفيذ عمليات منتظمة لمكافحة الآفات، مشيراً إلى بدء خطة لتجديد مطبخ القاعدة البحرية في حيفا ضمن برنامج تطوير خدمات الإطعام للجنود خلال عام 2026، مع توفير بدائل غذائية خلال فترة الأعمال.