مآسٍ حول العالم.. «حوادث دامية وجرائم صادمة» تهزّ المجتمعات

في مشهد عالمي مثقل بالفواجع، تتقاطع حوادث مأساوية وجرائم صادمة وأزمات إنسانية لتشكل صورة قاتمة من الألم والاضطراب في أكثر من بقعة حول العالم. من حوادث طرق دامية إلى جرائم أسرية مروعة، ومن كوارث طبيعية إلى اضطرابات أمنية، تكشف هذه الوقائع عن هشاشة الواقع الإنساني أمام الخطر، وتطرح تساؤلات ملحّة حول سبل الوقاية، والعدالة، وحماية الأرواح في عالم تتسارع فيه المآسي.

وفاة رضيع وإصابة نحو 50 شخصًا في انقلاب حافلة قادمة من الجزائر شمال غرب تونس

توفي رضيع وأصيب حوالي 50 شخصًا، يوم الجمعة، إثر حادث انقلاب حافلة سياحية قادمة من الجزائر في شمال غرب تونس، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وأفادت إذاعة موزاييك الخاصة نقلًا عن معتمد مدينة مجاز الباب التابعة لـ ولاية سليانة، أن الحادث وقع صباح اليوم على الطريق السريع الرابط بين مدينتي باجة وتونس العاصمة.

وذكرت المعطيات أن الحافلة كانت قادمة من الجزائر في اتجاه مدينة سوسة السياحية على الساحل الشرقي، قبل أن تنقلب في ظروف لم تتضح تفاصيلها بشكل كامل.

وأفاد المصدر ذاته أن الحادث أسفر عن وفاة رضيع وإصابة نحو 50 شخصًا، حيث جرى نقل سبعة مصابين إلى مستشفى باجة، وثلاثة آخرين إلى مستشفيات العاصمة، بينما تلقى بقية الجرحى الإسعافات الأولية في مدينة مجاز الباب.

وتتواصل المتابعة الطبية للمصابين في عدد من المستشفيات، وسط تحركات ميدانية لفرق الإسعاف والجهات المختصة لتأمين موقع الحادث وتقديم الدعم اللازم.

النيابة في مصر تحبس 3 سيدات في قضية وفاة رضيع وإصابة شقيقته بعد كشف مخطط جنائي

قررت النيابة العامة في مصر حبس ثلاث سيدات على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر شهرًا واحدًا، وإصابة شقيقته التي تبلغ عامًا ونصف العام، والتي لا تزال تتلقى العلاج داخل العناية المركزة، عقب الاشتباه في وجود شبهة جنائية وراء الحادثة، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حين تعرضت الطفلة الأولى لتدهور صحي حاد، استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا، وأسفر عن استئصال جزء من أمعائها، بينما استمرت معاناتها الصحية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسط مضاعفات أثرت على الجهاز الهضمي.

وبحسب التحقيقات، تكررت الواقعة لاحقًا مع شقيقها الرضيع، الذي تعرض لتدهور سريع في حالته الصحية بعد فترة قصيرة من ولادته، ليفارق الحياة أثناء محاولة إسعافه داخل المستشفى.

وكشفت التحريات أن الجدة من جهة الأب تُعد المحور الرئيسي في القضية، حيث يشتبه في تخطيطها للاعتداء على الطفلين، بمساعدة شقيقتها وابنتها، في محاولة لإلحاق الأذى بوالدتهما، نتيجة خلافات عائلية.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعتين نُفذتا بأسلوب متشابه، مع محاولة إخفاء آثار الاعتداء وإظهارها بشكل يوحي بأنها نتيجة أسباب طبيعية، في حين قادت ملاحظات الطبيبة المعالجة إلى إثارة الشكوك، بعد رصد علامات غير معتادة على جسدي الطفلين.

وأفادت التحريات بأن بلاغ الطبيبة شكّل نقطة تحول في مسار القضية، حيث جرى فتح تحقيق موسع كشف عن تفاصيل الواقعة، وأسفر عن تحديد هوية المتهمات ودور كل منهن.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على السيدات الثلاث، وضُبطت بحوزتهن أدوات يُشتبه في استخدامها في الواقعة، فيما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الشهود ووالدي الطفلين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وفاة مأساوية لطفل مصري بعد هجوم 4 كلاب ضالة في محافظة الشرقية

لقي طفل مصري مصرعه في حادثة مأساوية بمحافظة الشرقية، بعد تعرضه لهجوم من 4 كلاب ضالة أثناء وجوده في أحد شوارع قرية تابعة للمحافظة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أودت بحياته لاحقًا.

وتبين أن الطفل “أسامة” ويبلغ من العمر 7 أعوام، نُقل إلى أحد المستشفيات في حالة حرجة، بعد إصابته بجروح متفرقة في أنحاء الجسد، شملت إصابات بالغة تسببت في مضاعفات خطيرة نتيجة عقر الكلاب له.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستشفى يفيد بوصول الطفل مصابًا بعد تعرضه لهجوم من عدة كلاب ضالة، حيث جرى تقديم محاولات إسعاف عاجلة له، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها، فيما طالب الأهالي بسرعة التدخل للحد من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، حفاظًا على سلامة الأطفال والمواطنين.

وتزامن الحادث مع تصاعد مطالب مجتمعية في عدد من المحافظات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، من خلال برامج التعقيم أو إنشاء أماكن مخصصة لإيوائها ضمن خطط تنظيمية.

جريمة تهز مصر.. جدة تنهي حياة حفيدها وتشرع في قتل شقيقته بحقنة “كلور”

شهدت محافظة الجيزة المصرية، داخل منطقة الصف، جريمة مروعة راح ضحيتها طفل رضيع، فيما تعرضت شقيقته الكبرى لمحاولة قتل، بعدما أقدمت جدة الطفلين على حقنهما بمادة “الكلور” السامة داخل منزل الأسرة، في واقعة أثارت صدمة واسعة.

وبحسب التحريات الأمنية، جاءت الجريمة بدافع الانتقام من زوجة ابن المتهمة، على خلفية خلافات أسرية سابقة، ما دفعها إلى تنفيذ فعلها داخل المنزل مستغلة غياب الأم.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة طفل رضيع وإصابة شقيقته بحالة إعياء شديدة، حيث جرى نقل الطفلة إلى غرفة العناية المركزة وهي في حالة حرجة.

وفي محاولة أولية لإبعاد الشبهات، ادعت الجدة أن الطفلين تعرضا للدغ ثعبان داخل المنزل، غير أن تكرار الأعراض غير المألوفة على الطفلة الناجية أثار شكوك الأجهزة الأمنية، ودفع إلى إعادة فتح التحقيق بشكل موسع.

ومع تكثيف التحريات وإعادة استجواب المحيطين، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، موضحة أنها قامت بحقن الطفلين بمادة الكلور القاتلة بهدف الانتقام من زوجة ابنها بسبب خلافات عائلية.

وأكدت مصادر طبية أن الطفلة الناجية ما تزال تخضع لعلاج مكثف داخل العناية المركزة، في محاولة للحد من تأثير المادة الكيميائية التي تعرضت لها، بينما توفي شقيقها متأثرًا بإصابته.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات، ووجهت للمتهمة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات.

أعمال شغب في أستراليا بعد مقتل طفلة من السكان الأصليين واشتباكات مع الشرطة

شهدت بلدة نائية في أستراليا أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين مئات المحتجين وقوات الطوارئ، عقب اعتقال رجل يشتبه بتورطه في مقتل طفلة من السكان الأصليين تبلغ من العمر خمس سنوات، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا داخل المجتمع المحلي.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أن نحو 400 شخص من السكان الأصليين تجمعوا مساء الخميس أمام مستشفى نُقل إليه المشتبه به، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهات مباشرة بعد تعرضه للضرب على يد سكان محليين فقد على إثره الوعي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية، أظهرت مقاطع مصورة لحظات توتر شديدة، حيث طالب بعض المحتجين بالثأر في إشارة إلى ممارسات تقليدية متداولة في بعض مجتمعات السكان الأصليين، ما يعكس عمق الانفعال الشعبي تجاه القضية.

وتصاعدت الأحداث مع إلقاء مقذوفات وإشعال حرائق، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر الشرطة والعاملين في المجال الطبي، إضافة إلى تضرر مركبات تابعة للشرطة والإسعاف والإطفاء، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وقال مفوض شرطة الإقليم الشمالي مارتن دول خلال مؤتمر صحفي إن الشرطة تعتقد أن رجلًا يبلغ من العمر 47 عامًا يدعى جيفرسون لويس اختطف الطفلة وقتلها، مشيرًا إلى أنه سلم نفسه لاحقًا لأحد تجمعات السكان الأصليين في مدينة أليس سبرينجز.

وأضاف أن تسليم نفسه كان سببًا في حالة الغضب التي دفعت بعض السكان إلى محاولة تنفيذ ما وصفه بـ”عدالة ذاتية” بحق المشتبه به قبل تدخل السلطات.

وكانت الطفلة، التي تُعرف عائلتها باسم كومانجاي ليتل بيبي وفق تقاليد السكان الأصليين، قد اختفت من منزلها في ضواحي أليس سبرينجز في وقت متأخر من مساء السبت، قبل أن يعثر عليها لاحقًا ميتة في منطقة غابات كثيفة خلال عمليات بحث واسعة.

وتشير الشرطة إلى أن المشتبه به لديه سجل سابق من الاعتداءات الجسدية، وقد أُفرج عنه من السجن مؤخرًا، ما زاد من حساسية القضية داخل المجتمع المحلي.

ودعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إلى التهدئة، مؤكدًا تفهمه “لغضب الناس واستيائهم”، مع التشديد على ضرورة احترام مسار العدالة.

كما دعا روبن جرانايتس، أحد كبار شيوخ السكان الأصليين والمتحدث باسم العائلة، إلى ضبط النفس، مؤكدًا أن “العدالة يجب أن تأخذ مجراها” وأن الوقت الحالي مخصص للحزن ودعم العائلة.

مقتل شخصين في عملية سطو مسلح على بنك بولاية كنتاكي الأمريكية والشرطة تلاحق المنفذ

لقي شخصان مصرعهما، يوم 30 أبريل، إثر عملية سطو مسلح استهدفت أحد البنوك في مدينة بيريا بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته قناة فوكس 56 عن الشرطة المحلية.

وأفادت المعلومات بأن مسلحًا أطلق النار داخل فرع البنك، ما أدى إلى مقتل موظفَين اثنين، رجل وامرأة يعملان في المؤسسة المصرفية، قبل أن يتمكن من الفرار من موقع الحادث.

وذكرت الشرطة أن الضحيتين كانا يعملان داخل الفرع المصرفي المستهدف، فيما باشرت الأجهزة الأمنية عملية بحث مكثفة عن المنفذ الذي غادر المكان بعد تنفيذ الهجوم.

وطلبت السلطات من السكان تجنب المنطقة المحيطة بموقع الحادث حتى إشعار آخر، مع استمرار الإجراءات الأمنية وعمليات التمشيط في محيط المدينة.

وتشارك قوات الأمن المحلية إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أمنية أخرى في عمليات البحث عن القاتل، وهو رجل يُقدّر طوله بنحو مئة وتسعين سنتيمترًا، دون الكشف عن هويته حتى الآن.

جندي أميركي يرفع العلم البريطاني مقلوبًا خلال زيارة الملك تشارلز الثالث إلى مقبرة أرلينغتون في واشنطن

شهدت زيارة الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته كاميلا إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية في ضاحية العاصمة الأميركية واشنطن حادثة بروتوكولية لافتة، بعدما ظهر جندي أميركي وهو يرفع العلم البريطاني مقلوبًا خلال مراسم الاستقبال الرسمية.

وبحسب ما أوردته وكالات أنباء، جرى استقبال الزوجين الملكيين بتحية عسكرية رسمية، تلاها عزف النشيدين الوطنيين للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ضمن برنامج الزيارة إلى المقبرة التذكارية العسكرية.

إلا أن أحد مشاهد المراسم شهد خطأً غير مقصود، حيث رُفع العلم البريطاني بشكل مقلوب، إذ ظهر الشريط الأحمر المائل فوق الشريط الأبيض العريض، وهو ما يعد وفق قواعد استخدام الرموز البريطانية وضعًا غير صحيح للعلم.

وتنص قواعد الشعارات البريطانية على أن العلم يكون في وضعه الصحيح عندما يكون الشريط الأبيض العريض المائل في الأعلى، بينما يشير انعكاس هذا الترتيب إلى أن العلم مقلوب.

وأظهرت مشاهد متداولة من مراسم الزيارة لحظة رفع العلم بشكل غير صحيح، ما أثار انتباه الحضور والمتابعين، في واقعة وُصفت بأنها خطأ بروتوكولي داخل فعالية رسمية ذات طابع عسكري.

ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية إضافية بشأن ملابسات الحادثة أو ما إذا كان قد جرى التنبه إليها أثناء المراسم.

إنقاذ 4 أشخاص بعد سقوط حافلة في نهر السين جنوب شرق باريس

أعلنت السلطات الفرنسية عن إنقاذ أربعة أشخاص بعد سقوط حافلة في نهر السين قرب بلدة باريس جنوب شرق العاصمة الفرنسية.

ووفقًا للادعاء العام، كانت الحافلة تسير في بلدة جوفيزي سور أورج يوم الخميس عندما انحرفت عن الطريق، بعد اصطدامها بمركبة متوقفة، قبل أن تسقط في مياه نهر السين.

وأكدت السلطات أنه تم إنقاذ السائق وثلاثة ركاب آخرين، فيما باشرت الشرطة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

وأفادت هيئة النقل أن الحافلة كانت تقودها متدربة في المراحل النهائية من التدريب، مشيرة إلى أن نتائج فحوصات الكحول والمخدرات لكل من السائقة والمشرف جاءت سلبية.

وشهد موقع الحادث استنفارًا واسعًا، حيث شاركت قوارب إنقاذ وطائرات مسيّرة ومروحيات، إلى جانب فرق إطفاء وقوات شرطة، في عمليات الإنقاذ وانتشال الحافلة التي غمرتها المياه بالكامل بالقرب من أحد الجسور.

ونقلت وكالة “فرانس برس” أن المركبة المتوقفة التي اصطدمت بها الحافلة انتهى بها الأمر أيضًا داخل النهر، بينما يُتوقع انتشال الحافلة لاحقًا اليوم.

فلوريدا تنفذ حكم الإعدام بسجين بعد 50 عامًا على إدانته في قضية قتل تعود إلى 1976

نفذت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية، الخميس، حكم الإعدام بحق السجين جيمس هيتشكوك البالغ من العمر 70 عامًا، وذلك بعد مرور نحو 50 عامًا على إدانته بجريمة قتل، ليُعد من بين أقدم النزلاء الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام في الولايات المتحدة.

وأعلنت سلطات السجون عبر موقعها الرسمي أن تنفيذ الحكم جرى في تمام الساعة 22:12 بتوقيت غرينتش داخل سجن ولاية فلوريدا بمدينة رايفورد، باستخدام الحقنة القاتلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1976، حيث أُدين هيتشكوك عام 1977 بتهمة قتل ابنة أخيه البالغة من العمر 13 عامًا، ورغم العقود الطويلة من التقاضي، واصل المتهم التأكيد على براءته حتى لحظة تنفيذ الحكم.

وفي سياق متصل، شهدت ولاية تكساس تنفيذ حكم إعدام آخر بحق جيمس برودناكس البالغ من العمر 37 عامًا، بعد إدانته بجرائم سرقة وقتل وقعت عام 2008، حيث أكد في رسالة قبل إعدامه أنه بريء، قائلًا إن “تكساس أخطأت”.

وبإعدام هيتشكوك وبرودناكس، يرتفع عدد أحكام الإعدام المنفذة في الولايات المتحدة منذ مطلع العام إلى 10 حالات، جميعها تمت باستخدام الحقنة القاتلة، فيما تصدرت ولاية فلوريدا قائمة الولايات من حيث عدد التنفيذات بواقع 6 حالات.

وتبقى عقوبة الإعدام محل جدل واسع في الولايات المتحدة على المستويين السياسي والقانوني، إذ ألغتها 23 ولاية من قوانينها، فيما جمدت 3 ولايات أخرى تنفيذها، في حين يُعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أبرز المؤيدين لاستمرار تطبيقها.

كريم خان: بريء من اتهامات سوء السلوك وتعرضت لضغوط سياسية بسبب مذكرات توقيف نتنياهو

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان أنه بريء تمامًا من مزاعم سوء السلوك الجنسي التي يخضع بسببها لتحقيق أممي، مشددًا على أنه يجب السماح له بالعودة إلى منصبه بعد ما خلصت إليه لجنة قضاة من عدم ثبوت أي سوء سلوك أو إخلال بالواجب بحقه.

وقال خان في مقابلة مع منصة زيتيو ميديا إن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى أساس، مؤكدًا ثقته في الإجراءات التي أُجريت داخل المحكمة، والتي لم تثبت وجود مخالفات مهنية أو سلوك غير قانوني.

وتطرق خان خلال المقابلة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن اختصاص المحكمة يمتد إلى الجرائم الخطيرة كافة، ومؤكدًا أنه لا توجد جريمة خارج نطاق الولاية القضائية للمحكمة، في إشارة إلى طبيعة عملها الدولي.

وعند سؤاله عن سبب عدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في القضية، أحال خان الأمر إلى التقييم القانوني للأدلة المعروضة أمام مكتبه، موضحًا أن قرارات توجيه الاتهامات تستند إلى معايير قانونية صارمة.

وكشف المدعي العام أنه تعرض لضغوط وتهديدات من شخصيات سياسية بارزة قبل إصدار أوامر التوقيف، من بينها السيناتور الأميركي ليندسي غراهام ورئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، اللذان حذراه من المضي قدمًا في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين، مع التلويح بإمكانية قطع التمويل عن المحكمة أو الانسحاب منها.

وأضاف أنه أبلغ الولايات المتحدة وعواصم أخرى مسبقًا بنيته طلب مذكرات توقيف في ملف فلسطين، نافيًا أن تكون القرارات القضائية التي اتخذها تهدف إلى صرف الأنظار عن التحقيق الأممي الجاري بحقه.

مصرع 4 أشخاص بانهيار ثلجي في بورياتيا الروسية وإنهاء عمليات البحث في جبال مونكو-سارديك

أعلنت وكالة الدفاع المدني والطوارئ في جمهورية بورياتيا الواقعة في سيبيريا الروسية، العثور على جثة آخر سائح لقي حتفه في حادث انهيار ثلجي وقع في جبال مونكو-سارديك قبل نحو أسبوع، ما أدى إلى مصرع أربعة أشخاص.

وقالت الوكالة في بيان رسمي إن فرق الإنقاذ أنهت في 30 أبريل عمليات البحث عن رجل من مواليد عام 1985، بعد العثور على جثته في منطقة أوكينسكي، مؤكدة بذلك انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

وبحسب التفاصيل، فقد سقطت كتلة ثلجية ضخمة يوم الجمعة الماضي على مجموعة مكونة من سبعة سياح غير مسجلين لدى وزارة الطوارئ الروسية، أثناء قيامهم بتسلق قمة كونستيتوتسي التي يبلغ ارتفاعها 2974 مترًا، وهي إحدى قمم جبال مونكو-سارديك.

وفي وقت سابق من عمليات الإنقاذ، تمكن رجال الطوارئ من العثور على ثلاثة متسلقين أحياء كانوا عالقين في موقع الانهيار الثلجي، قبل أن يتم لاحقًا انتشال جثث ثلاثة آخرين بينهم امرأة ورجلان، إضافة إلى الضحية الأخيرة التي عُثر عليها لاحقًا.

وأكدت السلطات أن الحادث أسفر في المجمل عن مصرع أربعة أشخاص من المجموعة، فيما نجا عدد محدود من المشاركين في الرحلة بعد تدخل فرق الإنقاذ.

فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا في عدد نزلاء السجون مع تفاقم أزمة الاكتظاظ

سجلت السجون الفرنسية مستوى قياسيًا جديدًا في عدد النزلاء، بعدما تجاوز عدد المحتجزين 88 ألف شخص، في ظل تفاقم أزمة الاكتظاظ داخل المنظومة العقابية، وفق ما نقلته صحيفة فيغارو عن بيانات وزارة العدل الفرنسية.

وأوضحت البيانات أن عدد السجناء بلغ 88,145 شخصًا في الأول من أبريل 2026، مسجلًا زيادة قدرها 1,019 سجينًا مقارنة بالرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في مارس الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد النزلاء بنسبة تتجاوز 6.3% مقارنة بأبريل 2025، في حين لم تشهد الطاقة الاستيعابية للسجون سوى زيادة محدودة بلغت 1.6% فقط، ما عمّق فجوة الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية.

وبحسب الأرقام الرسمية، وصل معدل الاكتظاظ العام في السجون الفرنسية إلى 139.1%، بينما بلغت النسبة في مراكز التوقيف الاحتياطي 171.1%، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على البنية السجنية في البلاد.

وتضع هذه الأرقام فرنسا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثرًا بأزمة الاكتظاظ في السجون، وفق ما أوردته الصحيفة.

وتواجه فرنسا انتقادات متكررة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أدانت أوضاع السجون في البلاد في أكثر من مناسبة، خصوصًا ما يتعلق بالاكتظاظ وظروف الاحتجاز غير الملائمة.

وفي يوليو 2023، قضت المحكمة بأن فرنسا انتهكت بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب تدهور ظروف الاحتجاز وعدم اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة أزمة الاكتظاظ بشكل منهجي.

رحلة سياحية تتحول إلى مأساة في الهند.. غرق قارب يقل 29 شخصًا ومخاوف من ارتفاع الضحايا

تحولت رحلة ترفيهية على مياه نهر نارمادا في الهند إلى كارثة مأساوية، بعد غرق قارب سياحي كان يقل 29 شخصًا في سد بارجي بولاية ماديا براديش، ما أسفر عن سقوط قتلى ومفقودين وسط ظروف إنقاذ صعبة.

ووقعت الحادثة قرب جزيرة خماريا في مدينة جبلبور، عندما فقدت سفينة سياحية تابعة لهيئة السياحة في الولاية توازنها بشكل مفاجئ خلال عاصفة جوية، قبل أن تنقلب وتغرق في مياه السد.

وبحسب السلطات المحلية، تمكن 15 شخصًا من السباحة والوصول إلى بر الأمان بعد مواجهة أمواج قوية وظروف مائية صعبة، فيما جرى تأكيد وفاة 6 أشخاص بينهم سيدتان، بينما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأوضح مسؤولون أن قبطان السفينة ماهيش باتيل نجا من الحادثة بعد أن كان يرتدي سترة نجاة، في حين وصف شهود عيان لحظات الفوضى التي أعقبت ضرب رياح قوية وتغيرات مفاجئة في الطقس أدت إلى فقدان القارب استقراره.

وعقب الحادث، هرعت فرق الإنقاذ التابعة لقوة الاستجابة للكوارث إلى الموقع، وبدأت عمليات بحث مكثفة استمرت طوال الليل باستخدام الإضاءة القوية، إلا أن المياه العميقة وضعف الرؤية في السد أعاقا جهود الإنقاذ بشكل كبير.

وأكد وزير الأشغال العامة وعضو المجلس التشريعي المحلي راكيش سينغ أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ نحو 10 أشخاص، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن هي العثور على المفقودين واستكمال عمليات البحث.

وأضاف أن السلطات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت مسؤولية شركة الرحلات البحرية عن الحادث، في إطار التحقيقات الجارية.

أحداث شغب واشتباكات بين جماهير الجيش الملكي والرجاء بعد الكلاسيكو المغربي

شهدت مواجهة الكلاسيكو في الدوري المغربي لكرة القدم بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي أحداث شغب واشتباكات بين جماهير الناديين، عقب نهاية المباراة التي انتهت بفوز الجيش الملكي بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراة مساء الخميس على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري المغربي للمحترفين، حيث انتهت المواجهة الرياضية بنتيجة مثيرة سرعان ما تلاها تصاعد في التوتر خارج أرض الملعب.

وبحسب تقارير محلية، بدأت الأحداث بتبادل استفزازات لفظية بين جماهير الفريقين داخل المدرجات، قبل أن تتطور تدريجيًا إلى احتكاكات بدنية امتدت إلى محيط الملعب، ما أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة المحيطة.

وتدخلت القوات الأمنية بسرعة وبشكل مكثف، مدعومة بتعزيزات إضافية، من أجل احتواء الوضع والفصل بين الجماهير، حيث جرى تطويق بؤر الاشتباك وإعادة الهدوء تدريجيًا إلى محيط الملعب قبل تفكيك التجمعات بشكل كامل مع منتصف الليل.

وأفادت معطيات صادرة عن النيابة العامة في الرباط بوضع 136 شخصًا تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار تحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الأحداث وتحديد المسؤوليات وفق الإجراءات القانونية.

وعلى مستوى الترتيب، رفع الجيش الملكي رصيده إلى 35 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني، بينما تراجع الرجاء الرياضي إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، في حين يواصل المغرب الفاسي تصدر جدول الترتيب بـ37 نقطة.