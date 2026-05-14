مآسٍ حول العالم.. عشرات القتلى بحوادث مختلفة

في يومٍ واحد، شهد العالم سلسلة من الأحداث المأساوية التي تنوعت بين كوارث طبيعية وجرائم صادمة وحوادث عسكرية غامضة، مخلفة عشرات الضحايا وحالة من الصدمة والحزن، فمن الهند التي اجتاحتها عاصفة مدمرة أودت بحياة العشرات، إلى تطورات جديدة في قضية وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري، مرورًا بجريمة قتل مروعة هزت الرأي العام، وصولًا إلى العثور على جثمان جندية أمريكية مفقودة خلال مناورات عسكرية بالمغرب.



عاصفة عنيفة تقتل 90 شخصًا في أوتار براديش الهندية وتلحق أضرارًا واسعة

ضربت عاصفة عنيفة ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند، يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل نحو 90 شخصًا بسبب الأمطار الغزيرة والصواعق وحوادث مرتبطة بالعاصفة.

وأفاد المسؤولون بسقوط ضحايا في مناطق متعددة بالولاية، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية اقتلاع أشجار ولوحات إعلانية وتطاير الحطام، ما أدى إلى تحطم بعض السيارات والممتلكات.

وقال مسؤول إغاثة إن بعض الوفيات نتجت عن سقوط الأشجار وجدران المنازل على السكان، فيما تواصل فرق الشرطة والمساعدات مراقبة المناطق المتضررة وتقديم الدعم.

كما هطلت الأمطار على أجزاء من العاصمة نيودلهي، ما تسبب في تعطل حركة الطيران بمطار إنديرا غاندي الدولي.

سجن مستشار في علاج إدمان تسبب في وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري

أصدرت المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس حكمًا بالسجن لمدة عامين بحق مستشار مرخص في علاج إدمان المخدرات، بعد إدانته بتزويد الممثل الأمريكي ماثيو بيري بجرعات من مادة الكيتامين، ما أدى إلى وفاته عام 2023.

وصدر الحكم عن القاضية شيريلين بيس جارنيت بحق إريك فليمنج، البالغ من العمر 56 عامًا، والذي يُعد أحد المتهمين في القضية المرتبطة بوفاة بيري داخل جاكوزي منزله في لوس أنجلوس.

ويُعد فليمنج رابع متهم يصدر بحقه حكم في القضية، من أصل خمسة متهمين أقروا بالذنب في القضية.

وكان فليمنج قد عرّف الممثل الراحل على جاسفين سانجا، التي أدينت بدورها في القضية ونالت حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد وصفها بأنها كانت تلعب دورًا رئيسيًا في شبكة توزيع المخدرات المرتبطة بالقضية.

وبحسب الادعاء، فقد لعب المتهم دورًا في تزويد الممثل الراحل بمواد محظورة، رغم كونه مستشارًا لعلاج الإدمان، في وقت كان فيه بيري يعاني من إدمان موثق ومعلن.

وأشار الادعاء إلى أن التعاون الذي قدمه المتهم خلال التحقيقات استُخدم لتخفيف الحكم، غير أن دوره في القضية اعتُبر عامل إدانة أساسي، مع الإشارة إلى أن النيابة كانت قد طالبت بسجنه لمدة عامين ونصف العام.

رجل أعمال يقتل زوجته بـ25 طعنة بعد خلافات حادة ومحاميه يبلغ الشرطة عنه

كشفت اعترافات رجل أعمال يبلغ من العمر 63 عامًا تفاصيل صادمة في واقعة اتهامه بقتل زوجته داخل شقته، بعد أن أقر أمام جهات التحقيق بأنه أنهى حياتها بـ25 طعنة، إثر خلافات زوجية متكررة وأزمات مالية مر بها خلال السنوات الأخيرة.

وقال المتهم في اعترافاته الأولية إن الخلافات اليومية كانت بسبب المصاريف والضغوط المالية، مضيفًا أن زوجته كانت تتهمه بعدم الإنفاق وتتعرض له بالسب والاعتداء الجسدي، على حد قوله.

وأوضح أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهما عقب مغادرة الأبناء إلى المدرسة، حيث تطور الخلاف إلى اعتداء متبادل، مشيرًا إلى أنها قامت بعضّه في يده وصفعه، ما تسبب في تصاعد الموقف بشكل عنيف.

وأضاف المتهم أنه فقد السيطرة على نفسه، وتوجه إلى استخدام شاكوش لضربها على رأسها، ثم استخدم مقصًا ووجه لها نحو 25 طعنة في مناطق متفرقة من جسدها، وفق اعترافاته، مؤكدًا أن الدافع كان الانتقام بسبب الخلافات والديون المتراكمة.

وتبين من التحقيقات أن محامي المتهم هو من أبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، بعد أن قام بالاتصال بالشرطة وإخطارها بارتكاب موكله للجريمة داخل الشقة.

وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، حيث عُثر على جثة سيدة داخل غرفة النوم غارقة في الدماء، وبجوارها أدوات يُشتبه في استخدامها في الجريمة، من بينها شاكوش ومقص، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر تفصيليًا بارتكاب الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية واستجواب المتهم لكشف جميع الملابسات.

المغرب: العثور على جثة جندية أمريكية فقدت خلال مناورات “الأسد الإفريقي”

أعلن الجيش المغربي العثور على جثة جندية أمريكية جنوب البلاد، وذلك بعد أيام من انتشال جثة جندي أمريكي آخر، كانا قد فقدا مطلع مايو الجاري خلال مناورات “الأسد الإفريقي”.

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة الملكية المغربية أن عمليات البحث والتمشيط الواسعة، التي نُفذت بتنسيق ميداني مع الجانب الأمريكي، أسفرت عن تحديد موقع الجندية المفقودة في منحدر صخري وعر بمنطقة كاب درعة بإقليم طانطان جنوب المغرب.

وأضاف البيان أن الفرق المختصة تمكنت من انتشال الجثمان ونقله إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بمدينة كلميم، وفق الإجراءات المعمول بها.

وأشار إلى أن المعطيات الأولية للتحقيق أفادت بأن الجثمان يعود إلى العسكرية الأمريكية ماريا سيمون كولينغتون.

وبحسب البيان، فقد جرت مراسم رفع الجثمان في المطار العسكري بمدينة كلميم تكريمًا للعسكريين الأمريكيين المتوفين، قبل نقله على متن طائرة عسكرية أمريكية.

وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية قد أعلنت في وقت سابق العثور على جثة الجندي الأمريكي الملازم أول كيندريك لامونت كي جونيور، بعد فقدانه خلال المناورات نفسها في منطقة كاب درعة، في عملية بحث شاركت فيها فرق برية وبحرية وجوية.

وكان قد أُبلغ عن فقدان العسكريين في 2 مايو الجاري أثناء مشاركتهما في مناورات “الأسد الإفريقي”، وهي تدريبات عسكرية سنوية متعددة الجنسيات تُجرى في المغرب بمشاركة قوات من عدة دول.