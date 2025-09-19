مآسٍ دامية وحوادث متفرقة تهزّ عواصم العالم

موجة من المآسي والأحداث المتباينة هزّت عواصم عدة خلال الساعات الأخيرة، إذ سُجّلت وفيات دامية في مصر بعد أن أقدم أب على قتل أطفاله الثلاثة ثم انتحر، فيما تحولت مشادة مرورية في إسطنبول إلى حادث دهس مروع، بينما تحطمت مروحية عسكرية أميركية من طراز “بلاك هوك” وعلى متنها جنود من القوات الخاصة غرب واشنطن، وفي فرنسا لقي مهاجم مسلح مصرعه بعدما هاجم أطفالاً قرب روضة واضطرت الشرطة إلى تحييده بالرصاص، على الصعيد الدولي، شهدت بكين مواجهة كلامية حادة بين أكاديمي صيني وضابط إسرائيلي بسبب غزة، في وقت وقع أكثر من 400 فنان عالمي عريضة لسحب موسيقاهم من منصات البث في إسرائيل ضمن حملة مقاطعة ثقافية، وفي روسيا أحبطت السلطات تهريب شحنة ضخمة من الكوكايين مخبأة داخل حاويات موز قادمة من الإكوادور، بينما أعلن خفر السواحل الأميركي عن ضبط 34 طناً من المخدرات في المحيط الهادئ خلال 40 يوماً، سياسياً، أعلنت موريتانيا تعديلاً وزارياً شمل 11 حقيبة أطاح بستة وزراء، فيما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً جديداً باستبعاده عمدة لندن من فعاليات زيارته الرسمية الثانية للمملكة المتحدة، أما في أفغانستان، فقد شددت طالبان قبضتها على الجامعات بقرار مثير للجدل يقضي بحظر كتب ألفتها نساء، ضمن قيود مشددة على المواد الدراسية، وفي المشهد الثقافي والقضائي العربي، أُحيلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف، بينما تتواصل حملة المقاطعة الفنية العالمية ضد إسرائيل.

أكثر من 400 فنان عالمي يوقعون عريضة لسحب موسيقاهم من منصات البث في إسرائيل احتجاجًا على غزة

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن أكثر من 400 فنان وشركة إنتاج عالميين وقعوا عريضة ضمن مبادرة “لا موسيقى للإبادة الجماعية” للمطالبة بسحب موسيقاهم من منصات البث الموسيقية في إسرائيل، احتجاجاً على استمرار الإبادة الجماعية في غزة.

وشملت المبادرة فنانين مثل Massive Attack، Primal Scream، MØ، ماسيف أتاك، رينا سواياما، وفونتين دي سي، إضافة إلى شركات تسجيل وفرق موسيقية كبرى. وقد عدّل الفنانون مناطق إصداراتهم أو أرسلوا طلبات حظر جغرافي لشركات الإنتاج والموزعين لتحقيق ذلك.

وأكد تحالف المبادرة أن الثقافة بمفردها لا تستطيع وقف القنابل، لكنها قادرة على رفض القمع السياسي وتوجيه الرأي العام نحو العدالة، مشدداً على أن الهدف هو تقليص الدعم الذي تحتاجه إسرائيل لمواصلة الإبادة، مستلهماً من جهود سابقة مثل حظر إسبانيا للسفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل، وتحالف أسطول الحرية، ورفض عمال الموانئ تحميل أسلحة لأوامر تل أبيب.

وتأتي هذه المبادرة بعد مرور 20 عاماً على تأسيس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل بسبب سياسات الفصل العنصري الفلسطيني، وهي جزء من حملة عالمية لتوسيع مقاطعة الثقافة الإسرائيلية واستعادة تأثير الفنانين على الساحة الدولية.

مأساة في الدقهلية: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر بعد فشل محاولة قتل زوجته

شهدت مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية اليوم حادثاً مأساوياً، حيث أقدم أب مصري على قتل أطفاله الثلاثة — مريم (10 سنوات)، ومعاذ (8 سنوات)، ومحمد (6 سنوات) — قبل أن ينتحر بطريقة مروعة.

وأكدت التحريات الأولية أن المتهم دخل في مشادة كلامية حادة مع زوجته، حاول خلالها قتلها خنقاً أو طعناً، لكنها نجت وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة. عقب فشل المحاولة، وجه الأب غضبه نحو أطفاله، وقتلهم جميعاً بطريقة لم تُكشف تفاصيلها بعد.

وبينما كانت الأجهزة الأمنية تطارده، أنهى المتهم حياته بإلقاء نفسه أسفل قطار في مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، فيما تم نقل جثمانه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لتحديد الدوافع الكاملة للواقعة وظروف المشادة مع الزوجة، إضافة إلى أي سجل نفسي أو أسري قد يفسر هذا التصعيد المروع.

تحطم مروحية “بلاك هوك” تقل جنوداً من القوات الخاصة غرب واشنطن والتحقيق جارٍ

أعلنت السلطات المحلية في ولاية واشنطن الأميركية، عن تحطم مروحية عسكرية من طراز “بلاك هوك” تابعة للجيش الأميركي، مساء الأربعاء، أثناء تحليقها في منطقة ريفية قرب قاعدة لويس ماكورد المشتركة، غرب الولاية.

المروحية، وهي من نوع “MH-60” بلاك هوك، كانت تقل أربعة جنود من فوج طيران العمليات الخاصة رقم 160، ولم يتم الكشف عن حالة الجنود الذين كانوا على متنها، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وذكرت مصادر عسكرية أن طواقم الطوارئ واجهت صعوبة في الوصول إلى موقع التحطم بسبب كثافة الغطاء النباتي، فيما أظهرت طائرة مسيّرة أرسلتها الشرطة وجود حريق في الأحراش بمكان السقوط.

وقال قائد شرطة مقاطعة ثورستون، ديريك ساندرز، إن “النيران أعاقت عمليات الإنقاذ، والحرارة كانت مرتفعة لدرجة أن أحذية رجال الإنقاذ بدأت تذوب”.

ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث الذي أعاد تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها القوات الخاصة حتى في مهام التدريب.

نزاع تافه بسبب “أولوية المرور” يتحول إلى مأساة في إسطنبول

شهدت منطقة باشاك شهير في مدينة إسطنبول حادثًا مروعًا تحول فيه خلاف بسيط على أولوية المرور إلى مأساة، بعدما دهس أحد السائقين سائقًا آخر وسحبه لعدة أمتار تحت سيارته، في مشهد وثقته كاميرات المراقبة وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية، فإن الحادث بدأ عندما قام أحد السائقين بقطع الطريق بشكل مفاجئ وتوقف بسيارته أمام مركبة أخرى، قبل أن يترجل لمواجهة السائق الثاني، في مشهد تصاعد فيه التوتر بشكل سريع.

وخلال لحظة من الذعر أو الغضب، ضغط السائق الثاني على دواسة الوقود، ليصدم السائق الواقف أمامه ويسحبه لعدة أمتار تحت عجلات السيارة، في حادث صادم وقع على مرأى من المارة.

وأكدت المصادر أن السائق المتسبب في الحادث حاول الفرار من المكان، إلا أن قوات الأمن تمكنت من القبض عليه لاحقًا، فيما لم يتم الإعلان بعد عن الحالة الصحية للسائق المصاب.

وتداول نشطاء مقطع الفيديو بكثافة على مواقع التواصل، وسط دعوات بضرورة تشديد العقوبات على مظاهر العنف والغضب في الطرقات، التي تتكرر بشكل مقلق في العديد من المدن التركية.

ترامب يستثني عمدة لندن من فعاليات زيارته الرسمية الثانية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه طلب عدم مشاركة عمدة لندن صادق خان في الفعاليات المرافقة لزيارته الرسمية الثانية للمملكة المتحدة، بعدما تصاعد خلافه مع العمدة الذي وصفه سابقاً بأنه “أحد أسوأ العمد في العالم”.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن ترامب قال إن خان أراد الحضور، لكنه رفض ذلك شخصياً. وجاءت هذه التصريحات في إطار حرب كلامية مستمرة بين الرئيس الأميركي والعمدة العمالي، الذي اتهم ترامب بتعزيز سياسات يمينية متطرفة مثيرة للانقسام دولياً.

وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة “أير فورس ون”: “اعتقد أن عمدة لندن قام بعمل فظيع. فالجريمة مرتفعة للغاية، وبالنسبة للهجرة فهو كارثي”.

وردّ مصدر مقرب من خان بأن سياسات ترامب “تقوم على الخوف والانقسام، بما في ذلك التقليل من عاصمة بريطانيا”، مؤكداً أن لندن “مدينة منفتحة وديناميكية وأكثر أماناً من كبرى المدن الأميركية، وربما لهذا السبب يختار عدد قياسي من الأميركيين العيش فيها”.

ويُذكر أن خلاف الطرفين يعود إلى عام 2015، حين أدان خان اقتراح ترامب آنذاك حظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة، وما زال هذا التوتر مستمراً حتى زيارة ترامب الحالية.

روسيا تضبط شحنة ضخمة من الكوكايين قادمة من الإكوادور داخل شحنة موز

أحبطت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية بالتعاون مع الجمارك الفيدرالية محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكوكايين، وزنها الإجمالي 1750 كيلوغراماً، قادمة من الإكوادور إلى روسيا عبر النقل البحري.

وأوضحت الهيئة أن المخدرات كانت مخبأة داخل 1500 طرد ضمن حاوية شحنة موز على متن السفينة “كول إمرالد” التي وصلت إلى ميناء سانت بطرسبرغ في 29 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن الوزن الصافي للكوكايين يبلغ 1515 كيلوغراماً، وتقدر قيمتها في السوق السوداء بأكثر من 20 مليار روبل (حوالي 240 مليون دولار).

وأعلنت جمارك منطقة البلطيق رفع دعوى جنائية وفقاً للبند “ب” من الفقرة 4 من المادة 229.1 من القانون الجنائي الروسي الخاص بتهريب مواد مخدرة بكميات ضخمة، وتواصل السلطات الروسية تنفيذ إجراءات تحقيقية لتحديد هوية جميع المشاركين في عملية التهريب واعتقالهم.

موريتانيا تُعلن تعديلًا وزاريًا يشمل 11 حقيبة ويطيح بستة وزراء

أعلنت الرئاسة الموريتانية ليل الخميس/الجمعة عن تعديل وزاري شمل ستة وزراء من بينهم وزير العدل، الذي تم تعيينه مستشاراً برئاسة الجمهورية.

وشمل التعديل الوزاري وزراء الزراعة والسيادة الغذائية، والثروة الحيوانية، والصحة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والشؤون الإسلامية.

وأعاد التعديل الوزاري الوزيرة السابقة للخارجية، الناها منت حمدي ولد مكناس، إلى الحكومة بعد غياب دام أكثر من عام، وأسندت لها حقيبة الإسكان والعمران، كما عاد عبد الله ولد سلميان ولد الشيخ سيديا إلى الحكومة وعهد إليه بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتضمن التعديل أيضًا تبادل بعض الحقائب بين وزراء كانوا في الحكومة السابقة، في إطار إعادة هيكلة شاملة للصف الوزاري.

فرنسا: تحييد مسلح هاجم أطفالاً قرب روضة في جنوب شرقي البلاد

تمكنت شرطة جنوب شرقي فرنسا من تحييد رجل مسلح بمجزّة زراعية هاجم مجموعة من الأطفال قرب روضة في بلدية لا سين سور مير، وفق ما أفادت قناة “BMTV” الفرنسية.

وقال مصدر أمني للقناة إن المهاجم هاجم الأطفال أولاً، ثم توجه لمهاجمة رجال الشرطة الذين تدخلوا لاحتوائه. وأضاف أن القوات الأمنية استخدمت في البداية مسدسات الصعق الكهربائي، لكنها اضطرت لاحقاً لاستخدام الأسلحة النارية بعد فشل محاولات السيطرة على المهاجم.

وحاول فريق الإسعاف إنقاذ حياة المهاجم بعد إصابته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجروحه.

ولم تكشف السلطات الفرنسية بعد عن هوية المهاجم أو دوافعه، حيث تستمر التحقيقات لتحديد ظروف الحادث بشكل كامل.

الحكومة الأفغانية تحظر كتب النساء في الجامعات ضمن قيود شاملة على المواد الدراسية

أفادت وسائل إعلام غربية أن الحكومة الأفغانية أصدرت قراراً بحظر تدريس الكتب التي ألفتها النساء في الجامعات، ضمن قائمة موسعة تضم 679 كتاباً تُعتبر مخالفة للشريعة وسياسة الحكومة، وتشمل القائمة نحو 140 كتاباً من تأليف نساء، بحسب عضو لم يُكشف عن هويته في اللجنة المسؤولة عن مراجعة الأدبيات التعليمية.

وقال المسؤول الأفغاني إن “جميع الكتب التي ألفتها النساء ممنوعة من الاستخدام في التدريس”، كما منعت الجامعات 18 مادة دراسية اعتُبرت مخالفة للشريعة الإسلامية، منها 6 مواد تتعلق بالمرأة. وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات احترام حقوق المرأة ضمن إطار الأعراف والتقاليد المتعارف عليها.

ويأتي هذا في سياق تشديد حركة طالبان قيودها منذ سيطرتها على أفغانستان عام 2021، حيث منعت النساء من الظهور في الأماكن العامة دون نقاب، وحرمتهن من الالتحاق بالجامعات، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس، وفي مارس الماضي، حظرت طالبان أصوات النساء ورسائلهن في البرامج الإذاعية في ولاية قندهار، في استمرار للسياسات المقيدة للنساء.

مصر: إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف

أحالت جهات التحقيق في مصر، الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة جلسة 9 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى، التي جاءت إثر خلافات بين الفنانة والمدير حول كلمات السر الخاصة بالحسابات.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة العامة بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة استدعت شيرين وواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها، والتي تشمل أيضاً إساءة استعمال وسائل الاتصالات عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى توجيه ألفاظ نابية خادشة للشرف والاعتبار.

وكان المجني عليه قد تقدم ببلاغ في مايو الماضي في قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وأثبتت التحقيقات صحته بواسطة الأدلة الفنية.

خفر السواحل الأمريكي يصادر 34 طناً من الكوكايين في المحيط الهادئ خلال 40 يوماً

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الخميس، أن خفر السواحل الأمريكي تمكن منذ بداية أغسطس من مصادرة أكثر من 34 طناً من الكوكايين في شرق المحيط الهادئ، ضمن عملية Pacific Viper.

وأفاد البيان أن العمليات، التي بلغ عددها 20 عملية منذ 8 أغسطس، أسفرت عن ضبط أكثر من 75 ألف رطل من المخدرات، بمعدل يزيد على 1800 رطل يومياً، واعتقال 59 شخصاً يشتبه في تهريبهم لهذه المواد.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد ذكرت في 19 أغسطس أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لنشر “كل عناصر القوة الأمريكية” لمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

مواجهة حادة بين عميد جامعة صينية وضابط إسرائيلي على هامش منتدى في بكين

شهد منتدى شيانغشان للحوار الأمني والدفاعي في بكين مواجهة حادة بين عميد الجامعة الصينية، يان شيوتونغ، والملحق العسكري الإسرائيلي لدى الصين، إيلاد شوشان، على خلفية الأحداث في قطاع غزة.

وأعرب يان شيوتونغ عن انتقاده الشديد لإسرائيل، مؤكداً أنها تسببت في مقتل أكثر من 70 ألف مدني في غزة، وقال للضابط الإسرائيلي: “توجهوا إلى الأمم المتحدة ووافقوا على حل الدولتين لإقامة دولة فلسطين. إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق مع الفلسطينيين، فلن تهزموا الإرهاب أبداً”.

وأضاف العميد الصيني أن “إطلاق النار على النساء والأطفال يفقد إسرائيل أي شرعية على الساحة الدولية”، ورد على ادعاء شوشان بأن إسرائيل “تحاول تجنب إيذاء المدنيين” بالقول: “لا أحد يصدق الدعاية الإسرائيلية، باستثناء قلة من الإسرائيليين”.

كما شبه شيوتونغ الموقف باستخدام المدنيين كدروع بشرية بموقف لصوص في بنك، قائلاً: “هل ستطلق النار على العملاء والموظفين لتحرير الرهائن؟ بالطبع لا”، ما وضع الضابط الإسرائيلي في موقف محرج أمام حجج البروفيسور.

الكويت تفكك شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال تضم 6 مصريين وسوري

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، عن كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب القمار الإلكترونية وتحويل عوائدها المالية بطرق غير مشروعة عبر عمليات غسل الأموال داخل البلاد.

وأفاد بيان رسمي للوزارة أن انكشاف نشاط الشبكة جاء نتيجة عمليات رصد دقيقة ومتابعة مستمرة للنشاطات المشبوهة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات الأمنية لتشكيل فريق تحقيق ميداني وضع خطة محكمة أسفرت عن ضبط 7 متهمين، بينهم 6 مصريين وسوري واحد، جميعهم مرتبطون مباشرة بإدارة وتشغيل هذه الأنشطة المخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستخدم مجموعة من الشركات كواجهة لتسهيل تحركاتها وإخفاء مصدر الأموال، تشمل شركات للتجارة العامة، وتوصيل الطلبات، وصالونات صحية، ومحلات لبيع الملابس والعطور.

كما تبين أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويلات مالية من خارج البلاد ينفذها شخص مقيم في تركيا بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار كويتي لكل تحويلة، قبل إعادة إدخال الأموال إلى الكويت وتوزيعها نقداً على عناصر الشبكة بطرق غير رسمية.

وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة ضمن عمليات الشبكة نحو 153,837.25 دينار كويتي.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التنسيق مع نيابة الأموال العامة، وأحيل جميع المتهمين مع المضبوطات وملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، مؤكدة أن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي لكل من يحاول استغلال موارد الدولة أو الإضرار بأمنها عبر أنشطة غير مشروعة.

الجزائر ترفض دعوى مالي أمام محكمة العدل الدولية وتصفها بـ”المناورة المكشوفة”

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، الجمعة، بياناً شديد اللهجة بشأن طلب رفع دعوى قدمته السلطات المالية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، واصفة الخطوة بأنها “مناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية”.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة المالية أعلنت في 4 سبتمبر 2025 عن نيتها رفع الدعوى، ونفى وزير الخارجية المالي هذه المزاعم في 13 سبتمبر، قبل أن يتم إيداع الطلب رسمياً بتاريخ 16 سبتمبر، وفق ما أفادت به محكمة العدل الدولية.

واعتبر البيان أن هذه الخطوة تكشف “مفارقة صارخة”، مشيراً إلى أن المجلس العسكري المالي، الذي انتهك الشرعية والنظام الدستوري في بلاده، يدعي زوراً الالتزام بالقانون على المستوى الدولي بينما يزدريه داخلياً.

وأكدت الجزائر أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية يُعد محاولة “لتسييس واستغلال هذا الجهاز القضائي الأممي في بحث يائس عن كبش فداء يعفي مالي من مسؤولياتها تجاه مأساة شعبها”.

وشددت الوزارة على أن الجزائر “تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام”، مؤكدة رفضها الانخراط في هذه المناورة الإجرائية المفضوحة، وأنها ستخطر المحكمة رسمياً برفضها لهذه الدعوى في الوقت المناسب.