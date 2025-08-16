مأساة الجزائر.. سقوط حافلة يودي بحياة 18 شخصاً ويصيب 24 آخرين

شهدت العاصمة الجزائرية حادثاً مأساوياً صباح السبت، بعد أن سقطت حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش، ما أسفر عن وفاة 18 شخصاً وإصابة 24 آخرين، وفق ما أعلنت عنه الحماية المدنية الجزائرية.

وصرح بيان رسمي صادر عن الحماية المدنية، أن المصابين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، بينما تم تحويل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة، وحتى الآن، لم يتضح سبب سقوط الحافلة، فيما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، قراراً بتخصيص منحة قدرها 100 مليون سنتيم (نحو 8 آلاف دولار) لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش شرق العاصمة، والذي أسفر عن وفاة أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين.

وأوضح وزير الداخلية إبراهيم مراد أن تفاصيل صرف المنحة ستُعلن لاحقاً في بيان رسمي. وأضاف أن الرئيس يتابع عن قرب تطورات الحادث وأعرب عن تأثره العميق بما جرى.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى للحادث، حيث تدخل عدد من المواطنين الذين ألقوا بأنفسهم في الوادي لمحاولة إنقاذ العالقين داخل الحافلة، قبل وصول فرق الإنقاذ الرسمية.

وبحسب الحماية المدنية، وقع الحادث نحو الساعة 17:45، عندما انحرفت الحافلة وسقطت في مجرى الوادي. وأضاف البيان أن عملية الإنقاذ شهدت تعبئة واسعة من قبل فرق الحماية المدنية، إذ تم استخدام شاحنتي تدخل، و25 سيارة إسعاف، وأربعة زوارق، بالإضافة إلى مشاركة 15 غطاساً، تحت إشراف المدير العام للحماية المدنية وبحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية.