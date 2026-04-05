مأساة بحرية في «بحر آزوف» بعد غرق سفينة روسية

أبلغ حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو عن غرق سفينة شحن جاف محملة بالقمح في مياه بحر آزوف، فيما تمكن معظم أفراد الطاقم من مغادرة السفينة والوصول إلى الشواطئ، لكن الحادث أسفر عن وفاة كبير البحارة وغياب اثنين آخرين لا يزال مكانهما مجهولًا.

ونشر سالدو على منصة “ماكس” تفاصيل الحادث قائلاً: “سفينة شحن جاف غرقت في بحر آزوف، وهناك حالة وفاة ومفقودان”.

وأضاف: “تمكن الطاقم من مغادرة السفينة والوصول إلى شواطئ المقاطعة، ويتلقى البحارة الرعاية الطبية والمساعدة النفسية”.

وأوضح حاكم خيرسون أن تسعة من أفراد الطاقم الذين تم العثور عليهم على الشاطئ جميعهم من المواطنين الروس، بينما فقد اثنان لا يزالان في عداد المفقودين، مع وفاة كبير البحارة. وأضاف أن التحقيق في ملابسات غرق السفينة ما زال جاريًا، في انتظار نتائج الفحوص البحرية والتحليل الأمني.

ويأتي هذا الحادث وسط توتر مستمر في المنطقة بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث تواجه حركة الملاحة في بحر آزوف تحديات أمنية متزايدة، مع استمرار التوتر بين روسيا وأوكرانيا حول السيطرة على الموانئ والممرات البحرية الحيوية.

وفي خطوة متصلة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عدم وجود إمكانية للتعاون بين كييف ولندن في بحر آزوف، مؤكدة أن الوضع الأمني الإقليمي يفرض قيودًا على أي شراكات بحرية دولية هناك.

كما توجه السلطات الروسية تهمة الإرهاب إلى ثلاثة مسؤولين أوكرانيين على خلفية هجوم استهدف مطعمًا في خيرسون، في سياق التوترات الأمنية المتصاعدة التي تضيف طبقة من التعقيد على حركة الشحن والملاحة في المنطقة.