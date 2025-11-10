مأساة بسجن «ماتشالا» في الإكوادور.. 31 قتيلاً في أعمال شغب دامية

شهد سجن ماتشالا بجنوب غرب الإكوادور موجة عنف غير مسبوقة، أسفرت عن مقتل 31 نزيلاً وإصابة العشرات، بعد اندلاع أعمال شغب حوالي الساعة الثالثة فجراً أمس الأحد.

وأوضحت السلطات أن 27 سجينا قضوا اختناقا، بينما قتل 4 آخرون وأصيب 33 سجيناً وعامل في الشرطة، في حين تتواصل التحقيقات بواسطة طاقم الطب الشرعي لتحديد ملابسات الحادث بشكل كامل.

وتحولت السجون الإكوادورية في السنوات الأخيرة إلى ساحات صراع بين عصابات تهريب المخدرات المتنافسة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 نزيل، وسط مخاوف متزايدة من استمرار العنف.

سكان المنطقة أفادوا بسماع إطلاق نار وانفجارات ونداءات استغاثة من داخل السجن خلال أعمال الشغب، التي أدت إلى تدخل فرق شرطة النخبة لاستعادة السيطرة على المكان.

وتشير السلطات إلى أن العنف قد يكون مرتبطاً بخطط نقل بعض السجناء إلى سجن جديد شديد الحراسة ستفتتحه الحكومة هذا الشهر، في خطوة تهدف إلى فصل القيادات الإجرامية عن باقي النزلاء.

ويذكر أن سجن ماتشالا شهد في نهاية سبتمبر الماضي مواجهة مسلحة مشابهة، أسفرت عن مقتل 13 نزيلاً ومسؤول واحد، ما يعكس تصاعداً متواصلاً في العنف داخل السجون الإكوادورية.