مأساة بنت بية.. «الزادمة»: شكلنا لجنة لعلاج المصابين في الخارج

تقدّم نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة بأحر التعازي والمواساة إلى أهالي ضحايا حريق صهريج الوقود بمنطقة بنت بية، معربا عن تمنيه الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح الزادمة أنّه جرى نقل عدد 35 حالة إلى بنغازي عبر الطيران وتوزيعهم على المستشفيات العامة والخاصة لتلقى العلاج كلا حسب حالته الصحية، مشيرا إلى أنّه جرى تشكيل لجنة لعلاج المصابين في بنغازي وخارج البلاد.

وبيّن الزادمة أنّ الحكومة ستعمل على توفير الوقود بكافة أنواعه في منطقة فزان، وإنهاء بيعه خارج محطات الوقود الرسمية، وإنزال أشد العقوبات على المهربين.