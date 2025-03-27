مأساة جديدة بسبب «حيازة السلاح».. شاب يقتل شقيقته

ورد بلاغ هاتفي إلى مركز شرطة “قصر الأخيار” في “مديرية أمن القره بوللي”، “يفيد بوصول فتاة إلى “المستشفى القروي بالعُلوص” مفارقةً للحياة، إثر إصابتها بعيار ناري في الرأس”.

وبحسب بيان المديرية، “تم تشكيل فريق أمني بتوجيه من مدير “أمن القره بوللي”، حيث تمكنت وحدات البحث الجنائي ومركز شرطة “قصر الأخيار” من ضبط الفاعل وأداة الجريمة”.

وكشفت التحقيقات أن “المتهم طفل لم يتجاوز 17 عامًا، أطلق رصاصات قاتلة من سلاح والده، لتستقر في رأس شقيقته البالغة من العمر 18 عامًا، محولًا فرحة العائلة إلى مأساة أليمة”.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “إن حيازة السلاح دون ضوابط مسؤولية قانونية ومجتمعية فإهمال حفظه يؤدي إلى عواقب وخيمة وقد شهدت العديد من الأسر مآسي مماثلة بسبب سوء استخدام الأسلحة، مما يستدعي تعزيز التوعية بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لحيازة الأسلحة، وتشديد الرقابة على أماكن حفظها”.

وأكدت وزارة الداخلية “على ضرورة عدم الاحتفاظ بالأسلحة داخل المنازل أو خارج الإطار القانوني، لما قد يسببه ذلك من حوادث مأساوية، سواء عن طريق الخطأ أو العمد”.

هذا “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم، حيث اعترف بجريمته، وأُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات”.