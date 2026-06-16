مأساة جديدة على الساحل الليبي.. البحر يقذف 15 جثماناً إلى الخمس

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم – مكتب الخمس، قيام فرق الانتشال التابعة له بانتشال ودفن عدد 15 جثماناً تعود لمهاجرين غير شرعيين، بعد أن قذفت أمواج البحر جثامينهم باتجاه شواطئ مدينة الخمس.

وأوضح المركز أن هذه العمليات تأتي ضمن المهام الإنسانية والميدانية التي تنفذها فرق الانتشال بشكل مستمر، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة.

وأكد المركز استمرار عمله في التعامل مع مثل هذه الحالات الإنسانية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من آثار هذه الظاهرة.

هذا وتشهد السواحل الليبية بشكل متكرر حوادث غرق مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، حيث تُستخدم ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، ما يفرض تحديات إنسانية وأمنية على الجهات المختصة وفرق الإنقاذ.