مأساة جديدة.. غرق قارب هجرة قبالة ليبيا بعد خروجه من مصر، وحدوث وفيات

أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية عن غرق قارب كان يقل مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية، مما أسفر عن وفاة اثنين وفقدان 19 آخرين.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إن القارب كان يقل 27 مهاجرا، وعثر عليه قبالة بلدة طلميثة شمال شرقي البلاد، على بعد نحو 110 كيلومترات شرقي بنغازي.

وذكر الجهاز أنّ 6 مهاجرين على الأقل نجوا من القارب الغارق، مضيفا أنه تم انتشال جثمانين فيما لا يزال 19 آخرين في عداد المفقودين، يفترض غرقهم، مضيفا أن القارب انطلق من مصر وغرق قبالة سواحل ليبيا.

وأظهر تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على موقع فيسبوك عمال الإنقاذ وهم يقدمون مياه الشرب لناج منهك.

ويحاول عشرات الآلاف عبور البحر الأبيض المتوسط كل عام في محاولة للوصول إلى شواطئ أوروبا، وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين.