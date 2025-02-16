مأساة جديدة في مالي.. مقتل أكثر من 48 شخصاً بانهيار «منجم للذهب»

في مأساة جديدة بمناجم الذهب، أفادت وكالة “فرانس برس”، بأنه “قتل 48 شخصا على الأقل، أمس السبت، في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب غربي مالي”.

وقال مصدر في الشرطة المالية: “بلغت الحصيلة عند الساعة السادسة من مساء السبت 48 قتيلا من جراء الانهيار”.

وأضاف المصدر، أنَّ “بعض الضحايا سقطوا في المياه، من بينهم امرأة تحمل طفلها على ظهرها”، فيما قال مسؤول محلي، إنَّ “المأساة وقعت في بيلاي كوتو، مؤكدًا أن الضحايا غالبيتهم من النساء”.

وقالت مصادر لوكالة “فرانس برس”، إن “الحادث وقع في موقع مهجور كانت تديره شركة صينية سابقا”.

هذا “وتعد مالي واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من كونها واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، وتشهد مواقع تعدين الذهب بانتظام انهيارات مميتة”، بالمقابل، “تعتبر مال ثالث منتج للذهب في القارة الأفريقية، بحسب ما صرح به وزير الخارجية عبد الله ديوب”.

وفي نهاية يناير الماضي، “لقي ما لا يقل عن 10 عمال، معظمهم من النساء، مصرعهم إثر انهيار منجم ذهب في جنوب البلاد”.

وفي يناير 2024، لقي أكثر من 70 شخصا مصرعهم جرّاء انهيار منجم للذهب في بلدة كانغابا جنوب غربي مالي.