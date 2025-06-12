كارثة جوية تهزّ الهند.. أكثر من 110 قتلى بحادث تحطم طائرة ركّاب

شهد مطار أحمد آباد الدولي في الهند صباح الخميس 12 يونيو 2025، واحدة من أكثر الكوارث الجوية مأساويةً في التاريخ الحديث، بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية بعد ثوانٍ قليلة من إقلاعها، والطائرة من طراز بوينغ 787-8 “دريملاينر”، كانت تقل على متنها 242 شخصًا، من بينهم طياران وعشرة من طاقم المضيفات، متجهة إلى مطار غاتويك في لندن.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وعلى رأسها قناة “NDTV” ووكالة “رويترز”، بمقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص في الحادث، بينما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة للبحث عن ناجين بين الركاب.

ونقلت “رويترز” عن مصادر مطلعة أن الطائرة كانت تحمل على متنها 169 مواطناً هندياً، و53 بريطانياً، و7 برتغاليين، وكندياً واحداً، ما يجعل الحادث محط اهتمام دولي واسع.

وكشفت غرفة التحكم في شرطة ولاية غوجارات، وفق وكالة “أنباء آسيا الدولية”، عن وقوع الحادث في موقع قريب من المطار بعد إقلاع الطائرة بفترة وجيزة، حيث أرسل طيارا الرحلة رقم AI 171 إشارة استغاثة لحظة حدوث المشكلة الطارئة، حسب ما أعلنه جهاز تنظيم الطيران المدني الهندي.

وأوضحت السلطات أن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل على مدار الساعة لإخماد الحرائق وإنقاذ من تبقى على قيد الحياة.

كما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات حصرية تظهر أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من موقع التحطم، وسط مشاهد مؤلمة من الدمار والتشظي، ويشهد محيط المطار أجواءً من الحزن والترقب، في ظل جهود مكثفة لفك الغموض حول أسباب الحادث.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لشركة الخطوط الجوية الهندية أن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث المفجع، مشيراً إلى أن الحفاظ على سلامة الركاب والطاقم يمثل أولوية قصوى، وأن الشركة ستتعاون بشكل كامل مع الجهات المختصة للوصول إلى نتائج دقيقة.