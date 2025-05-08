مأساة جوية في الهند.. مصرع 6 أشخاص في تحطم مروحية

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأُصيب آخر في حادث تحطم مروحية بمنطقة جانغاني في ولاية أوتاراخند الهندية اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة “هندوستان تايمز” أن الحادث وقع في حوالي الساعة 8:50 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، حيث سقطت مروحية تابعة لشركة خاصة أثناء رحلتها من يامونوتري دهام عبر وادٍ عميق.ح

وقال مانوج أسوال، مسؤول مركز شركة “مانيري”، إن الحادث أسفر عن مقتل 6 ركاب، بما في ذلك الطيار، بينما تم نقل الراكب المصاب جواً إلى معهد عموم الهند للعلوم الطبية في ريشيكيش لتلقي العلاج.

وأضاف أسوال أن المروحية، المسجلة برقم VT-OXF، كانت تحمل 7 أشخاص بينهم الطيار، الكابتن روبن سينغ، و6 ركاب. بعد تلقي الإنذار، هرعت فرق من قوة الاستجابة للكوارث الحكومية والشرطة المحلية إلى موقع الحادث وبدأت عمليات البحث والإنقاذ، وقد تم العثور على المروحية في وادٍ يتراوح عمقه بين 200 و250 مترًا، فيما أشار أسوال إلى أن فرق الإنقاذ تتعاون مع الشرطة المحلية ووحدات الطوارئ لتنفيذ العمليات في التضاريس الوعرة،. من بين الضحايا، أربعة أشخاص من مومباي واثنان من ولاية أندرا براديش.

وأمر رئيس وزراء أوتاراخند، بوشكار سينغ دهامي، بفتح تحقيق في الحادث، وأعرب عن تعازيه لذوي الضحايا، موجهًا الإدارة المحلية لتقديم كافة المساعدات الممكنة للمصابين.

اعتقال 44 شخصاً خلال أعمال شغب عقب فوز باريس سان جيرمان على أرسنال

أسفرت أعمال شغب شهدتها العاصمة الفرنسية، عن اعتقال 44 شخصاً خلال وبعد مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين “باريس سان جيرمان” الفرنسي و”أرسنال” البريطاني، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 2-1 وتأهله إلى النهائي.

وذكرت قناة BFMTV الفرنسية أن الاعتقالات جاءت على خلفية “المشاركة في مجموعة تهدف إلى إلحاق الضرر وارتكاب أعمال عنف”، و”العنف المتعمد ضد ممثلي السلطة”، إضافة إلى “حيازة مواد متفجرة أو حارقة”، بحسب ما أفادت به النيابة العامة.

وأشارت القناة نقلاً عن مصادر أمنية إلى أن التوترات بدأت حين تجمع عدد كبير من المشجعين من دون تذاكر خارج ملعب “بارك دي برانس”، وازدادت حدة التوتر عقب تسجيل الهدف الأول لباريس سان جيرمان. وتدخلت قوات الأمن 14 مرة بسبب إصابات مختلفة، أحدها لشرطي.

وعقب المباراة، خرج الآلاف من أنصار الفريق الباريسي إلى شوارع العاصمة للاحتفال بالفوز، إلا أن الاحتفالات تخللتها أعمال تخريب، شملت انقلاب سيارة تابعة للبلدية بالقرب من قوس النصر، وإلحاق أضرار بسيارة شرطة في موقع آخر، فضلاً عن إحراق عدة حاويات نفايات.

وكان فوز باريس سان جيرمان قد ضمن له بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تاريخية مرتقبة.