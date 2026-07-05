مأساة على الشواطئ.. 7 وفيات ومفقودين بسلسلة حوادث غرق

شهدت الشواطئ الليبية، سلسلة من حوادث الغرق المأساوية على امتداد الساحل، أسفرت عن وفاة سبعة أشخاص، بينما تمكنت فرق الإنقاذ البحري من إنقاذ 16 آخرين، مع استمرار عمليات البحث عن شخص لا يزال في عداد المفقودين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم قسم الإنقاذ البحري، حاتم بالحاج علي، في تصريح صحفي، أن فرق الإنقاذ استجابت لعدة بلاغات وردت من مناطق مختلفة على الساحل الليبي، في ظل ارتفاع عدد مرتادي الشواطئ.

وبيّن أن المنطقة الغربية سجلت إنقاذ أربعة أشخاص، في مقابل وفاة ثلاثة آخرين نتيجة حوادث غرق متفرقة.

وفي المنطقة الوسطى، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ أربعة أشخاص، بينما توفي شخصان، في حين لا تزال عمليات البحث متواصلة عن شخص مفقود جرفته مياه البحر.

أما في المنطقة الشرقية، فقد نجحت فرق الإنقاذ في إنقاذ ثمانية أشخاص، بينما سجلت حالتا وفاة إثر حوادث غرق شهدتها سواحل المنطقة.

وبذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية لحوادث الغرق التي شهدها الساحل الليبي خلال يوم واحد سبع وفيات، و16 ناجياً، إلى جانب شخص لا يزال في عداد المفقودين، وسط مواصلة فرق الإنقاذ عمليات البحث والتمشيط.

وجدد قسم الإنقاذ البحري دعوته إلى المواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة أو خلال اضطراب حالة البحر، حفاظاً على الأرواح والحد من تكرار هذه الحوادث، وفق موقع المشهد.

هذا وتشهد الشواطئ الليبية خلال فصل الصيف ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد مرتادي البحر، بالتزامن مع تزايد حوادث الغرق، ما يدفع فرق الإنقاذ البحري إلى تكثيف دورياتها وعمليات الاستجابة، مع تكرار الدعوات إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في المناطق الخطرة أو أثناء سوء الأحوال البحرية.