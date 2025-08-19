مأساة على الطريق السريع.. وفاة سائق وإصابة مرافقه بجروح خطيرة

شهد الطريق السريع، حادث سير مأساوي نتيجة تجاوز السائق للسرعة المقررة وفقدانه السيطرة على المركبة، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارة التي أمامها. أسفر الحادث عن وفاة السائق على الفور وإصابة مرافقه إصابة بليغة، وفق ما أفاد به ضابط التحقيق المسؤول عن الحادث.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لتحديد ظروف وقوع الحادث.

وتشهد الطرق السريعة أحياناً حوادث مأساوية ناجمة عن السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين المرور، مما يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وتشير الإحصاءات المحلية إلى أن السرعة المفرطة تعد من أبرز أسباب حوادث السير في البلاد، إلى جانب عوامل مثل القيادة تحت تأثير التعب أو التشتت الذهني، وعدم الالتزام بإشارات المرور، ما يفرض ضرورة تشديد الرقابة المرورية وتعزيز حملات التوعية للحد من هذه الحوادث.