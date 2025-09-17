مأساة على سواحل ليبيا.. مصرع 50 لاجئاً سودانيًا في قارب مشتعل ومنظمة الهجرة توثق الفاجعة

في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية التي شهدها البحر المتوسط هذا العام، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن 50 لاجئًا سودانيًا لقوا مصرعهم حرقًا بعد اشتعال قارب كان يقلهم قبالة السواحل الليبية، يوم الأحد، أثناء محاولتهم العبور نحو أوروبا.

وذكرت المنظمة أن القارب كان يحمل 75 شخصًا، جميعهم من الجنسية السودانية، بينهم نساء وأطفال، وقد تم إنقاذ 24 ناجيًا فقط، تلقوا دعمًا طبيًا وإنسانيًا عاجلًا، فيما لا يزال مصير آخرين مجهولًا.

وتأتي هذه الفاجعة في وقت يعيش السودان فيه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بسبب الصراع الداخلي، ما يدفع الآلاف إلى سلوك طرق الهجرة غير النظامية عبر ليبيا وشمال إفريقيا، بحثًا عن الأمان في أوروبا.

وكانت وسائل إعلام سودانية نقلت قبل أيام حادثة غرق أخرى راح ضحيتها 11 لاجئًا سودانيًا، كانوا على متن قارب يقلّ 51 شخصًا، وجميعهم من مناطق مختلفة داخل السودان، من بينها العسيلات بشرق النيل، الدبة، والمناقل.

من جانبه، حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، فيليبو غراندي، من تزايد أعداد اللاجئين المنطلقين من ليبيا باتجاه أوروبا، مشيرًا إلى أن نقص التمويل المخصص لدعم اللاجئين في بلدان المنشأ ومراكز الإيواء يؤدي إلى تفاقم الظاهرة.

وأكد غراندي أن “هناك أدلة متنامية على تحرك آلاف اللاجئين السودانيين شمالاً نحو ليبيا، ومنها إلى البحر”، داعيًا الدول الأوروبية إلى زيادة تمويل منشآت اللجوء داخل إفريقيا بدلًا من الاستثمار في آليات جديدة خارجها.

وتُعد ليبيا واحدة من أبرز نقاط الانطلاق للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، ما جعلها محورًا في الجهود الدولية لضبط مسارات الهجرة. وفي هذا السياق، ظهرت مؤخرًا تقارير عن محاولات بعض المنظمات الدولية تنفيذ برامج إدماج للمهاجرين داخل ليبيا، وهو ما أثار جدلًا سياسيًا واسعًا داخل البلاد.