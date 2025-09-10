مأساة غزة بالأرقام.. احتجاجات ضدّ ترامب: «هتلر عصرنا»!

تصاعدت المخاوف في قطاع غزة مع تزايد المؤشرات على احتمال شنّ إسرائيل هجمات عسكرية واسعة خلال الأيام المقبلة، وسط أوضاع إنسانية متدهورة ورفض جماهيري واسع للنزوح القسري نحو الجنوب.

التقارير الفلسطينية كشفت أن أكثر من 1.2 مليون إنسان ما زالوا في مدينة غزة وشمالها متمسكين بالبقاء رغم شدة القصف، في وقت يعاني فيه القطاع من انهيار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

الإحصاءات الميدانية:

يبلغ عدد سكان غزة وشمالها أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً من سكان محافظة شمال غزة (غالبيتهم نزحوا غرباً)، وأكثر من 914 ألفاً من سكان محافظة غزة، بينهم 300 ألف نزحوا من الأحياء الشرقية باتجاه الوسط والغرب.

خلال الأيام الماضية برزت ظاهرة “النزوح العكسي”، إذ اضطر نحو 35 ألف مواطن للنزوح جنوباً تحت القصف، لكن أكثر من 12 ألفاً عادوا إلى مناطقهم الأصلية حتى مساء الأحد، بعدما تبيّن انعدام مقومات الحياة في الجنوب.

منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تؤوي نحو 800 ألف نسمة وتسوّقها إسرائيل كـ”منطقة إنسانية آمنة”، تعرضت لـ 109 غارات جوية خلّفت أكثر من 2000 قتيل.

هذه المناطق تفتقر تماماً للبنية التحتية والخدمات، فلا مستشفيات ولا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا مأوى، ما يجعل البقاء فيها شبه مستحيل.

المساحة التي حددها الجيش الإسرائيلي كـ”مناطق إيواء” لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة القطاع، في حين يحاول دفع أكثر من 1.7 مليون إنسان للتكدس فيها، في ما يوصف بسياسة تهجير قسري تهدف لإفراغ شمال غزة ومدينة غزة.

محتجات مناصرات لفلسطين يقاطعن عشاء ترامب في واشنطن ويصفنه بـ”هتلر عصرنا”

قطع ناشطون مؤيدون لفلسطين، أمس الثلاثاء، عشاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من وزرائه في أحد مطاعم واشنطن، مرددين هتافات تطالب بحرية الفلسطينيين ووصفوه بـ”هتلر عصرنا”.

وجاءت الاحتجاجات أثناء محاولة ترامب الاستمتاع بإجازة نادرة لتناول وجبة مع أعضاء حكومته، ضمن جهوده لإبراز نجاح حملته لمكافحة الجريمة في العاصمة الأمريكية.

وبحسب تقرير محرر الطعام في مجلة “واشنطونيان”، أغلق عناصر الخدمة السرية المطعم وأجروا فحوصات أمنية ومنعوا الزبائن من الدخول دون حجز مسبق، ومع جلوس ترامب إلى طاولته، بدأت مجموعة من النساء في الاحتجاج بصوت عالٍ، ورفعن شعارات مثل: “حرروا واشنطن! حرروا فلسطين! ترامب هو هتلر عصرنا!”، قبل أن يتم إخراجهن من قبل الأمن.

وأظهر مقطع فيديو نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وهو يحاول تهدئة الزبائن قائلاً: “استمتعوا بعشائكم”، بينما بدا وزير الدفاع بيت هيغسيث واقفاً بتوتر. كما أطلق زبائن آخرون صيحات استهجان تجاه ترامب وأعضاء حكومته، في وقت واصل المحتجون رفع الأعلام الفلسطينية والكوفية والهتاف.

وانتمى المحتجون إلى حركة “كود بينك”، وهي مجموعة نسوية مناهضة للحرب، قالت إنها تحتج من أجل غزة وسلامة سكان واشنطن، ونشرت المجموعة على إنستغرام مقاطع فيديو تظهر تفاعل ترامب معهم، مؤكدةً استمرار نضالها من أجل إنهاء الاحتلال.

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم فون دير لايين بعد طرحها عقوبات وتعليق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب

شن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هجوماً على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عقب إعلانها أنها ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ووقفاً جزئياً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ووصف ساعر تصريحات فون دير لايين بأنها “مؤسفة”، معتبراً أن بعضها “يردد دعاية حماس وشركائها الكاذبين”، مضيفاً أن “أوروبا ترسل مرة أخرى رسالة خاطئة تعزز حماس والمحور المتطرف في الشرق الأوسط”.

وأكد الوزير أن إسرائيل تخوض “حرب وجود ضد أعداء متطرفين يسعون للقضاء عليها”، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم بلاده.

كما أشار إلى التعاون القائم بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في تقديم مساعدات إنسانية إلى غزة منذ نحو عامين، مشدداً على أن هذه الجهود أسهمت في “انخفاض كبير بأسعار السلع الأساسية في القطاع”.

واتهم ساعر حركة حماس بأنها “صانعة المعاناة في غزة”، لافتاً إلى أن “إنهاء الحرب يكون بإطلاق سراح الأسرى ونزع سلاح حماس وفتح أفق جديد لغزة”، مؤكداً أن الضغط على إسرائيل “لن يؤدي إلا إلى تشدد حماس وأعدائها”.

وختم بالقول إن رئيسة المفوضية “تخطئ بخضوعها لضغوط أطراف تسعى لتقويض العلاقات بين إسرائيل وأوروبا”، معتبراً أن هذا الموقف “يتعارض مع مصالح الدول الأوروبية ولا يليق بالعلاقات بين الشركاء”.

وكانت فون دير لايين قد قالت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن “ما يحدث في غزة هز ضمير العالم”، مؤكدة أن المفوضية ستنشئ الشهر المقبل “مجموعة مانحين للفلسطينيين وأداة لإعادة إعمار القطاع”.