مأساة في البحر المتوسط.. انقلاب قارب يحمل 38 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية

أعلن خفر السواحل اليوناني، مصرع أربعة مهاجرين غرقًا عقب انقلاب قارب كان يقلهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، شمال شرقي بحر إيجه، وذلك في إطار استمرار حوادث الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

وأوضح مسؤول في خفر السواحل أنه تم إنقاذ 34 مهاجراً حتى الآن، بعد أن جرفتهم الأمواج إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على مفقودين محتملين. وشاركت ثلاث سفن وطائرة مروحية في عملية البحث والإنقاذ.

ووفقًا للتقارير الأولية، كان القارب يحمل على متنه 38 شخصًا عند غرقه، ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل أو أسباب الحادث بشكل دقيق.

تأتي هذه المأساة في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بالهجرة غير النظامية في البحر المتوسط، الذي يُعد من أخطر طرق الهجرة في العالم بسبب استخدام قوارب متهالكة ومكتظة بالمهاجرين.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أحصت نحو 675 وفاة على طريق وسط المتوسط منذ بداية عام 2025، بينما وصل أكثر من 38 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية هذا العام، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.