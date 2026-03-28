مأساة في البحر المتوسط.. 22 مهاجرا لقوا حتفهم في المياه

لقي 22 مهاجرا مصرعهم قبالة سواحل اليونان بعد أن ظلوا عالقين في قارب مطاطي في البحر الأبيض المتوسط لعدة أيام، بعد انطلاقهم من ليبيا، بحسب ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

وأفاد البيان أن القارب غادر منطقة طبرق شرق ليبيا في 21 مارس متجها إلى اليونان، قبل أن يفقد ركابه الاتجاه ويظلوا ستة أيام دون ماء أو طعام. وأضاف أن جثث الضحايا قُذفت في البحر بناءً على أوامر أحد مهربي البشر، وفق إفادات الناجين.

وتمكنت فرق الإنقاذ التابعة لوكالة “فرونتكس” من انتشال 26 شخصا ناجيا، بينهم امرأة وقاصر، قبالة جزيرة كريت، حيث نُقل اثنان منهم إلى مستشفى هيراكليون لتلقي العلاج.

وأوقفت السلطات اليونانية شابين من جنوب السودان، يبلغان من العمر 19 و22 عاما، للاشتباه بتورطهما في عمليات تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متكررة من المآسي في البحر المتوسط، حيث يحاول آلاف المهاجرين عبور البحر من ليبيا إلى أوروبا هربًا من النزاعات والفقر، وسط ظروف بحرية صعبة وممارسات غير إنسانية من بعض شبكات التهريب.