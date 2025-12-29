مأساة في الجو.. تصادم مروحيتين يخلّف ضحايا في أمريكا

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة مهددة للحياة، إثر تصادم مروحيتين في الجو فوق مدينة هامونتون بولاية نيوجيرسي، في حادث وصفته السلطات بأنه نادر وصادم.

وقال قائد شرطة المدينة كيفين فريل إن فرق الإنقاذ استجابت لبلاغ عن حادث تحطم جوي قرابة الساعة 11:25 صباحًا بالتوقيت المحلي، موضحًا أن الشرطة والإطفاء والمسعفين سارعت إلى الموقع فور ورود البلاغ.

وأظهر مقطع فيديو متداول إحدى المروحيات وهي تدور بسرعة قبل ارتطامها بالأرض، فيما اندلعت النيران التي التهمت إحدى المروحيتين، وعملت فرق الإطفاء على السيطرة على الحريق.

وصفت إدارة الطيران الفيدرالية الحادث بأنه تصادم جوي بين مروحيتين من طراز “إنستروم إف 28 إيه” و”إنستروم 280 سي” فوق مطار هامونتون المحلي، وكان على متن كل مروحية الطيار فقط.

وأكد فريل أن إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيباشران التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه، فيما أشار تطبيق “كيو ويذر” إلى أن الطقس كان غائمًا جزئيًا، مع رياح خفيفة ورؤية جيدة وقت وقوع الحادث، ما يجعل ظروف الطقس غير السبب الرئيسي للتصادم.

وانتشرت مقاطع وصور صادمة من موقع الحادث، أظهرت تصاعد دخان أسود كثيف بينما هرعت فرق الشرطة والإطفاء والمسعفون لإجلاء الضحايا وتأمين المنطقة، وسط مشاهد أثارت ذهول سكان المدينة والمارة.

Katastrofa lotnicza w pobliżu lotniska w Hammonton w stanie New Jersey😱

Według wstępnych informacji dwa śmigłowce zderzyły się ze sobą. pic.twitter.com/dCeqkQxqlL — Ekonomat (@ekonomat_pl) December 28, 2025

Two helicopters crashed midair in New Jersey on Sunday, killing one person and critically injuring another, authorities say.



Dec 28 2025



Hammonton Police Chief Kevin Friel said rescuers responded to a report of an aviation crash at about 11:25 a.m.



Video from the scene shows… pic.twitter.com/oFVDhCa17I — SubX.News® (@SubxNews) December 28, 2025

Two helicopters crashed in New Jersey in what federal authorities say was a midair collision that killed one person and critically injured another. https://t.co/5QDUHscOTU#News12NJ #NewJerseyNews pic.twitter.com/T0StAdkw4e — News12NJ (@News12NJ) December 28, 2025