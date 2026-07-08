مأساة في السودان.. طائرة مسيّرة تودي بحياة 10 مدنيين

أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين، بينهم 5 نساء من أسرة واحدة، إثر استهداف مركبتهم بطائرة مسيرة في طريق الصادرات غربي مدينة أم درمان.

وقالت الشبكة إن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور مناسبة زواج عندما تعرضت مركبتهم للاستهداف، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.

واتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، معتبرة أن الاستهداف يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت الشبكة أن الطائرة المسيرة كانت موجهة وليست عشوائية، معتبرة أن الحادث يعكس ما وصفته باستهداف ممنهج للمدنيين في المنطقة.

ودعت الشبكة المنظمات الأممية والجهات الدولية إلى ممارسة الضغط على قيادات الدعم السريع لوقف ما وصفته بالتضييق على المدنيين واستهدافهم، مؤكدة أن هذه الأعمال تخالف الأعراف والقوانين الدولية.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار المعارك في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي خلفت خسائر واسعة بين المدنيين وأدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق عدة.

شبكة أطباء السودان: مقتل 10 أشخاص بينهم 5 نساء جراء استهدافهم من قبل الدعم السريع بمسيرة بطريق الصادرات



قتل 10 أشخاص مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهدافهم بمسيّرة تتبع للدعم السريع على طريق الصادرات غربي أم درمان أثناء توجههم لحضور مناسبة زواج ما أدى إلى احتراقها… pic.twitter.com/s5k5BPoY7X — Sudan Doctors Network – شبكة أطباء السودان (@SDN154) July 8, 2026