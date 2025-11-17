مأساة في المدينة المنورة.. مقتل عشرات المعتمرين الهنود بحادث مروّع

شهدت المدينة المنورة صباح اليوم الاثنين حادثاً مأساوياً أسفر عن مقتل عشرات المعتمرين الهنود بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة صهريج نفط، في تصادم وصف بالمروع.

ووفقاً للتقارير، كان حوالي 40 معتمراً هندياً على متن الحافلة التي تعرضت للحادث حوالي الساعة 1:30 صباحاً بتوقيت الهند، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا ومصابين في حالة حرجة.

وأعرب وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن صدمته العميقة جراء الحادث، مؤكداً أن سفارة بلاده في الرياض والقنصلية في جدة تعملان على تقديم كل الدعم للمتضررين وعائلاتهم. وأكد شانكار أن السلطات الهندية على اتصال مستمر مع الجهات السعودية لتنسيق عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدة.

من جهته، قدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه الحارة لأسر الضحايا، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً متابعة المسؤولين الهنود لكل التطورات المتعلقة بالحادث.

كما أعلنت القنصلية الهندية في جدة عن إنشاء غرفة عمليات خاصة لتنسيق جهود المساعدة والإسعاف، والعمل على تقديم الدعم اللوجستي والمعنوي للعائلات المتضررة.

هذا وتواصل السلطات السعودية التحقيق في أسباب الحادث، في حين تواصل فرق الطوارئ التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

