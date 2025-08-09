مأساة في جنوب لبنان.. انفجار مخلفات حرب يودي بحياة 6 عسكريين

أفادت وسائل إعلام عربية بمقتل ستة عسكريين وجرح خمسة آخرين من عناصر الجيش اللبناني، في انفجار ناجم عن ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية، وقع اليوم في بلدة مجدلزون بجنوب لبنان.

ووفق المعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع أثناء تنفيذ قوة من الجيش، تضم عناصر من فوج الهندسة واللواء الخامس، مهمة تفكيك للذخائر في المنطقة.

وأشار المراسل إلى أن الجيش اللبناني دفع بقوة إضافية إلى موقع الانفجار، برفقة عدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وبحسب المصدر، فإن أربعة من القتلى ينتمون إلى اللواء الخامس، فيما ينتمي اثنان آخران إلى فوج الهندسة، وهو ما يعكس حجم الخسائر في صفوف الفرق المتخصصة بمعالجة الألغام والمتفجرات.

يأتي هذا الحادث في ظل تطورات أمنية وسياسية متسارعة في البلاد، حيث تشهد العاصمة بيروت احتجاجات لليوم الثاني على التوالي ضد قرار الحكومة اللبنانية القاضي بنزع سلاح “حزب الله”، وسط تحذيرات من الجيش اللبناني من “تحركات غير محسوبة النتائج” قد تمس بالسلم الأهلي.