مأساة في مصر.. كوارث حول العالم!

شهد العالم اليوم أحداثًا متباينة، حيث أعلن الديوان الملكي السعودي خروج الملك سلمان بعد فحوصات طبية مطمئنة، في حين فُقدت طائرة إندونيسية تقل 11 شخصًا، وتعرضت أستراليا لعواصف وسيول مفاجئة، وفي مصر، خيم الحزن على الوسط الفني بموت الفنان محمد الإمام ومأساة وفاة 5 أشقاء نتيجة تسرب الغاز، بينما انتشرت إصابات فيروسية في الصين وإضرابات عمالية في ألمانيا، وحوادث مرورية مؤسفة في فرنسا، وتصاعد صراع تقني بين إيلون ماسك وشركة “رايان إير”، مع تقديم التعازي بوفاة هادي السيستاني في العراق ولبنان.

الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية مطمئنة

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الجمعة، خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد استكمال الفحوصات الطبية التي جاءت مطمئنة ولله الحمد.

وجاء في بيان الديوان: “غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هذا اليوم الجمعة 27 رجب 1447 هـ الموافق 16 يناير 2026 مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن استكمل الفحوصات الطبية والتي كانت مطمئنة ولله الحمد”.

وكان الديوان قد أعلن قبل ساعات أن الملك سلمان “يجري فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي”.

وانتشر وسم “#خطاك_السوء_يا_بو_فهد” على منصة “إكس”، حيث تفاعل معه السعوديون متمنين الشفاء العاجل للعاهل السعودي.

“القاتل الصامت” يحصد أرواح 5 أشقاء في القليوبية بسبب تسرب الغاز

شهدت قرية ميت عاصم بمركز بنها في محافظة القليوبية المصرية حادثًا مأساويًا، بعد العثور على 5 أشقاء متوفين داخل منزلهم بسبب الاختناق نتيجة تسرب الغاز، المعروف بـ”القاتل الصامت”.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الأشقاء الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة كانوا يعيشون بمفردهم داخل المنزل بسبب سفر والديهم للعمل بالخارج، وأن الغاز تسرب من سخان المياه داخل المسكن، ما أدى لاختناقهم وفقدانهم الحياة على الفور.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، بالإضافة إلى استمرار فحص موقع الحادث للوقوف على الأسباب الفنية وراء تسرب الغاز.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة حوادث مماثلة شهدتها محافظات مصر خلال الأشهر الماضية، حيث لقي أفراد أسر مصرعهم نتيجة تسرب الغاز داخل منازلهم، أبرزها وفاة أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد في بولاق الدكرور بالجيزة، ووفاة عروسين ليلة زفافهما في المنيا.

الموت يغيّب الفنان المصري الشاب محمد الإمام عن 29 عامًا

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة الفنان المصري محمد الإمام، عن عمر ناهز 29 عامًا. وكان من أبرز المشاركين في مسلسل “الغاوي”، إلى جانب عدد من الأعمال الفنية الأخرى.

ونعى الفنان سامح بسيوني محمد الإمام عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلاً: “ادعوا للفنان محمد الإمام بالرحمة والمغفرة.. رحمة الله عليك يا حبيبي يا مبدع يا موهوب، كان مثالاً للأخلاق والاحترام، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وشارك محمد الإمام في عدة أعمال سينمائية ودرامية، من أبرزها:

سينمائيًا: فيلم “فضل ونعمة”.

فيلم “فضل ونعمة”. دراميًا: مسلسلات “مسار إجباري”، “حضرة العمدة”، “مكتوب عليا”، “روز وليلى”، “حسبة عمري”، “قلبي ومفتاحه”، “6 شهور”، و”منتهي الصلاحية”.

يُذكر أن مسلسل “الغاوي” كان آخر محطات محمد الإمام الفنية، وشارك فيه إلى جانب الفنان أحمد مكي، وتدور أحداثه حول شخصية “شمس” الذي يعود لعالم الانتقام بعد سنوات من الاعتزال إثر وفاة صديقه المقرب، ليواجه خطرًا داهمًا يهدد حياته وحياة أحبائه بسبب صراعه مع “الخواجة”.

عاصفة قوية وسيول مفاجئة تضرب جنوب غرب فيكتوريا بأستراليا

تسببت عاصفة قوية ضربت جنوب غرب ولاية فيكتوريا الأسترالية، يوم الخميس، في حدوث سيول مفاجئة أجبرت السلطات على إغلاق الطرق الرئيسية في المنطقة.

وأدت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة إلى جرف سيارات نحو البحر، كما انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، وفقًا لوسائل الإعلام الغربية.

وأصدرت السلطات تحذيرًا طارئًا للبلدات الواقعة على طول الطرق، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد ظروفًا شديدة الخطورة ناجمة عن العواصف الرعدية والسيول المفاجئة، وحثت السكان على البقاء في منازلهم والابتعاد عن مياه السيول.

وسجل مكتب الأرصاد الجوية هطول 166 ملم من الأمطار منذ الساعة التاسعة صباحًا في منطقة جبل كاولي القريبة، ما ساهم في تصاعد المخاطر على الطرق والممتلكات.

الصين: إصابة أكثر من 100 طالب بفيروس “نورو” شديد العدوى في مدرسة بفوشان

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة غوانجدونغ بجنوب الصين إصابة 103 طلاب في مدرسة ثانوية بمدينة فوشان بفيروس “نورو”.

ويعرف فيروس “نورو” بقدرته العالية على العدوى، ويتسبب بأعراض تشمل القيء والإسهال، وينتقل عبر الأسطح الملوثة، الطعام، أو الاتصال المباشر. وقد أظهرت الفحوصات الأولية أن الأعراض التي ظهرت على طلاب مدرسة شينغهي المتوسطة ناجمة عن هذا الفيروس.

وأوضحت السلطات أن جميع الطلاب في حالة مستقرة، وتم تطهير حرم المدرسة بالكامل، فيما يخضع الطلاب للمراقبة الصحية والفحوصات، بالإضافة إلى إجراء مسح وبائي للتأكد من عدم انتشار العدوى.

ألمانيا: إضراب وشيك لموظفي القطاع العام بسبب خلاف حول الأجور

يعتزم عمال القطاع العام في ألمانيا تنظيم إضراب على مستوى البلاد الأسبوع المقبل في إطار نزاع مستمر حول الأجور.

وقال زعيم نقابة “فيردي”، فرانك فيرنيكه، إن الإضراب سيؤثر بشكل خاص على السلطات المحلية والعيادات الجامعية، مضيفًا أن هذا التحرك يأتي بعد فشل الجولة الثانية من المفاوضات التي جرت يوم الجمعة.

وتطالب نقابة فيردي واتحاد موظفي الخدمة العامة بزيادة الأجور بنسبة 7% على الأقل، أو زيادة لا تقل عن 300 يورو شهريًا لنحو 2.2 مليون موظف يعملون في الولايات الألمانية.

وأوضح فيرنيكه أن أصحاب العمل لم يقدموا عرضًا ملزمًا، وحث جميع العمال على الاستجابة لدعوة الإضراب.

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات قد انتهت دون اتفاق في ديسمبر الماضي، بعد رفض ممثل الولايات الاتحادية المطالب باعتبارها غير قابلة للتنفيذ.

ويشير ممثلو العمال إلى أن زيادة الأجور مبررة لتعويض التضخم المرتفع خلال السنوات الماضية، ولتعزيز الاقتصاد الألماني وجعل القطاع العام أكثر جاذبية للعمال المهرة.

فرنسا: إصابة 11 شخصًا بينهم 9 أطفال إثر اصطدام شاحنة بالتلاميذ في مارسيليا

أصيب 11 شخصًا، بينهم 9 أطفال، يوم الجمعة عندما صدمت شاحنة توصيل مجموعة من التلاميذ في مدينة مارسيليا الفرنسية.

وقال عمدة المدينة، بينوا بايان، إن الحادث وقع أثناء عودة الأطفال من رحلة مدرسية. وذكرت صحيفة “لا بروفانس” أن السائق أوقف الشاحنة على طريق منحدر قليلاً بالقرب من مدرسة لترك طلبية، إلا أن مكابح السيارة لم تعمل بشكل صحيح، مما أدى إلى تحرك الشاحنة إلى الخلف نحو المجموعة التي كانت تتألف من 20 تلميذًا وثلاثة بالغين.

وأصيبت أربع تلميذات وأربعة تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عامًا، بالإضافة إلى امرأتين (27 و40 عامًا) بجروح طفيفة، بينما أصيب طفل يبلغ من العمر 8 أعوام بجروح خطيرة، وفقًا لقناة “تي اف 1” نقلاً عن المسعفين.

وخضع سائق الشاحنة لاختبار الكحول والمخدرات، وبدأ ممثلو الادعاء تحقيقات لتوجيه تهمة “الأذى الجسدي الناجم عن الإهمال” له.

خلاف علني بين إيلون ماسك ورئيس “رايان إير” بسبب خدمة “ستارلينك” على الطائرات

تصاعد الخلاف بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة “رايان إير”، مايكل أوليري، حول خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك” على الطائرات، حيث وصف كل منهما الآخر بـ”الأحمق”.

وجاء الخلاف بعد أن رفض أوليري تجهيز أي من أكثر من 600 طائرة تابعة للشركة بخدمة “ستارلينك”، مشيرًا إلى تأثير تكلفة الوقود الناتجة عن مقاومة الهواء بسبب الهوائي، ومقدرًا أن الخدمة قد تكلف الشركة ما يصل إلى 250 مليون دولار سنويًا.

ورد ماسك عبر منصة “إكس” قائلاً إن أوليري “مخطئ”، موضحًا أن الشركة لا تعرف كيفية قياس تأثير معدات Starlink على استهلاك الوقود.

وفي تصريح لاحق لإذاعة Newstalk الإيرلندية، قال أوليري إن ماسك “لا يعرف شيئًا عن الطيران ومقاومة الهواء”، ووصفه بأنه “أحمق”، واصفًا منصة “إكس” بأنها “مستنقع من الفوضى”.

ورد ماسك يوم الجمعة على هذه التصريحات، قائلاً: “الرئيس التنفيذي لرايان إير أحمق تمامًا. يجب فصله”. وعندما اقترح أحد المتابعين أن يشتري ماسك الشركة ويقيل أوليري بنفسه، أجاب ماسك: “فكرة جيدة”.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات الطيران أصبحت قاعدة عملاء مهمة لخدمة Starlink، التي تديرها شركة SpaceX، حيث توفر واي‑فاي أسرع وأكثر موثوقية أثناء الرحلات عبر آلاف الأقمار الصناعية في المدار المنخفض حول الأرض.

وتقوم أكثر من عشرين شركة طيران، من بينها United Airlines وQatar Airways وLufthansa، بطرح الخدمة على أساطيلها، مع التركيز على الرحلات الطويلة والكاملة الخدمة.

تعازي عراقية وعربية بوفاة هادي السيستاني شقيق المرجع الأعلى علي السيستاني

تقدمت العديد من الشخصيات السياسية والدينية في العراق والعالم العربي، بالتعازي للمرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، بوفاة شقيقه هادي السيستاني.

ومن العراق، قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي التعازي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والأحزاب، من بينهم: رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، حزب الدعوة الإسلامية، رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الإطار التنسيقي، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي.

كما أصدر “حزب الله” اللبناني بيان تعزية، وأبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للمرجع الأعلى علي السيستاني معزياً بوفاة شقيقه.

يُعرف الراحل هادي السيستاني، الملقب بـ”الجازع البكّاء”، بزهدِه وتواضعه، وشدة تعلقه بمجالس عزاء الإمام الحسين، وقد حظي بتقدير واسع في الأوساط العلمية والدينية، وكان المرجع الأعلى علي السيستاني قد وجه له مؤخرًا رسالة دعا فيها له بالشفاء العاجل، قبل أن يوافيه الأجل اليوم.

فقدان طائرة إندونيسية تقل 11 شخصًا في جنوب سولاويزي… وفرق البحث تكثف جهودها

ذكرت السلطات الإندونيسية اليوم السبت أن طائرة ركاب من طراز (إيه.تي. آر 42-500)، تُشغّلها شركة النقل الجوي الإندونيسية IAT، فقدت الاتصال أثناء اقترابها من مركز ماكاسار الإقليمي في مقاطعة جنوب سولاويزي.

وأوضحت وزارة النقل أن الطائرة كانت متجهة من يوجياكارتا إلى مطار السلطان حسن الدين الدولي في ماكاسار، وكانت تقل 11 شخصًا، منهم 8 من أفراد الطاقم و3 ركاب، قبل أن ينقطع الاتصال فجأة عند الساعة 1:17 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأكدت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية “باسارناس” أن آخر موقع للطائرة تم رصده في منطقة ليانغ ليانغ بمقاطعة ماروس، وأن فرق البحث الميدانية انطلقت على الفور لتفتيش المنطقة الوعرة من التلال الجيرية.

وأشار مدير العمليات في باسارناس، إيدي براكوسو، إلى أن فرق البحث مقسمة إلى ثلاث مجموعات وأن العملية ستستمر بكثافة حتى يتم تحديد حالة الطائرة وركابها.