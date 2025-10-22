مأساة في نيجيريا.. انفجار شاحنة يودي بحياة العشرات

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الأربعاء، بمصرع 35 شخصاً وإصابة 46 آخرين إثر انفجار شاحنة لنقل الوقود في العاصمة أبوجا.

وذكرت هيئة السلامة على الطرق الفيدرالية، أن الحادث وقع على طريق بيدا-لاباي بعد انقلاب الشاحنة، حيث كان العديد من الضحايا يحاولون استخراج الوقود من الشاحنة عندما اندلع الانفجار.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة في نيجيريا، حيث خلف انفجار شاحنات وقود عدة حالات وفاة كبيرة خلال الأشهر الماضية، كان أبرزها حادث انفجار شاحنة في ولاية جيغاوة شمالي البلاد في أكتوبر 2024، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وتكرار هذه الحوادث يشير إلى خطورة محاولات استخراج الوقود من ناقلات الوقود المتضررة، والتي تؤدي غالباً إلى انفجارات مميتة في نيجيريا.